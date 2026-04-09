Weight Loss: ఆ సమస్య వల్లే బరువు తగ్గిపోయా, బోల్డ్ హీరోయిన్ కామెంట్స్ వైరల్.. పాపులారిటీ కోసం కాదు
భూమి పెడ్నేకర్ తన కెరీర్ ప్రయాణం, బరువు తగ్గడం గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడింది. నిరంతరం అవకాశాల వెంట పడటం కంటే ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్, నటనకు కట్టుబడి ఉండటానికే ఇప్పుడు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నానని చెప్పింది.
14
Bhumi Pednekar
బాలీవుడ్లోకి రాకముందు, భూమి పెడ్నేకర్ యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్లో కాస్టింగ్ అసిస్టెంట్గా పనిచేసింది. 2015లో అరంగేట్రం చేసినప్పటి నుండి, ఆమె మంచి కెరీర్ను నిర్మించుకుంది. నిరంతరం సినిమాల వెంట పడటం కంటే తన ఆరోగ్యం, శ్రేయస్సుకే ఎక్కువ విలువ ఇస్తున్నానని ఇటీవల చెప్పింది.
24
పాపులారిటీ కోసం పాకులాడను
పాపులారిటీ కోసం పాకులాడటం కంటే, మన నటనకు కట్టుబడి ఉండటమే ముఖ్యమని భూమి చెప్పింది. ఫేమ్ తాత్కాలికమని, కానీ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవాలనే తపన ఎప్పటికీ నిలిచి ఉంటుందని ఆమె నమ్ముతుంది. మన టాలెంట్ను అర్థం చేసుకుని, రోజూ ప్రాక్టీస్ చేయడమే ఏ రంగంలోనైనా దీర్ఘకాలిక ఎదుగుదలకు కీలకమని ఆమె అంటోంది.
34
కాలక్రమేణా తన శరీరంపై ప్రభావం
బరువు విషయంలో విపరీతమైన మార్పులకు స్వస్తి చెప్పినట్లు భూమి వెల్లడించింది. నిరంతరం బరువు పెరగడం, తగ్గడం వల్ల కాలక్రమేణా తన శరీరంపై ప్రభావం పడిందని వివరించింది. వయసు పెరిగేకొద్దీ, పాత్రల కంటే ఫిట్నెస్, ఆరోగ్యానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నానని, మహిళలు తమ శరీరాలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని చెప్పింది.
44
అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు
తన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్పై వస్తున్న పుకార్లపై కూడా భూమి స్పందించింది. అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు బరువు తగ్గానని, ఆ సమయంలో ఎదుర్కొన్న శారీరక ఇబ్బందుల గురించి చెప్పింది. తాను ఏళ్ల తరబడి క్రమశిక్షణతోనే ఫిట్నెస్ సాధించానని, ఎలాంటి షార్ట్కట్స్ తీసుకోలేదని స్పష్టం చేసింది. అదే సమయంలో, బరువు తగ్గడానికి వైద్య సహాయం తీసుకునే వారిని గౌరవిస్తానని కూడా చెప్పింది.
