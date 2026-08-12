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- Meena Kumari: ఇది కథ కాదు సీరియల్ స్టార్ మీనాకుమారి గుర్తుందా? చిరంజీవి, వెంకటేష్ ఆన్ స్క్రీన్ చెల్లెలు ఇప్పుడేం చేస్తోంది?
Meena Kumari: ఇది కథ కాదు సీరియల్ స్టార్ మీనాకుమారి గుర్తుందా? చిరంజీవి, వెంకటేష్ ఆన్ స్క్రీన్ చెల్లెలు ఇప్పుడేం చేస్తోంది?
Meena Kumari: ఒక వైపు వరుసగా సీరియళ్లు.. మరో వైపు సినిమాల్లో చిరంజీవి, వెంకటేష్ లాంటి స్టార్ హీరోలకు చెల్లెలు పాత్రలు. కెరీర్ ను ఫుల్ బిజీగా గడిపిన నటి మీనా కుమారి ఇప్పుడేం చేస్తోంది? ఎక్కడుంటోంది? ఫ్యామిలీ వివరాలు ఏంటో తెలుసా?
వెండితెర నుండి బుల్లితెర వరకు మీనాకుమారి ప్రయాణం
తెలుగు చలనచిత్ర రంగంతో పాటు టెలివిజన్ రంగంలో కూడా తన సహజసిద్ధమైన అభినయంతో ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్న నటీమణులలో మీనాకుమారి ఒకరు. ఎన్నో వైవిధ్యభరితమైన పాత్రలలో జీవించి, పాత్ర ఏదైనా సరే అందులో పూర్తిగా లీనమై నటించడం ఆమె ప్రత్యేకత. చాలామంది మీనాకుమారిని తమిళ నటిగా భావిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఆమె పక్కా తెలుగు అమ్మాయి. ఆమె స్వస్థలం ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని రాజమండ్రి. ఆ రోజుల్లో సినీ పరిశ్రమ మద్రాసు (చెన్నై) లో ఉండటంతో, ఆమె కుటుంబంతో సహా చెన్నైలోనే స్థిరపడాల్సి వచ్చింది. భాషతో సంబంధం లేకుండా తమిళం, మలయాళం మరియు తెలుగు భాషలలో ఆమె ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రాజెక్ట్లలో నటించి మెప్పించారు.
చిరంజీవి, వెంకటేష్ కు చెల్లెలుగా..
మీనాకుమారి మూవీ కెరీర్ లో చెరగని ముద్ర వేసిన సినిమాలు 'హిట్లర్' - 'జయం మనదేరా'. మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా నటించిన హిట్లర్ సినిమాలో ఆయన ఐదుగురు చెల్లెళ్ళలో ఒకరిగా మీనాకుమారి అద్భుత నటనను కనబరిచారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో సుమారు 50 నుండి 55 రోజుల పాటు చిత్రబృందంతో కలిసి పనిచేసిన జ్ఞాపకాలను ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. షూటింగ్ సమయంలో చిరంజీవి గారు చెల్లెళ్ళ పట్ల ఎంతో ఆప్యాయంగా ఉండే వారని, పబ్లిక్ ఫంక్షన్లలో కూడా ఎంతో రక్షణగా చూసుకునే వారని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఇక జయం మనదేరా విషయానికి వస్తే.. విక్టరీ వెంకటేష్ హీరోగా నటించిన ఈ బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలో చెల్లెలి పాత్రలో మీనాకుమారి చూపిన అభినయం ప్రేక్షకుల హృదయాలలో నిలిచిపోయింది. చిన్న వయసులోనే తన వయస్సుకు మించిన ప్రాధాన్యత ఉన్న వైట్ హెయిర్ (అమ్మ/పిన్ని) పాత్రలను కూడా స్వీకరించి, గ్లామర్ కంటే నటనకే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చిన గొప్ప నటి మీనాకుమారి. సెంటిమెంట్ సీన్స్ కు ఆమె పెట్టింది పేరు. కష్టాలు కన్నీళ్ల పాత్రలు అద్భుతంగా పండించేది మీనాకుమారి.
బుల్లితెరపై మహారాణిగా మీనాకుమారి
సినిమాలతో పాటు బుల్లితెరపై (టెలివిజన్ సీరియల్స్) మీనాకుమారి సృష్టించిన ఇంపాక్ట్ అంతా ఇంతా కాదు. ఆమె సుదీర్ఘ నటనా ప్రయాణంలో దాదాపు సగం కెరీర్ సీరియల్స్ కే ఇచ్చేసంది. అది కూడా ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ 'ఏవిఎం' (AVM Productions)తోనే గడిచింది. ఏవిఎం వారి నిర్మాణంలో హీరోయిన్గా, కీలక పాత్రధారిగా దాదాపు 5-6 మెగా సీరియల్స్ లో ఆమె నటించారు. అంతేకాకుండా, దిగ్గజ దర్శకుడు కె. బాలచందర్ గారి 'కవితాలయ ప్రొడక్షన్స్' లోనూ వర్క్ చేశారు.
తెలుగు సీరియల్స్ లో చెరగని ముద్ర..
మీనా కుమారి తెలుగు సీరియల్స్ లో కూడా నటించి ఏడిపించారు. తమిళం నుంచి తెలుగుకు డబ్ అయిన ఇది కథ కాదు సీరియల్ లో రాధిక కూతురుగా ఆమె నటన అద్భుతం. ఇక ఈటీవీలో 'అనుబంధం' సీరియల్ లో అచ్యుత్ చెల్లెలిగా సెంటిమెంట్ ను, ఆతరువాత విలన్ గా అన్నను కష్టపెట్టే పాత్రలో మీనాకుమారి నటనకు అంతా ఫిదా అయ్యారు. ఈ సీరియల్ లో ఆమె నటనకు గాను అత్యుత్తమ 'నంది అవార్డు' (Nandi Award) వరించింది. అలాగే ఇఆతరువాత కాలంలో మీనాకుమారి నటించిన తల్లి పాత్రకు బెస్ట్ మదర్ అవార్డును కూడా తెచ్చిపెట్టింది.
మీనా కుమారి ఫ్యామిలీ, వ్యక్తిగత జీవితం
ఈ మధ్య కాలంలో ఓ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా తొలిసారిగా మీనాకుమారి గారి కుటుంబ సభ్యుల గురించి వెల్లడించారు. భర్త కృష్ణమోహన్ బిజినెస్ రంగానికి చెందిన వ్యక్తి. కృష్ణమోహన్ ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా, సర్దుకుపోయే తత్వంతో ఉంటారని, ఆమె ఎదుగుదలకు ఆయన అందించిన ప్రోత్సహమే కారణమని తెలిపారు. తిరుపతి సమీపంలో వారికి మామిడి తోటలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక మీనా కుమారి దంపతులకు ఒక కుమారుడు. ఆయనపేరు మనోజ్. మీనాకుమారి గారి ఏకైక కుమారుడు మనోజ్ కుమార్ అనస్థీషియా & క్రిటికల్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్గా సేవలందిస్తున్నారు. చిన్నతనంలో అమ్మ పడిన కష్టాన్ని, షూటింగ్ బిజీని ప్రత్యక్షంగా చూసిన ఆయన, సొంత కష్టంతో వైద్య రంగాన్ని ఎంచుకున్నట్లు వివరించారు. ఆయన భార్య కూడా సైకియాట్రిస్ట్ కావడం విశేషం.