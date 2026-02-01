రోహిత్ శెట్టి కంటే ముందు 5 సార్లు కాల్పుల సంఘటనలతో వణికిపోయిన స్టార్ హీరోలు
రోహిత్ శెట్టి ఇంటిపై కాల్పుల వివాదం: సినీ పరిశ్రమలో ప్రముఖ సెలబ్రిటీల భద్రతకు తరచుగా ముప్పు పొంచి ఉంటుంది. చాలా మంది సెలబ్రిటీలపై లేదా వారి ఇంటి బయట కాల్పుల ఘటనలు జరిగాయి. ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచిన 6 ఘటనల గురించి తెలుసుకోండి...
16
Image Credit : Getty
రోహిత్ శెట్టి
- ఎప్పుడు జరిగింది: ఫిబ్రవరి 1, 2026
- ఏం జరిగింది: దర్శకుడు రోహిత్ శెట్టి ఇంటి బయట గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు కనీసం 4 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఎవరూ గాయపడలేదు.
26
Image Credit : Getty
సల్మాన్ ఖాన్
- ఎప్పుడు జరిగింది: ఏప్రిల్ 14, 2024
- ఏం జరిగింది: ఇద్దరు దుండగులు సల్మాన్ ఖాన్ బాంద్రాలోని గెలాక్సీ అపార్ట్మెంట్ బాల్కనీపై 6 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ బాధ్యత తీసుకుంది.
36
Image Credit : Getty
దిశా పటానీ
- ఎప్పుడు జరిగింది: సెప్టెంబర్ 2025
- ఏం జరిగింది: బరేలీలోని దిశా పటానీ ఇంటిపై బైక్పై వచ్చిన ఇద్దరు వ్యక్తులు 7-8 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. గోల్డీ బరార్ గ్రూప్ ఈ దాడికి బాధ్యత వహించింది.
46
Image Credit : Getty
రాకేష్ రోషన్
- ఎప్పుడు జరిగింది: మార్చి 2001
- ఏం జరిగింది: 'కహో నా ప్యార్ హై' విడుదల తర్వాత, డబ్బు ఇవ్వనందుకు అండర్వరల్డ్ రాకేష్ రోషన్పై కాల్పులు జరిపింది. గాయపడినా ఆయనే కారు నడుపుకుంటూ ఆసుపత్రికి వెళ్లారు.
56
Image Credit : X
వీరేంద్ర సింగ్
- ఎప్పుడు జరిగింది: 1988
- ఏం జరిగింది: 'జట్ తే జమీన్' షూటింగ్లో సన్నీ డియోల్ మామ వీరేంద్ర సింగ్ను కాల్చి చంపారు. ఈ హత్య వెనుక మిస్టరీ ఇప్పటికీ వీడలేదు.
66
Image Credit : Getty
సిద్ధూ మూసేవాలా
- ఎప్పుడు జరిగింది: మే 29, 2022
- ఏం జరిగింది: పంజాబ్లోని మాన్సా జిల్లాలో సిద్ధూ మూసేవాలాను దుండగులు కాల్చి చంపారు. గ్యాంగ్స్టర్ గోల్డీ బరార్ ఈ హత్యకు బాధ్యత వహించాడు. లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ పేరు వినిపించింది.
Latest Videos
Budget 2026 : SIP Calculator
Monthly Investment
₹
Expected Annual Return
%
Investment Duration
Yr