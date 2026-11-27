- Home
- Entertainment
- Bigg Boss 10: బిగ్ బాస్ 10 చివరి కెప్టెన్ గా దేబ్జానీ.. క్యారెక్టర్ లేని పనులు ఏం చేశాను, వర్షిణి హైడ్రామా
Bigg Boss 10: బిగ్ బాస్ 10 చివరి కెప్టెన్ గా దేబ్జానీ.. క్యారెక్టర్ లేని పనులు ఏం చేశాను, వర్షిణి హైడ్రామా
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10లో చివరి కెప్టెన్సీ పోటీ ముగిసింది. హౌస్ కి చివరి కెప్టెన్ గా దేబ్జానీ ఎంపిక అయింది. బిగ్ బాస్ హౌస్ లో 82వ రోజులు హైలైట్స్ ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10
బిగ్ బాస్ హౌస్ చివరి కెప్టెన్ గా దేబ్జానీ ఎంపిక అయింది. కెప్టెన్సీ పోటీలో ఆర్కే, రామ్ ప్రసాద్, సుధీర్, నరేష్, శివ కుమార్, దేబ్జానీ, అమన్ పాల్గొన్నారు. అంతకు ముందు త్రిగుణ్, వర్షిణి మధ్య పెద్ద హైడ్రామా సాగింది. త్రిగుణ్ గతంలో వర్షిణిని క్యారెక్టర్ లేని మనిషి అని తిట్టిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పుడు పెద్ద వివాదం అయింది.
వర్షిణి హైడ్రామా
అదే వివాదం మరోసారి చర్చకు వచ్చింది. నేను క్యారెక్టర్ లేని పనులు ఏం చేశాను ? బయట కానీ, హౌస్ లో కానీ నువ్వు చూశావా అంటూ వర్షిణి త్రిగుణ్ ని ప్రశ్నిస్తూ ఏడ్చేసింది. దీనితో కాసేపు పెద్ద హైడ్రామా సాగింది. తాను ఫ్రెండ్ షిప్ విషయంలో క్యారెక్టర్ లేదు అని అన్నానని, అనవసరమైన సీన్ క్రియేట్ చేస్తోంది అంటూ త్రిగుణ్ బదులిచ్చారు.
చివరి కెప్టెన్ గా దేబ్జానీ
నన్ను క్యారెక్టర్ లేని మనిషి అని అంటుంటే హౌస్ లో ఒక్కరు కూడా మాట్లాడలేదు అంటూ ముకేశ్ వద్ద వర్షిణి ఏడ్చేసింది. ఆ తర్వాత అంతా కూల్ అయ్యాక కెప్టెన్సీ పోటీకి చివరి కంటెండర్ కోసం రామ్ ప్రసాద్, ముకేశ్, త్రిగుణ్ , వంశీ మధ్య టాస్క్ జరిగింది. ఈ టాస్క్ లో రామ్ ప్రసాద్ విజయం సాధించాడు. ఇక ఫైనల్ గా కెప్టెన్సీ టాస్క్ జరిగింది. ఈ టాస్క్ లో కంటెండర్స్ గా ఆర్కే, రామ్ ప్రసాద్, సుధీర్, నరేష్, శివ కుమార్, దేబ్జానీ, అమన్ పాల్గొన్నారు. ఒక్కో రౌండ్ ముగిసే సరికి ఒక్కొక్కరు ఎలిమినేట్ అవుతుంటారు. చివరికి దేబ్జానీ, ఆర్కే మిగిలారు. మిగిలిన సభ్యులు చివర్లో దేబ్జానీకి సపోర్ట్ చేయడం తో ఆమె విజయం సాధించింది. దీనితో దేబ్జానీ చివరి కెప్టెన్ గా అవకాశం సాధించింది.