- Home
- Entertainment
- OTT: ఈ వారం ఓటీటీ రిలీజ్ లు.. జ్యోతిక నటించిన కోర్ట్ రూమ్ థ్రిల్లర్ తో పాటు రొమాంటిక్ వెబ్ సిరీస్ లు రెడీ
OTT: ఈ వారం ఓటీటీ రిలీజ్ లు.. జ్యోతిక నటించిన కోర్ట్ రూమ్ థ్రిల్లర్ తో పాటు రొమాంటిక్ వెబ్ సిరీస్ లు రెడీ
ఈ వారం ఓటీటీలో కోర్ట్రూమ్ థ్రిల్లర్ ‘సిస్టమ్’, తమిళ క్రైమ్ సిరీస్ ‘వారెంట్’, యానిమేటెడ్ కామెడీ ‘గోట్’తో పాటు పలు హాలీవుడ్, ఇండియన్ సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్కు రానున్నాయి.
OTT Movies
ఈ వారం OTT ప్రేక్షకుల కోసం మంచి మిక్స్ రెడీ అయింది. కోర్ట్రూమ్ థ్రిల్లర్లు, హారర్ సినిమాలు, యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్లు, రియాలిటీ షోలు, కామెడీ సిరీస్లు ఇలా పలు జానర్లలో కొత్త కంటెంట్ స్ట్రీమింగ్కు రానుంది. జ్యోతిక, సోనాక్షి సిన్హా నటించిన కోర్ట్ రూమ్ థ్రిల్లర్ సిస్టమ్ తో పాటు మరిన్ని చిత్రాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి.
Netflix
Desi Bling
రియల్ లైఫ్ కపుల్ కరణ్ కుంద్ర్రా, తేజస్వి ప్రకాశ్ ప్రధానంగా తెరకెక్కిన రియాలిటీ షో ‘Desi Bling’. బిలియనీర్ల లైఫ్స్టైల్, సోషల్ రైవల్రీలు, గ్లామర్ పార్టీల మధ్య జరిగే డ్రామా ఈ సిరీస్లో చూపించనున్నారు.
ఎక్కడ చూడాలి: Netflix
రిలీజ్ డేట్: మే 20
The Boroughs
రిటైర్మెంట్ కమ్యూనిటీలో జరిగే సై-ఫై థ్రిల్లర్ ‘The Boroughs’. ప్రశాంతంగా జీవిస్తున్న వృద్ధుల జీవితాల్లోకి ఓ అజ్ఞాత శక్తి ప్రవేశించిన తర్వాత కథ ఆసక్తికర మలుపులు తిరుగుతుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: Netflix
రిలీజ్ డేట్: మే 21
Ladies First
Sacha Baron Cohen, Rosamund Pike నటించిన ‘Ladies First’ ఓ ఫాంటసీ కామెడీ డ్రామా. మహిళలే అధికారంలో ఉన్న ప్రత్యామ్నాయ ప్రపంచంలో ఓ ప్లేబాయ్ చిక్కుకోవడం కథలో ప్రధానాంశం.
ఎక్కడ చూడాలి: Netflix
రిలీజ్ డేట్: మే 22
GOAT
అన్ని జంతువులు కలిసి జీవించే ప్రపంచంలో సెట్ చేసిన యానిమేటెడ్ యాక్షన్ కామెడీ ‘GOAT’. చిన్న మేక అయిన విల్ పెద్ద ఆటగాడిగా మారాలనే కలతో ప్రొఫెషనల్ స్పోర్ట్స్లో అడుగుపెడుతుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: Netflix
రిలీజ్ డేట్: మే 24
Bad Thoughts 2
కామెడియన్ Tom Segura నటించిన డార్క్ కామెడీ సిరీస్ ‘Bad Thoughts’ రెండో సీజన్తో తిరిగి వస్తోంది. విచిత్రమైన పరిస్థితులు, అప్రత్యక్ష సంఘటనలతో ఈ సీజన్ సాగనుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: Netflix
రిలీజ్ డేట్: మే 24
Prime Video
Satan The Dark
హారర్ జానర్లో తెరకెక్కిన తమిళ చిత్రం ‘Satan The Dark’. Chandini Tamilarasan కీలక పాత్రలో నటించిన ఈ సినిమా థియేటర్లలో మిశ్రమ స్పందన పొందింది. ఇప్పుడు OTTలో పలుభాషల్లో విడుదల అవుతోంది.
ఎక్కడ చూడాలి: Prime Video, Aha Tamil
రిలీజ్ డేట్: మే 18
Jack Ryan: Ghost War
John Krasinski ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ‘Jack Ryan: Ghost War’ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా రానుంది. CIA ఆపరేషన్లలో ద్రోహం, కుట్రలు, గత రహస్యాల చుట్టూ కథ తిరుగుతుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: Prime Video
రిలీజ్ డేట్: మే 20
System
Sonakshi Sinha, Jyothika ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన కోర్ట్రూమ్ థ్రిల్లర్ ‘System’. ఓ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్, కోర్ట్ స్టెనోగ్రాఫర్ మధ్య ఏర్పడే అనుబంధం చుట్టూ కథ సాగుతుంది. తండ్రి-కూతురు కోర్టులో ఎదురెదురుగా నిలబడే కేసు ప్రధాన ఆకర్షణ.
ఎక్కడ చూడాలి: Prime Video
రిలీజ్ డేట్: మే 22
Married To The Game 2
ప్రముఖ ఫుట్బాల్ ఆటగాళ్ల భార్యలు, గర్ల్ఫ్రెండ్స్ జీవితాల చుట్టూ తిరిగే రియాలిటీ డాక్యుసిరీస్ ‘Married To The Game’ రెండో సీజన్ ఈ వారం స్ట్రీమింగ్లోకి రానుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: Prime Video
రిలీజ్ డేట్: మే 20
SonyLIV
Madhuvidhu
మలయాళ రొమాంటిక్ కామెడీ ‘Madhuvidhu’ కుటుంబ నేపథ్యంతో తెరకెక్కింది. వరుసగా పెళ్లి ప్రయత్నాలు విఫలమవుతున్న ఓ యువకుడి జీవితంలో ప్రేమ ఎలా ప్రవేశించింది అనేది కథ.
ఎక్కడ చూడాలి: SonyLIV
రిలీజ్ డేట్: మే 22
ZEE5
Warrant
దర్శకుడు ప్రశాంత్ పాండియరాజ్ తెరకెక్కించిన తమిళ సిరీస్ ‘Warrant’. ఓ సబ్ ఆర్డినేట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ జీవితంలో జరిగే సంఘటనలతో ఈ క్రైమ్ డ్రామా సాగుతుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: ZEE5
రిలీజ్ డేట్: మే 24
JioHotstar
SkyMed 4
ఎయిర్ అంబులెన్స్ సిబ్బంది జీవితాల చుట్టూ తిరిగే డ్రామా సిరీస్ ‘SkyMed’ నాలుగో సీజన్ ఈ వారం విడుదల కానుంది. కొత్త పైలట్లు, మెడిక్స్ రావడంతో టీమ్లో వచ్చే మార్పులు కథలో కీలకం.
ఎక్కడ చూడాలి: JioHotstar
రిలీజ్ డేట్: మే 22