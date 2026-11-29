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- AOT: చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ లతో 'ఆకాశంలో ఒక తార' టీమ్.. దుల్కర్ కి మెగాస్టార్ ప్రశంసలు
AOT: చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ లతో 'ఆకాశంలో ఒక తార' టీమ్.. దుల్కర్ కి మెగాస్టార్ ప్రశంసలు
Chiranjeevi: ‘ఆకాశంలో ఒక తార’ సినిమా విజయంతో మెగాస్టార్ చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ చిత్ర బృందాన్ని అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన సమావేశం వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
ఆకాశంలో ఒక తార టీమ్తో మెగాస్టార్
దుల్కర్ సల్మాన్, సాత్విక వీరవల్లి జంటగా నటించిన ‘ఆకాశంలో ఒక తార’ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. పవన్ సాధినేని దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రానికి ప్రేక్షకుల నుంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో సినిమా ప్రధాన నటీనటులతో పాటు నిర్మాత స్వప్న దత్ కూడా మెగాస్టార్ చిరంజీవి, రామ్ చరణ్లను కలిశారు. ఆదివారం చిరంజీవి నివాసంలో ఈ సమావేశం జరిగినట్లు సమాచారం. ఈ సందర్భంగా మెగా హీరోలు ‘ఆకాశంలో ఒక తార’ చిత్ర బృందాన్ని సినిమా విజయానికి అభినందించారు.
చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ అభినందనలు
సినిమా విజయాన్ని పురస్కరించుకుని చిరంజీవి, రామ్ చరణ్లను కలిసిన బృందంలో ప్రధాన నటీనటులు, నిర్మాత స్వప్న దత్ ఉన్నారు. మెగా హీరోలు చిత్ర బృందంతో మాట్లాడి సినిమా సక్సెస్పై అభినందనలు తెలిపారు. ఈ సమావేశానికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. చిరంజీవి, రామ్ చరణ్లతో ‘ఆకాశంలో ఒక తార’ టీమ్ కలిసి కనిపించిన ఈ వీడియోను అభిమానులు షేర్ చేస్తున్నారు. సినిమా విజయంపై చిత్ర బృందం సంతోషం వ్యక్తం చేస్తోంది.
Aakaasamantha Vijayam...Aakasamantha Abhinandana ❤️⭐️
Mega Star #Chiranjeevi garu and Mega Power Star #RamCharan garu appreciated the team of #AakasamloOkaTara and congratulated them on delivering a Sky High Blockbuster 🚀
@KChiruTweets @AlwaysRamCharan ⭐️⭐️
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@gvprakash @sunnygunnam @ramya_gunnam @sujithsarang #VasantJurru @shreelyricist @TSeries @tseriessouth
— Geetha Arts (@GeethaArts) November 29, 2026
ప్రేక్షకుల ఆదరణతో దూసుకెళ్తున్న సినిమా
‘ఆకాశంలో ఒక తార’ సినిమా ప్రేక్షకుల మనసులు గెలుచుకుంటోందని చిత్ర బృందం పేర్కొంది. ముఖ్యంగా ఆదివారం కూడా థియేటర్లకు ప్రేక్షకుల రాక ఎక్కువగా ఉందని తెలిపింది. ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందించారు. దుల్కర్ సల్మాన్, సాత్విక వీరవల్లి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా, పవన్ సాధినేని దర్శకత్వం వహించారు. నిర్మాత స్వప్న దత్ కూడా కీలకంగా వ్యవహరించారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని అందుకున్న ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న ఆదరణ కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలో చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ చిత్ర బృందాన్ని అభినందించడం, ఆ సమావేశం వీడియో వైరల్ కావడం వార్తల్లో నిలిచింది.