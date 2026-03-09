- Home
- Entertainment
- అసలు ఇది ఎగేజ్మెంట్ కాదు, అయినా ఇంత హంగామానా..బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ కి కాబోయే భార్య బ్యాగ్రౌండ్ ఇదే
అసలు ఇది ఎగేజ్మెంట్ కాదు, అయినా ఇంత హంగామానా..బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ కి కాబోయే భార్య బ్యాగ్రౌండ్ ఇదే
Bellamkonda Srinivas: హీరో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ త్వరలో కావ్య రెడ్డిని వివాహం చేసుకోబోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వీరి రోకా వేడుక ఇరు కుటుంబాల సమక్షంలో ఘనంగా నిర్వహించారు.
Bellamkonda Srinivas
హీరో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ త్వరలో కావ్య రెడ్డిని వివాహం చేసుకోబోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వీరి రోకా వేడుక ఇరు కుటుంబాల సమక్షంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. రోకా వేడుక కావ్య రెడ్డి నివాసంలో ఘనంగా జరిగింది.
సినీ ప్రముఖులు
ఈ వేడుకలో దర్శకులు బోయపాటి శ్రీను, అనిల్ రావిపూడి, గోపీచంద్ మలినేని, నిర్మాతలు శిరీష్, సాహు గారపాటి, రామ్ ఆచంట, మిర్యాల రవీందర్ రెడ్డి, నాగ వంశీ, కేకే రాధామోహన్, ధీరజ్ మొగిలినేని, హీరోయిన్ సంయుక్త తదితర సినీ ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.
వివాహ తేదీ త్వరలోనే
బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ – కావ్య రెడ్డి నిశ్చితార్థం, వివాహ తేదీలను త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు. కావ్య రెడ్డి గురించి పూర్తి వివరాలు బయటకు రాలేదు కానీ.. ఆమె హైదరాబాద్ లో ప్రముఖ అడ్వాకేట్ కుమార్తె అని తెలిసింది.
బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ సినిమాలు
సినిమాల విషయానికి వస్తే, ఇటీవలే ‘కిష్కింధపురి’ తో బ్లాక్బస్టర్ విజయాన్ని అందుకున్న బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ ప్రస్తుతం ‘టైసన్ నాయుడు’, ‘హైందవ’ చిత్రాల్లో నటిస్తున్నారు.
కాబోయే భార్యని పరిచయం చేస్తూ
బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ తనకి కాబోయే భార్యని పరిచయం చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అంతా అనుకుంటున్నట్లు ఇది నిశ్చితార్థం కాదు అని తేల్చేశారు. ఇది కుటుంబ సభ్యుల మధ్య జరిగిన ప్రకటన, రోకా వేడుక అని బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ తెలిపారు.
బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ పోస్ట్
బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ పోస్ట్ చేస్తూ.. నా కావ్యమ్మకు..జీవితానికి తనదైన అందమైన సమయం ఉంటుంది… ఆ సమయమే నిన్ను నా ప్రపంచంలోకి తీసుకొచ్చింది.
To my Kavyaamma,
Life has its own beautiful timing.. and mine bought you into my world. ❤️
Thank you for coming into my life, believing in me at right time, filling my days with positivity and countless smiles !! Will make sure that every smile on your face will never fade… pic.twitter.com/Vv9O1nxGyU
— Bellamkonda Sreenivas (@BSaiSreenivas) March 9, 2026
నా జీవితంలోకి వచ్చి..
నా జీవితంలోకి వచ్చి, సరైన సమయంలో నాపై నమ్మకం ఉంచి, నా ప్రతి రోజును సానుకూలతతో, అనేక చిరునవ్వులతో నింపినందుకు ధన్యవాదాలు!!
మన ఇద్దరి శాశ్వత ప్రయాణం
నీ ముఖంపై ఉండే ప్రతి చిరునవ్వు ఎప్పటికీ మాయమవకుండా చూసుకుంటాను. మన ఇద్దరి శాశ్వత ప్రయాణం కోసం ఇక ఎదురుచూడలేకపోతున్నాను. ప్రేమతో, శ్రీని.
ఇది నిశ్చితార్థం కాదు
అందరికీ చెప్పాల్సిందేమిటంటే, ఇది నిశ్చితార్థం కాదు, మా కుటుంబ సభ్యుల మధ్య జరిగిన చిన్న ప్రకటన మాత్రమే. సెలబ్రేషన్స్ అసలు ఇంకా మొదలు కాలేదు. తేదీలు త్వరలో ప్రకటిస్తాము. మీ ప్రేమ, ఆదరణ నాకు ప్రపంచం అంత విలువైనవి అని పోస్ట్ చేశారు.