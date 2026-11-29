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- OTT: ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న సూర్య సూపర్ హిట్ మూవీ.. ఎప్పటి నుంచి స్ట్రీమింగ్ అంటే..
OTT: ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న సూర్య సూపర్ హిట్ మూవీ.. ఎప్పటి నుంచి స్ట్రీమింగ్ అంటే..
సూర్య నటించిన క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ ‘సీన్’ డిసెంబర్ 4, 2026 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో తెలుగు, హిందీ సహా పలు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. సూర్యకి ఈ ఏడాది ఇది హ్యాట్రిక్ హిట్ మూవీ.
Scene OTT
తమిళ నటుడు సూర్య ఈ ఏడాది నటించిన మూడో సినిమా ‘సీన్’. జితు మాధవన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ఆయనకు తమిళంలో తొలి సినిమా. ఫన్ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందిన ఇందులో నస్లెన్ విలన్ పాత్రలో నటించగా, నజ్రియా ఫహాద్ కీలక సహాయక పాత్రలో కనిపించారు. తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీ విడుదల తేదీ ఖరారైంది. నెట్ఫ్లిక్స్ తన యాప్ క్యాటలాగ్లో ‘సీన్’ స్ట్రీమింగ్ తేదీని పొందుపరిచింది. దీని ప్రకారం డిసెంబర్ 4, 2026 నుంచి ఈ సినిమా ఓటీటీలో అందుబాటులోకి రానుంది.
తెలుగు, హిందీ సహా పలు భాషల్లో
‘సీన్’ సినిమాను నెట్ఫ్లిక్స్లో పలు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నారు. తెలుగు, హిందీ భాషలు కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. దీంతో సూర్య అభిమానులు తెలుగు వెర్షన్లోనూ ఈ సినిమాను చూసే అవకాశం ఉంటుంది. థియేటర్లలో విడుదలైన తర్వాత ఓటీటీ ద్వారా మరింత మంది ప్రేక్షకులకు ఈ చిత్రం చేరువ కానుంది. నెట్ఫ్లిక్స్ యాప్లో వెల్లడైన వివరాల ప్రకారం డిసెంబర్ 4నే స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ సినిమా ఓటీటీలో ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి.
క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్గా సీన్
‘సీన్’ చిత్రాన్ని 2డి ఎంటర్టైన్మెంట్, ఝగరం స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్గా రూపొందిన ఈ సినిమాకు సుషిన్ శ్యామ్ సంగీతం అందించారు. సూర్య ప్రధాన పాత్రలో నటించగా, నస్లెన్ ప్రతినాయకుడిగా కనిపించారు. నజ్రియా ఫహాద్ కీలక సహాయక పాత్ర పోషించారు. జితు మాధవన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం ఆయన తమిళ సినీ రంగంలో తొలి ప్రయత్నం. డిసెంబర్ 4 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులోకి రానున్న ‘సీన్’కు ఓటీటీలో ఎలాంటి స్పందన లభిస్తుందో వేచి చూడాలి.