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- Bigg Boss Agnipariksha: ర్యాంప్కి వెళ్తానంటే చెవి పగలగొట్టాడు.. బాయ్ఫ్రెండ్ కాలేజీకే జడ్జ్ గా వెళ్లి షాక్
Bigg Boss Agnipariksha: ర్యాంప్కి వెళ్తానంటే చెవి పగలగొట్టాడు.. బాయ్ఫ్రెండ్ కాలేజీకే జడ్జ్ గా వెళ్లి షాక్
Bigg Boss Agnipariksha: బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్ష రసవత్తరంగా సాగుతుంది. కామన్స్ తమకి సంబంధించిన ఆసక్తికర అంశాలను పంచుకున్నారు. ఇందులో ఒక మోడల్, ఒక హౌజ్ వైఫ్ తన బాధలను పంచుకున్నారు.
హీటెక్కిస్తున్న అగ్నిపరీక్ష
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 ప్రారంభానికి ముందే అగ్నిపరీక్ష హీటెక్కిస్తుంది. కామనర్స్ తమ విభిన్నమైన స్టోరీస్ చెబుతూ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. తాము పడ్డ స్ట్రగుల్స్ చెబుతూ ఎమోషనల్కి గురి చేస్తున్నారు. అగ్నిపరీక్ష మొన్న స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రారంభమైన విషయం తెలిసిందే. తాజా ఈరోజు ఎపిసోడ్కి సంబంధించిన ప్రోమోలు విడుదలయ్యాయి. అందులో భాగంగా వైజాగ్ నుంచి ఒక శివ శ్రష్టి వ్యాకరణం అనే అమ్మాయి వచ్చింది. తాను ఫేస్ చేసిన విషయాలను పంచుకుంది.
బ్రేకప్ చెప్పిన బాయ్ఫ్రెండ్ కాలేజీకే జడ్జ్ గా వెళ్లి షాక్
అందులో భాగంగా తాను 11 ఏజ్ నుంచి ర్యాంప్ మోడల్ చేస్తుందట. తనకు ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడని చెప్పింది. అయితే కాలేజీలో ఒకరోజు ఇలా ర్యాంప్కి వెళ్తానంటే చెవు మీద గట్టిగా కొట్టాడట. దెబ్బకి చెవి పగిలిపోయిందట. అంత గట్టిగా కొట్టాడట. ఆ దెబ్బతో బ్రేకప్ చెప్పిందట. అతనిపై కోపంతో, తనని అవమానించిన దానికి ప్రతీకారంగా ఆమె తానేంటో ఎదిగి చూపించింది. అంతేకాదు తాను చదువుతున్న కాలేజీకే ఈవెంట్కి జడ్జ్ గా వెళ్లడం విశేషం. దెబ్బకి ఎక్స్ బాయ్ఫ్రెండ్కి ఫ్యూజులు ఎగిరిపోయాయట.
నల్లగా ఉందని బాబాయ్ కూతురితో రహస్య పెళ్లి
ఇందులోనే మరో అమ్మాయి వచ్చింది. డయానా రాజకుమారి. రాజా నగరం నుంచి వచ్చింది. ఆమె తన పెళ్లి విషయంలో పడ్డ బాధని పంచుకుంది. తనకు ముగ్గురు పిల్లలు అట. తాను నల్లగా ఉన్నా అనే కారణంగా మూడు నెలల తర్వాత భర్త తన బాబాయ్ కూతురుని రహస్యంగా పెళ్లి చేసుకున్నాడట. తనని ఏ కారణం చెప్పి రిజెక్ట్ చేశారో, దాన్నే మరింత బలంగా మార్చుకోవాలనుకుందట. ఇది విని జడ్జ్ లు బిందు మాధవి, అభిజీత్, నవదీప్ షాక్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత బిందు మాధవి మూడు పేపర్లు ఇచ్చి అందులో హస్బెండ్ అని రాసిచ్చింది. తన బాధని బయటపెట్టమని చెప్పింది. నిజంగా పెళ్లాన్ని, పిల్లల్ని పెంచే స్తోమత లేని వాళ్లు పెళ్లి చేసుకోకూడదని వెల్లడించింది. వాళ్ల లైఫ్ని వాళ్లు ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పింది.
భర్తలకు రాజకుమారి వార్నింగ్
మరో కారణం చెబుతూ, ఒక అమ్మాయి నిస్సాహాయ స్థితిని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకొని, నానా మాటలు అంటారు. అడ్డమైన తిట్లు తింటారు. అదే ఆవేశం, కోపం ఏదైనా పనిమీద చూపిస్తే లైఫ్ లో ముందుకు వెళ్తారని చెప్పింది. ప్రస్తుతం ఇది వైరల్గా మారింది. ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఈ అగ్నిపరీక్ష ఈ నెల ఎండింగ్ వరకు నడుస్తుంది. కామనర్స్ నుంచి దాదాపు ఐదు నుంచి ఏడుగురుని బిగ్ బాస్ హౌజ్కి ఎంపిక చేసే అవకాశం ఉంది. ఇది సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో ప్రారంభం కానుంది. నాగార్జున దీనికి హోస్ట్ గా వ్యవహరిస్తారు.