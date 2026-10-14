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- Neha Sharma: చిరుత హీరోయిన్ నేహా శర్మ గ్లామరస్ ఫొటోలు..పింక్ డ్రెస్ లో స్టన్నింగ్ షో
Neha Sharma: చిరుత హీరోయిన్ నేహా శర్మ గ్లామరస్ ఫొటోలు..పింక్ డ్రెస్ లో స్టన్నింగ్ షో
Neha Sharma: రామ్ చరణ్ ‘చిరుత’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన నేహా శర్మ పింక్ డ్రెస్లో ఆకట్టుకుంటున్నారు. స్టైలిష్ లుక్తో ఫొటోలకు పోజులిచ్చారు.
పింక్ డ్రెస్లో నేహా శర్మ
‘చిరుత’ హీరోయిన్ నేహా శర్మ కొత్త ఫొటోల్లో ఆకర్షణీయమైన లుక్తో కనిపిస్తున్నారు. పింక్ రంగు దుస్తులకు మెరిసే ఎంబ్రాయిడరీ జోడించి సంప్రదాయ, ఆధునిక శైలుల కలయికతో పోజులిచ్చారు.
ఆభరణాలతో అందం
చెవులకు సంప్రదాయ శైలి ఆభరణాలు, నుదుటిపై చిన్న బొట్టుతో నేహా శర్మ లుక్ ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తోంది. భుజాలపై వేసుకున్న పింక్ దుపట్టా ఆమె వస్త్రధారణకు మరింత అందాన్ని జోడించింది.
చూపు తిప్పుకోనివ్వని ఫొటోషూట్
నేలపై కూర్చుని విభిన్న భంగిమల్లో నేహా శర్మ ఫొటోలకు పోజులిచ్చారు. మసక రంగులో ఉన్న నేపథ్యం, పింక్ దుస్తుల కలయికతో ఫొటోషూట్కు ప్రత్యేకమైన రూపం వచ్చింది.
చిరుతతో తెలుగు తెరకు పరిచయం
నేహా శర్మ 2007లో విడుదలైన ‘చిరుత’ సినిమాతో నటిగా పరిచయమయ్యారు. రామ్ చరణ్ హీరోగా పూరి జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో సంజన పాత్రలో నటించారు. ఆ తర్వాత ‘కుర్రాడు’ సినిమాతోనూ తెలుగు ప్రేక్షకులకు కనిపించారు.
బాలీవుడ్లోనూ గుర్తింపు
తెలుగు సినిమాల తర్వాత నేహా శర్మ హిందీ చిత్రాల్లోనూ నటించారు. ‘క్రూక్’, ‘యమ్లా పగ్లా దీవానా 2’, ‘ముబారకన్’, ‘తుమ్ బిన్ 2’, ‘తానాజీ’, ‘బ్యాడ్ న్యూజ్’ వంటి సినిమాల్లో భాగమయ్యారు. వెండితెరతో పాటు వెబ్ సిరీస్లలోనూ నటించారు.
సినిమాలు, ఫొటోషూట్లతో వార్తల్లో
నేహా శర్మ సినిమాలతో పాటు సోషల్ మీడియాలో పంచుకునే ఫొటోలతోనూ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. ఇటీవల ఆమె నటించిన ప్రాజెక్టుల్లో ‘36 డేస్’ వెబ్ సిరీస్ కూడా ఉంది. తాజా ఫొటోల్లో పింక్ దుస్తులు, ఆభరణాలతో కనిపించడం ఆమె లుక్పై ఆసక్తిని పెంచుతోంది.