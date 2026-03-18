Balakrishna: సింహం నవ్వడమేంటి? పిచ్చి కాకపోతే.. తండ్రి ఎన్టీఆర్తో చేసిన సినిమాపైనే బాలయ్య సెటైర్లు
నందమూరి బాలకృష్ణ.. సింహ పేరుతో చాలా సినిమాలు చేశారు. అందులో చాలా వరకు విజయాలు సాధించాయి. అయితే వాటిలో ఒకటి తన తండ్రి ఎన్టీఆర్తో కలిసి నటించాడు. ఈ మూవీపై ఆయన సెటైర్లు వేయడం గమనార్హం.
బాలయ్య జోరుకి బ్రేకులు వేసిన `అఖండ 2`
నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ టాప్ హీరోల్లో, సీనియర్లలో ఒకరు. ఇటీవల ఆయన వరుస హిట్లతో దూసుకుపోతుండగా, ఆయన జోరుకు `అఖండ 2` బ్రేకులు వేసింది. అయితే బాలయ్య కెరీర్లో ఇలాంటి పరాజయాలు చాలా ఉన్నాయి. నాలుగైదు పరాజయాల తర్వాత ఒక హిట్ పడటం, మళ్లీ మూడు నాలుగేళ్లు హిట్ లేకపోవడమనేది చాలా సార్లు చూశారు. కానీ దాన్ని బ్రేక్ చేసి ఆయన వరుసగా విజయాలు సాధించి సక్సెస్ రేట్లో నెంబర్ వన్గా దూసుకుపోయారు బాలయ్య. కానీ `అఖండ 2` దానికి బ్రేకులు వేసింది. ఈ సారి పక్కా ప్లాన్తో వస్తున్నారు.
సింహ పేరుతో ఎక్కువ సినిమాలు చేసిన బాలయ్య
బాలకృష్ణ `సింహ` పేరుతో చాలా సినిమాలు చేశారు. ఒక రకంగా అది ఆయనకు బాగా కలిసి వచ్చింది. వీటిలో చాలా వరకు విజయాలు సాధించాయి. మొన్న వచ్చిన `వీరసింహారెడ్డి`, `జై సింహ`, `సింహ`, `సమరసింహారెడ్డి`, `నరసింహ నాయుడు`, `సీమ సింహం`, `లక్ష్మీ నరసింహ`, `బొబ్బిలి సింహం`, `సింహం నవ్వింది` వంటి చిత్రాలు చేశారు. ఇందులో `వీరసింహారెడ్డి`, `సింహ`, `సమరసింహారెడ్డి`, `నరసింహనాయుడు`, `లక్ష్మీ నరసింహ`, `బొబ్బిలి సింహం` చిత్రాలు హిట్ అయ్యాయి. `జైసింహ` యావరేజ్గా ఆడింది. `సీమసింహం` పెద్దగా ఆడలేదు. ఇందులో పెద్ద డిజాస్టర్ అంటే `సింహం నవ్వింది` అనే చెప్పాలి.
బాలయ్య కెరీర్లో డిజాస్టర్ `సింహం నవ్వింది`
అయితే ఈ మూవీలో ఎన్టీఆర్ కూడా నటించారు. ఆయన ముఖ్య పాత్రలో నటించగా, బాలయ్య, కళా రంజిని జంటగా నటించారు. డి యోగానంద్ దర్శకత్వం వహించగా, ఈమూవీని నందమూరి హరికృష్ణ నిర్మించారు. నందమూరి మోహనకృష్ణ సినిమాటోగ్రాఫర్గా పనిచేవారు. ఇలా నందమూరి ఫ్యామిలీ కలిసి చేసిన ప్రస్టీజియస్ మూవీ ఇది. 1983 మార్చి 3న విడుదలైంది. బాక్సాఫీసు వద్ద డిజాస్టర్గా నిలిచింది. ఈ సినిమాపై బాలయ్య సెటైర్లు వేయడం విశేషం.
అల్లు శిరీష్కి బాలయ్య పంచ్లు
ఆ మధ్య బాలకృష్ణ.. అల్లు శిరీష్ హీరోగా వచ్చిన ఓ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో గెస్ట్ గా పాల్గొన్నారు. ఇందులో బాలయ్యని ఓ ప్రశ్న అడిగాడు శిరీష్. మీరు నటించిన సినిమాల్లో `సింహ` పేరుతో వచ్చిన మూవీస్ పేరు చెప్పారు. ఇవి కాకుండా మరో సినిమా `సింహ` పేరుతో చేశారు. అదేంటో చెప్పండి అని అన్నారు. దానికి బాలయ్య `బొబ్బలిసింహం` పేరు చెప్పారు. అది కాదు అన్నారు. దీంతో అందులో సింహం కాకపోతే పులి ఉందా ఏంటి? అంటూ పంచ్లు విసిరారు బాలకృష్ణ.
సింహం నవ్వడమేంటి? అందుకే పోయింది
ఆ తర్వాత శిరీష్ మీరు `సింహం నవ్వింది` అనే మూవీ చేశారని చెప్పగా, సింహం నవ్వడమేంటి? పిచ్చికాకపోతే, అందుకే పోయిందా మూవీ అంటూ సెటైర్లు పేల్చారు. తండ్రి ఎన్టీఆర్తో కలిసి ఆయన నటించిన ఈ మూవీ తన ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి తీయగా, ఆ మూవీపై బాలయ్య పంచ్లు వేయడం గమనార్హం. ఈ వీడియో క్లిప్ ఇటీవల మరోసారి వైరల్గా మారింది. నవ్వులు పూయిస్తుంది. ఇక ప్రస్తుతం బాలయ్య.. గోపీచంద్ మలినేనితో `ఎన్బీకే111` అనే చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇది చిత్రీకరణ దశలో ఉంది.