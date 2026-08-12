Vishwambhara: చిరంజీవి కూడా విశ్వంభరని మరచిపోయినట్లేనా ?..పెరుగుతున్న అనుమానాలు
కొరియన్ కనకరాజు సక్సెస్ మీట్లో చిరంజీవి 158వ సినిమా టైటిల్పై లీక్ ఇచ్చారు. కానీ విశ్వంభర గురించి ఒక్క మాట కూడా చెప్పకపోవడంతో అభిమానుల్లో అనుమానాలు పెరుగుతున్నాయి.
Chiranjeevi
మెగాస్టార్ చిరంజీవి అభిమానులు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న విశ్వంభర సినిమాపై తాజాగా మరోసారి ఆసక్తికరమైన చర్చ మొదలైంది. ఇప్పటికే పలుమార్లు ఆలస్యమైన ఈ సినిమాకు సంబంధించి కొరియన్ కనకరాజు సక్సెస్ మీట్లో ఏదైనా కీలక అప్డేట్ వస్తుందని అభిమానులు ఆశించారు. అయితే ఈ కార్యక్రమంలో చిరంజీవి విశ్వంభర గురించి ఎలాంటి ప్రస్తావన చేయలేదు. అదే సమయంలో బాబీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న తన 158వ సినిమా గురించి మాత్రం ఆసక్తికరమైన లీక్ ఇచ్చారు. దీంతో విశ్వంభర విషయంలో అభిమానుల్లో పలు సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇంతకాలంగా ఆలస్యమవుతున్న ఈ సినిమాను చిరంజీవి కూడా మర్చిపోయారా అనే స్థాయిలో సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది.
158వ సినిమా టైటిల్ లీక్
కొరియన్ కనకరాజు సక్సెస్ మీట్లో చిరంజీవి తన 158వ సినిమాకు సంబంధించిన టైటిల్ను పూర్తిగా వెల్లడించకుండా కదిరి అంటూ లీక్ ఇచ్చారు. దీంతో ఈ సినిమా టైటిల్పై అప్పుడే అనేక ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. కదిరి నరసింహస్వామి, కదిరి శివయ్యనాయుడు, కదిరి రోడ్ నంబర్ 158 వంటి పేర్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఈ సినిమా టైటిల్లో కదిరి అనే పదం ఉండబోతున్న విషయం మాత్రం స్పష్టమైంది. బాబీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్పై చిరంజీవి అభిమానుల్లో ఇప్పటికే మంచి ఆసక్తి ఉంది. తాజాగా చిరంజీవి ఇచ్చిన ఈ చిన్న లీక్తో టైటిల్పై చర్చ మరింత పెరిగింది.
వశిష్ఠ మల్లిడి దర్శకత్వంలో విశ్వంభర
అయితే ఇదే కార్యక్రమంలో విశ్వంభర గురించి చిరంజీవి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకపోవడం అభిమానులను నిరాశకు గురిచేసింది. వశిష్ఠ మల్లిడి దర్శకత్వంలో యూవీ క్రియేషన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం చిరంజీవి కెరీర్లో ఎంతో ప్రత్యేకమైన ప్రాజెక్ట్గా ప్రారంభమైంది. కానీ నిర్మాణంలో ఏర్పడిన ఆలస్యాలు, విడుదల తేదీకి సంబంధించిన మార్పుల కారణంగా ఈ సినిమా గురించి అభిమానుల్లో ఆసక్తితో పాటు అనిశ్చితి కూడా కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం పరిశ్రమ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం విశ్వంభరను 2026 అక్టోబర్ 16న విడుదల చేయాలని చిత్రబృందం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ తేదీపై అధికారిక ప్రకటన ఇంకా వెలువడలేదు.
అప్పుడైనా అప్డేట్ ఇస్తారా
విశ్వంభర గురించి కొరియన్ కనకరాజు సక్సెస్ మీట్లో ఎలాంటి ప్రస్తావన లేకపోవడంతో ఇప్పుడు చిరంజీవి పుట్టినరోజుపై అభిమానుల దృష్టి పడింది. ఆగస్టు 22, 2026న చిరంజీవి పుట్టినరోజు జరగనుంది. ఆ ప్రత్యేక సందర్భంలో విశ్వంభర విడుదల తేదీపై చిత్రబృందం నుంచి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. చాలా కాలంగా ఈ సినిమా కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు విడుదల తేదీపై అధికారిక సమాచారం రావడం కీలకంగా మారింది. అయితే ఇప్పటివరకు పుట్టినరోజు సందర్భంగా విశ్వంభరపై ఏదైనా ప్రత్యేక ప్రకటన ఉంటుందని చిత్రబృందం అధికారికంగా వెల్లడించలేదు.
కంప్లీట్ టైటిల్ ఏంటి ?
మరోవైపు చిరంజీవి 158వ సినిమా విషయంలో మాత్రం కొరియన్ కనకరాజు సక్సెస్ మీట్ ద్వారా కొత్త ఆసక్తి మొదలైంది. బాబీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు చిరంజీవి కదిరి అనే పదంతో టైటిల్ లీక్ ఇవ్వడంతో ఇప్పుడు అసలు టైటిల్ ఏంటనే చర్చ జరుగుతోంది. కదిరి నరసింహస్వామి, కదిరి శివయ్యనాయుడు, కదిరి రోడ్ నంబర్ 158 వంటి పేర్లు ప్రచారంలోకి వచ్చినప్పటికీ, అధికారిక టైటిల్ ఇంకా పూర్తిగా వెల్లడించలేదు. దీంతో ఒకవైపు చిరంజీవి 158వ సినిమా టైటిల్పై ఆసక్తి పెరుగుతుండగా, మరోవైపు విశ్వంభర విడుదల తేదీపై క్లారిటీ కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆగస్టు 22న చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ విషయంలో ఏదైనా అధికారిక ప్రకటన వస్తుందా అనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.