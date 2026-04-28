Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ 10 లో అడుగుపెట్టేది వీళ్లే.. ఒక్కొక్కరి బ్యాగ్రౌండ్ మామూలుగా లేదుగా...
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 కి ముహూర్తం దగ్గర పడుతోంది. ఈసారి బిగ్ బాస్ కాస్త త్వరగానే ఉంటుందన్న టాక్ ఉంది. దాంతో కంటెస్టెంట్స్ పై కసరత్తు స్టార్ట్ చేశారట. టీమ్ ఇప్పటికే బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 లో పాల్గొనబోయే సెలబ్రిటీల లిస్ట్ ఒకటి వైరల్ అవుతుంది.
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 చాలా స్పెషల్..
ఇప్పటికీ సక్సెస్ ఫుల్ గా 9 సీజన్లు కంప్లీట్ చేసుకుందీ బిగ్ బాస్ తెలుగు.. ఇక సీజన్ 10 కోసం తెలుగు బిగ్ బాస్ ప్రేమికులు వెయ్యి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్నారు. వారి కోరిక తీర్చడానికి ఈసారి బిగ్ బాస్ కాస్త త్వరగానే స్టార్ట్ చేస్తారన్న టాక్ వినిపిస్తోంది.
అయితే ఇప్పటికే కంటెస్టెంట్ల సెలక్షన్ మొదలయ్యిందన్న టాక్ వినిపిస్తోంది. తెలుగులో బిగ్ బాస్ స్టార్ట్ అయ్యి.. 10 ఏళ్లు అవుతున్న సంద్భంగా.. సీజన్ 10 ను స్పెషల్ గా ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు సమాచారం. అందుకు తగ్గట్టుగానే కంటెస్టెంట్లను కూడా సెలెక్ట్ చేస్తున్నారట టీమ్. ఈసారి సెలబ్రిటీల మోతాదు కాస్త ఎక్కువగానే ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
గత సీజన్ల మాదిరిగానే ఈసారి కూడా ‘అగ్ని పరీక్ష’ పెట్టి.. కొంత మంది సామాన్యులకు అవకాశం కల్పించాలని చూస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. సామాన్యులతో పాటు బిగ్ బాస్ లోకి అడుగు పెట్టబోయే సెలబ్రిటీల లిస్ట్ ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇంతకీ వారెవరు.. వారి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటంటే?
బిగ్ బాస్ లోకి డాక్టర్ బాబు - వంటలక్క..
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 లో పాల్గొనబోతున్న కంటెస్టెంట్స్ లో మొదటగా వినిపిస్తున్న రెండు పేర్లు నిరుపమ్ పరిటాల, ప్రేమి విశ్వనాధ్. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ఆడియన్స్ కు డాక్టర్ బాబు, వంటలక్కగా పరిచయం ఉన్న ఈ ఇద్దరు.. కార్తీక దీపం సీరియల్ తో బాగా పాపులర్ అయ్యారు. వెండితెరపై హీరో, హీరోయిన్లకు ఉన్నంత క్రేజ్.. బుల్లితెరపై వీరిద్దరికి ఉంది. ప్రస్తుతం కార్తీక దీపం 2 తో బిజీగా ఉన్న ఈ జంట.. బిగ్ బాస్ లోకి రావాలంటే భారీగా రెమ్యునరేషన్ డిమాండ్ చేసే అవకాశం ఉంది. అసలు టాప్ లో దూసుకుపోతున్న కార్తీకదీపం2ను వదిలిపెట్టి వారు బిగ్ బాస్ లోకి వస్తారా?
మహేష్ ఆచంట..
మహేష్ ఆచంట.. అలియాస్ రంగస్థలం మహేష్ అలియాస్ జబర్దస్త్ మహేష్. ఈ కమెడియన్ గురించి తెలియని వాళ్లు ఉండరు. జబర్ధస్త్ లో సాధారణ కమెడియన్ గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి.. ఎంతో కష్టపడి రంగస్థలం సినిమాలో రామ్ చరణ్ పక్కన పాత్రను సాధించాడు. ఆ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవ్వడంతో... వరుస అవకాశాలతో మహేష్ ఫుల్ బిజీ ఆర్టిస్ట్ అయ్యాడు. ప్రస్తుతం సినిమాలు తగ్గడంతో మహేష్ ఆచంట బిగ్ బాస్ లోకి రాబోతున్నట్టు సమాచారం.
వాసుకి ఆనంద్ ..
వాసుకి ఆనంద్ ఈమధ్య కాలంలో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చి... వరుసగా సినిమాలు చేస్తుంది. గతంలో హీరోల చెల్లెలు పాత్రలో ఆమె పాపులర్ అయ్యింది. తొలి ప్రేమ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ చెల్లెలి పాత్రలో వాసుకి కనిపించింది. ఆతరువాత కొన్ని సినిమాలు చేసి.. ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఆనంద్ సాయిని పెళ్లాడింది. ఇక రీసెంట్ గా 90 స్ మిడిల్ క్లాస్ బయోపిక్ వెబ్ మూవీతో రీఎంట్రీ ఇచ్చి హిట్ కొట్టింది.
