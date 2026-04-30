- Home
- Entertainment
Kavya Reddy BackGround: బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ భార్య కావ్య రెడ్డి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటో తెలుసా? కొత్త జంట పెళ్లి ఫోటోలు
బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ పెళ్లి ఘనంగా జరిగింది. కావ్య రెడ్డి మెడలో ఆయన ఈ రోజు ఉదయం మూడు ముళ్లు వేశాడు. మరి ఈ కావ్య రెడ్డి ఎవరు? ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటనేది చూస్తే.
ఘనంగా బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్, కావ్య రెడ్డి పెళ్లి
టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ ఓ ఇంటివాడు అయ్యాడు. కావ్యరెడ్డిని ఆయన మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. గురువారం తెల్లవారు జామున తిరుమల శ్రీవారి సమక్షంలో వీరిద్దరు మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. అతి కొద్ది మంది బంధుమిత్రుల సమక్షంలో వీరి మ్యారేజ్ జరగడం విశేషం. అంగరంగ వైభవంగా వీరి వివాహం జరగడం విశేషం. బెల్లం కొండ సాయి శ్రీనివాస్.. అగ్ర నిర్మాత బెల్లంకొండ సురేష్ పెద్ద కొడుకు.
బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్, కావ్య రెడ్డి మ్యారేజ్ ఫోటోలు
బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్, కావ్య రెడ్డి మ్యారేజ్ ఫోటోలు బయటకు వచ్చాయి. తన భార్య ఫోటోలను సోషల్ మీడియా ద్వారా పంచుకున్నారు సాయిశ్రీనివాస్. ఇందులో ఈ కొత్త జంట ఎంతో అందంగా ఉంది.
పెళ్లిలో వెలిగిపోతున్న కొత్త జంట
వీరిద్దరు తమ పెళ్లి సందర్భంగా మురిసిపోతున్నారు. ఆయా ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ సందర్భంగా బెల్లంకొండ మ్యారేజ్ చేసుకున్న కావ్య రెడ్డి బ్యాక్ గ్రౌండ్ గురించి తెలుసుకుంటే, ఆసక్తికర విషయాలు బయటకు వచ్చాయి.
కావ్య రెడ్డి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇదే
హీరో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ భార్య కావ్య రెడ్డి, హైదరాబాద్కు చెందిన ఒక ప్రముఖ న్యాయవాది కుమార్తె. ఆమెకు సినీ రంగానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. కావ్య రెడ్డి కూడా లా చేశారు. తనే కాదు, తన తాత కూడా న్యాయమూర్తి కావడం విశేషం. మొత్తంగా బెల్లంకొండ లాయర్ని పెళ్లి చేసుకున్నారని చెప్పొచ్చు.
క్లాస్ మేట్ ద్వారా కావ్య రెడ్డి పరిచయం
కావ్య రెడ్డి సిస్టర్.. బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ ఒకే కాలేజీలో చదువుకున్నారట. ఆమె ద్వారా చెల్లి పరిచయం అయ్యింది. అది వీరి మధ్య ప్రేమకు దారితీసింది. కొన్నాళ్లపాటు సాగిన ఈ ప్రేమకి పెద్దలు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. దీంతో మ్యారేజ్ ఫిక్స్ చేసుకున్నారు. మార్చిలో ఈ ఇద్దరికి రోకా వేడుక జరగ్గా, ఏప్రిల్ 5 ఎంగేజ్మెంట్ జరిగింది. నేడు ఏప్రిల్ 30న తిరుమలలో వివాహం చేసుకున్నారు.
హీరోగా రాణిస్తున్న బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్
బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ టాలీవుడ్లో హీరోగా నిలబడేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఆయన `అల్లుడుశీను`తో హీరోగా పరిచయం అయ్యాడు. `స్పీడున్నోడు, `జయ జానకి నాయక`, `సాక్ష్యం, `కవచం`, `సీత`, `రాక్షసుడు`, `అల్లుడు అదుర్స్, `ఛత్రపతి`(హిందీ), భైరవం`, `కిష్కింధపురి` చిత్రాల్లో నటించాడు. ఇప్పుడు `టైసన్ నాయుడు` మూవీలో నటిస్తున్నాడు. `హైంధవ` మూవీలో నటిస్తున్నాడు.