- Nandamuri Balakrishna: ఊహించని టైంలో దుమ్ము దులుపుతున్న బాలకృష్ణ మూవీ..టాప్ లో ట్రెండింగ్
Jana Nayagan: నటుడు విజయ్ నటిస్తున్న జన నాయకుడు సినిమా బాలయ్య నటించిన భగవంత్ కేసరి రీమేక్ అని ప్రచారం జరగడంతో, ఆ సినిమాను ఓటీటీలో అభిమానులు పోటీపడి చూస్తున్నారు.
Balakrishna movie trending due to Vijay film
దేశవ్యాప్తంగా 'జన నాయకుడు' సినిమా కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. దళపతి విజయ్ చివరి సినిమా కావడంతో అంచనాలు పెరిగాయి. ట్రైలర్ రిలీజ్ తర్వాత హైప్ మరింత పెరిగింది. దీంతో పాటు 'భగవంత్ కేసరి'కి కూడా ఆదరణ పెరగడం మరో ఆసక్తికర విషయం.
జన నాయకుడు
'భగవంత్ కేసరి' రీమేక్ 'జన నాయకుడు' అని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ, దర్శకుడు హెచ్. వినోత్తో సహా చాలామంది దీన్ని ఖండించారు. అయినా, ట్రైలర్లోని పోలికలను అభిమానులు చూపిస్తున్నారు. దీంతో 'భగవంత్ కేసరి'ని మళ్లీ చూసేందుకు అభిమానులు రెడీ అవుతున్నారని ఓటీటీ ట్రెండింగ్ అప్డేట్స్ చెబుతున్నాయి. అమెజాన్ ప్రైమ్లో స్ట్రీమ్ అవుతున్న ఈ సినిమా, ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో టాప్కి చేరింది.
దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి
నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన హిట్ సినిమా 'భగవంత్ కేసరి'. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.112.75 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇది బాలకృష్ణకు హ్యాట్రిక్ విజయం. నిర్మాత, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడికి టయోటా వెల్ఫైర్ కారును బహుమతిగా ఇవ్వడం పెద్ద వార్త అయింది. దాదాపు రూ.1.30 కోట్ల విలువైన కారును బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, విదేశాల్లో రూ.14.05 కోట్లు వసూలు చేసింది.
బాలయ్య వన్ మ్యాన్ షో
ఈ సినిమాలో బాలయ్య, శ్రీలీల నటన అద్భుతంగా ఉందని చూసిన అభిమానులు అన్నారు. కాజల్ అగర్వాల్, అర్జున్ రాంపాల్ కూడా ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. సెకండాఫ్ బాగుందని చాలామంది అభిప్రాయపడ్డారు. క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ కావడంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఇది బాలయ్య వన్ మ్యాన్ షో అయినా, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఆదరించడంతో పెద్ద హిట్ అయింది. జన నాయకుడు అదే మ్యాజిక్ చేస్తాడో లేదో చూడాలి.