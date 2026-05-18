- Bollywood Divorces: ఏళ్ల తరబడి కలిసి ఉన్నారు, సడెన్ గా విడిపోయారు..అభిమానులకు షాకిచ్చిన సెలెబ్రిటీల డివోర్స్
బాలీవుడ్లో ఎప్పుడు ఏ జంట విడాకులు తీసుకున్నా అది పెద్ద షాకే. ఇటీవల మౌనీ రాయ్, సూరజ్ నంబియార్ విడిపోయారనే వార్త అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. అయితే, మౌనీ-సూరజ్ కంటే ముందు ఇండస్ట్రీలో జరిగిన కొన్ని విడాకులు ఇంకా పెద్ద సంచలనం సృష్టించాయి.
బాలీవుడ్లో షాకింగ్ విడాకులు
బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో కొందరు సెలబ్రిటీలు విడాకులు తీసుకుని అభిమానులకు పెద్ద షాక్ ఇచ్చారు. ఈ ప్యాకేజీలో అలాంటి కొన్ని జంటల గురించే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. పూర్తి వివరాలు కింద చదవండి...
1. సైఫ్ అలీ ఖాన్-అమృతా సింగ్
సైఫ్ అలీ ఖాన్, అమృతా సింగ్ పెళ్లి అప్పట్లో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. కానీ వాళ్లిద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నప్పుడు అంతకుమించిన షాక్ ఇచ్చారు. 1991లో కుటుంబ సభ్యులను ఎదిరించి పెళ్లి చేసుకున్న ఈ జంట, 2004లో విడిపోయారు. వీరికి సారా అలీ ఖాన్, ఇబ్రహీం అలీ ఖాన్ అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.
2. అర్బాజ్ ఖాన్-మలైకా అరోరా
మలైకా అరోరా, అర్బాజ్ ఖాన్ విడాకులు కూడా బాలీవుడ్లో పెద్ద చర్చనీయాంశం అయ్యాయి. 19 ఏళ్లు కలిసి ఉన్న తర్వాత ఈ జంట విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే, ఇప్పటికీ వీళ్లిద్దరూ మంచి స్నేహితులుగా ఉంటూ, తమ కొడుకు అర్హాన్ బాధ్యతలను కలిసి చూసుకుంటున్నారు. అర్బాజ్ రెండో పెళ్లి చేసుకుని, ఒక పాపకు తండ్రి కూడా అయ్యారు.
3. హృతిక్ రోషన్-సుసాన్నె ఖాన్
హృతిక్ రోషన్, సుసాన్నె ఖాన్ విడాకుల గురించి కూడా చాలా కాలం చర్చ జరిగింది. చిన్ననాటి స్నేహితులైన ఈ జంట, 14 ఏళ్లు కలిసి జీవించాక 2014లో విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. వీరి విడాకులు అభిమానులకు పెద్ద షాక్ ఇచ్చాయి. ఈ జంటకు ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు.
4. ఆమిర్ ఖాన్-కిరణ్ రావు
ఆమిర్ ఖాన్, కిరణ్ రావు తాము విడాకులు తీసుకుంటున్నట్లు అకస్మాత్తుగా ప్రకటించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. 16 ఏళ్లు కలిసి ఉన్న తర్వాత వీరు విడిపోయారు. విడాకుల తర్వాత కూడా ఇద్దరూ ఒకరికొకరు సపోర్ట్గా ఉంటున్నారు. ఈ జంటకు ఒక కొడుకు ఉన్నాడు.
5. సోహైల్ ఖాన్-సీమా సచ్దేవ్
సోహైల్ ఖాన్, సీమా సచ్దేవ్ విడాకుల వార్త విని చాలామంది షాకయ్యారు. 1998లో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న ఈ జంట, 2022లో విడాకులు తీసుకున్నారు. వీరికి ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు.
6. ఫర్హాన్ అక్తర్-అధునా భబానీ
ఫర్హాన్ అక్తర్, అధునా భబానీ 2000లో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. 17 ఏళ్లు కలిసి ఉన్న తర్వాత 2017లో విడాకులు తీసుకున్నారు. వీరి విడాకులు కూడా అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచాయి. ఈ జంటకు ఇద్దరు కూతుళ్లు ఉండగా, ఇద్దరూ కలిసి వారిని పెంచుతున్నారు.