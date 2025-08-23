- Home
బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్షలో ఒక వ్యక్తి అదరగొట్టాడు. జడ్జిలను ఆశ్చర్యపరిచాడు, అభిజీత్ కంటే తెలివైనవాడు అని నిరూపించాడు. కాని ఫైనల్స్ కు మాత్రం వెళ్లలేకపోయాడు. కారణం ఏంటో తెలుసా.?
బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్ష
జియో హాట్ స్టార్ లో ప్రసారమవుతున్న రియాలిటీ షో ‘బిగ్ బాస్ అగ్నిపరీక్ష’ ప్రేక్షకుల్లో మంచి రెస్పాన్స్ ను అందుకుంటోంది. ఆడియన్స్ లో ఉత్సాహం రేపుతోంది. ఈ షో ద్వారా సామాన్య ప్రజల నుంచి ఐదుగురిని ఎంపిక చేసి బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు హౌస్లోకి పంపే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే ముగ్గురు టాప్ 15లోకి ప్రవేశించగా, మిగిలిన వారిలో కొందరు నెక్ట్స్ రౌండ్స్ కు వెళ్లారు. కొంతమంది హోల్డ్ లో పెట్టాగా. మరికొంత మంది ఎలిమినేట్ అయ్యి బయటకు వచ్చారు. ఈక్రమంలో కొందరు కంటెస్టెంట్స్ జడ్జిలను ఇబ్బందిపెడుతూ.. చుక్కలు చూపిస్తుంటే, కొందరు మాత్రం తమ తెలివితేటలో వారిని మెస్మరైజ్ చేస్తున్నారు. ఈక్రమంలో కంటెస్టెంట్ మనీష్ ప్రదర్శన ప్రేక్షకులు, జడ్జీలను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది.
మాస్టర్ మైండ్
బిగ్ బాస్ సీజన్లలో మాస్టర్ మైండ్ గేమర్ గా గుర్తింపు పొందిన అభిజీత్ కూడా మనీష్ ను చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. ఎలాంటి పరిస్థితినైనా శాంతంగా, తెలివిగా హ్యాండిల్ చేయడంలో అభిజిత్కు ఉన్న ప్రత్యేకత అభిమానులందరికీ తెలిసిందే. అలాంటి అభిజీత్ కూడా మనీష్ ప్రదర్శన చూసి షాక్ అయ్యాడు. మనీష్ గురించి తెలుసుకుంటే, ఇతను ఒక బిజినెస్ మెన్ కాగా, అతను ఒక ఐటీ కంపెనీను నడుపుతున్నాడు. అంతేకాదు, ఫోర్బ్స్ లిస్ట్లో 33వ స్థానంలో నిలిచిన హై-ప్రొఫైల్ వ్యక్తి. అలాంటి వ్యక్తి బిగ్ బాస్ షోలో పాల్గొనడానికి రావడం జడ్జీలకు కొంత ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది.
మనీష్ కు అభిజీత్ టెస్ట్
అభిజీత్ అతనిని ప్రశ్నిస్తూ, ‘‘ఇలాంటి ప్రొఫైల్ ఉన్న మీరు బిగ్ బాస్లో ఎందుకు పాల్గొంటున్నారు?’’ అని అడిగాడు. దానికి మనీష్ సమాధానం, ‘‘బిగ్ బాస్ గేమ్ అంటే నాకు ఇష్టం. తెలివైన వ్యూహాలతో గేమ్ ఆడేలా చూపించాలని అనుకుంటున్నాను’’ అని చెప్పాడు. అతని సమాధానంతో నవదీప్ , బిందు మాధవి రెండు గ్రీన్ ఫ్లాగ్స్ ఇచ్చారు. కానీ అభిజీత్ మాత్రం ఓ ఆసక్తికరమైన టెస్ట్ పెట్టాడు. ఒక తెల్ల చార్ట్ పై బొమ్మ గీయమని చెప్పిన అభిజీత్, బొమ్మ గీసిన తర్వాత ‘‘ఇది రెడ్ ఫ్లాగ్ ఇవ్వకుండా ఉండాలంటే, ముఖభాగంపై నా చేతిలో ఉన్న రెడ్ మార్కర్ పడకూడదు’’ అన్నాడు.అప్పుడు మనీష్ తన తెలివితేటలతో తల భాగాన్ని బొమ్మలో తొలగించి వేసాడు. ‘‘తల లేకపోతే మీరు రెడ్ మార్క్ వేసే అవకాశం లేదు కదా’’ అని చెప్పాడు.
మనీష్ కు షాక్ ఇచ్చిన జడ్జ్
మనీష్ చేసిన పనికి జడ్జీలు అంతా ‘‘వావ్’’ అంటూ ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ మెరుగైన సమాధానంతో అభిజీత్ సైతం మెచ్చుకున్నప్పటికీ, అతనికి రెడ్ ఫ్లాగ్ ఇచ్చి ఇంకొక రౌండ్ తర్వాత నిర్ణయం తీసుకోవాలని నిర్ణయించాడు. ప్రస్తుతం మనీష్ ఇంకా టాప్ 15లోకి ప్రవేశించలేదు. అయితే, ఆయన మేధస్సు, ప్రదర్శన ప్రేక్షకులలో మంచి అభిప్రాయాన్ని రేపింది. సోషల్ మీడియాలో ఈ ఎపిసోడ్పై మంచి చర్చ జరుగుతోంది. అభిజీత్ కూడా మెచ్చిన మనీష్ బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి అడుగుపెడతాడా లేదా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.