- Home
- Entertainment
- Bigg Boss 10: హౌస్ లో డ్రామా కింగ్ అతడే, షాలిని కాళ్ళు పట్టుకుని క్షమాపణ కోరిన వైల్డ్ కార్డు కంటెస్టెంట్
Bigg Boss 10: హౌస్ లో డ్రామా కింగ్ అతడే, షాలిని కాళ్ళు పట్టుకుని క్షమాపణ కోరిన వైల్డ్ కార్డు కంటెస్టెంట్
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10లో వైల్డ్ కార్డు కంటెస్టెంట్స్ కి బిగ్ బాస్ ఆసక్తికర పరీక్షా పెట్టారు. బిగ్ బాస్ అడిగిన దాని ప్రకారం వైల్డ్ కార్డు సభ్యులు ఓజీ సభ్యులు ఒక్కొక్కరికీ ఒక్కో క్యారెక్టర్ నేమ్ ఇచ్చారు.
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10లో భాగంగా హౌస్ లో 38వ రోజు ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాడు. వైల్డ్ కార్డు కంటెస్టెంట్స్ కి బిగ్ బాస్ ఆసక్తికర పరీక్ష పెట్టారు. హౌస్ లో ఉన్న ఓజీ కంటెస్టెంట్స్ ఒక్కొక్కరి క్యారెక్టర్ ఆధారంగా వాళ్లకు డ్రామా క్వీన్, సేఫ్ ప్లేయర్, మ్యాన్యుపులేటర్ ఇలాంటి పేర్లు ఇవ్వాలి అని బిగ్ బాస్ తెలిపారు.
డ్రామా కింగ్ అతడే
దీనితో వైల్డ్ కార్డు కంటెస్టెంట్స్ చర్చించుకుని ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో పేరు ఇచ్చారు. డ్రామా కింగ్ రోహిత్ అని డిసైడ్ చేశారు. తనది కానీ విషయంలోకి దూరి డ్రామా క్రియేట్ చేస్తారు అని వైల్డ్ కార్డు సభ్యులు పేర్కొన్నారు. విక్టిమ్ కార్డు ప్లే చేసేది ఎవరు అంటే షాలిని అని నిర్ణయించారు. చిన్న సమస్యలో కూడా విక్టిమ్ కార్డుగా సింపతీ కొట్టేయాలని అనుకుంటుంది. బ్యాక్ స్టాబెర్ గా ఝాన్సీ సేఫ్ ప్లేయర్ గా దేబ్జానీ పేర్లు నిర్ణయించారు.
బ్రెయిన్ లెస్ ఎవరంటే
బ్రెయిన్ లెస్ గా వర్షిణి, మ్యాన్యుపులేటర్ గా ముఖేష్ పేర్లు చెప్పారు. ఇలా ఇంటి సభ్యులు ఒక్కొక్కరి క్యారెక్టర్ ని డిసైడ్ చేస్తూ ఒక్కో క్యారెక్టర్ నేమ్ ఇచ్చారు. ఇదంతా సీక్రెట్ గా జరిగింది. ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ ఓజీ సభ్యులని బ్లూ టీం, గ్రీన్ టీం గా విభజించి గేమ్ పెట్టారు. ఈ గేమ్ ప్రకారం బ్లూ టీం నుంచి ఒకరు, గ్రీన్ టీం నుంచి ఒకరు వచ్చి ముందుగా గంట మోగించాలి. ఎవరు ముందుగా గంట మోగిస్తే వాళ్లకు బిగ్ బాస్ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పే ఛాన్స్ దక్కుతుంది. హౌస్ లో ఎవరికీ వైల్డ్ కార్డు సభ్యులు డ్రామా కింగ్ అనే బిరుదు ఇచ్చారు అని బిగ్ బాస్ ప్రశ్నిస్తారు. కరెక్ట్ గా చెబితే పాయింట్స్ లభిస్తాయి.
షాలిని కాళ్ళు పట్టుకున్న రామకృష్ణ
అలా ప్రతి క్యారెక్టర్ నేమ్ చెబుతూ దానిని వైల్డ్ కార్డు కంటెస్టెంట్స్ ఎవరికి ఇచ్చారో గెస్ చేయడమే ఈ గేమ్. అంతకు ముందు రామకృష్ణ, షాలిని మధ్య పెద్ద రచ్చే జరిగింది. బిగ్ బాస్ ఇచ్చిన టాస్క్ లో భాగంగా రామకృష్ణ.. షాలినిని అడ్డుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఆమెని నెట్టాల్సి వచ్చింది. దీనితో రామకృష్ణ తనని గట్టిగా తోసేశాడు అంటూ షాలిని రోహిత్ కి చెప్పుకుని ఏడ్చేసింది. దీనితో రామకృష్ణ కావాలని తాను నెట్టలేదని.. అనుకోకుండా జరిగింది అని సారీ చెప్పాడు. అయినా షాలిని కూల్ కాకపోవడంతో ఆమె కాళ్ళు పట్టుకునేందుకు కూడా రెడీ అయ్యాడు. కానీ శివ కుమార్ వచ్చి సమస్యని పరిష్కరించారు.