అప్పటి నుంచి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా.. వరుసగా సినిమాలు చేస్తోంది వాసుకి. ఆమె బిగ్ బాస్ లోకి వస్తే.. పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు ఓట్లు గంపగుత్తుగా సాధించే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే వాసుకి పవన్ చెల్లెలుగా నటించడమే కాదు.. వాసుకి భర్త ఆనంద్ సాయి పవర్ స్టార్ కు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కూడా.
ఇంద్రనీల్..
రుతురాగాలు, చక్రవాకం సీరియల్స్ తో పాపులర్ అయిన నటుడు ఇంద్రనీల్.. బుల్లితెరపై ఒకప్పుడు చాలా క్రేజ్ ఉన్న ఈ నటుడు.. చక్రవాకం సీరియల్ లో తనకు అత్త పాత్రలో నటించి మేఘన రామిని ప్రేమించి పెళ్లాడాడు. కొన్ని సినిమాల్లో కూడా నటించిన ఇంద్రనీల్ కు ప్రస్తుతం అవకాశాలు లేవు..అప్పుడప్పుడు టీవీషోలలో సందడి చేస్తున్నాడు. బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి ఇంద్రనీల్ ఒక్కడే వస్తాడా లేక.. మేఘనతో పాటు జంటగా వస్తాడా అనేది తెలియాల్సి ఉంది.
కస్తూరి..
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 లో పాల్గొనబోయే కంటెస్టెంట్స్ లిస్ట్ లో సీరియర్ హీరోయిన్ కస్తూరి పేరు కూడా ఉంది. తమిళ, తెలుగు ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోయిన్ గా వెలుగు వెలిగిన కస్తూరి.. తెలుగులో గృహలక్ష్మి సీరియల్ తో మరోసారి సందడి చేసింది. సినిమాలతో పాటు కాంట్రవర్సీ కామెంట్స్ తో రచ్చ చర్చ చేస్తుంటుంది కస్తూరి. ఇప్పిటికే ఆమె ఒక సారి తమిళ బిగ్ బాస్ లోకి వెళ్లింది. ఈసారి తెలుగులో హడావిడి చేయబోతోందట. ఇక ఆమె బిగ్ బాస్ లోకి వస్తే.. లెక్క వేరే ఉంటుంది.
బమ్ చిక్ బబ్లూ..
బిగ్ బాస్ తెలుగు ప్రతీ సీజన్ లో సోషల్ మీడియా ఫ్లూ యోంజర్స్ సందడి చేయడం కామన్ .. ఈసారి కూడా సోషల్ మీడియా పాపులర్ నటుడు బబ్లూ సందడి చేయబోతున్నట్టు సమాచారం. అసలు ఇతను బిగ్ బాస్ 5 లోనే పాల్గొనాల్సి ఉంది. కానీ మిస్ అయ్యింది. ఈసారి బబ్లూ ఎంట్రీ పక్కా అంటున్నారు. వెబ్ సిరీస్లతో పాటు.. అనేక షార్ట్ ఫిల్మ్స్తో పాపులర్ అయిన బబ్లూ మయా అలియాస్ బమ్ చిక్ బబ్లూ (Sai Kumar Babloo) బిగ్ బాస్ 10 కంటెస్టెంట్గా వెళ్లబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది.
రక్ష గౌడ
తెలుగు బిగ్ బాస్ లో కన్నడ హవా ప్రతీ సీజన్ లో చూస్తూనే ఉన్నాం. సీజన్ 8 లో అయితే మొత్తం వాళ్లే కనిపించారు. ఇక ఈసారి కూడా కన్నడ సీరియల్ స్టార్స్ బిగ్ బాస్ లో సందడి చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ ద్వారా తెలుగు ఆడియన్స్ కు బాగా దగ్గరైన నటి రక్ష గౌడ ఈసారి సీజన్ లో కనిపించబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. గతంలో రెండు మూడు సీజన్లకు ఈమె పేరు వినిపించింది. కానీ ఈసారి పక్కగా బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నట్టు సమాచారం.
వీరితో పాటు టాలీవుడ్ పాపులర్ యాంకర్ దీపికా పిల్లి, పటాస్, జబర్దస్త్ కమెడియన్ ఎక్స్ ప్రెస్ హరి, టీవీ నటి ఆషికా పడుకొనే, ఫోక్ సింగర్ మంగ్లీ, సీరియల్ హీరోయిన్లు తేజస్వీ గౌడ, కావ్య పేర్లు కూడా ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్నాయి. వీరిలో ఎవరు బిగ్ బాస్ లో సందడి చేయబోతున్నారు. ఫైనల్ లిస్ట్ లో ఎంత మంది పేర్లు ఉంటాయి అనేది తెలియాల్సి ఉంది.