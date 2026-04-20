Brahmastra 2: వార్ 2 డైరెక్టర్ మరో భారీ ప్లాన్, ఈ మీటింగ్తో పెరిగిన ఊహాగానాలు
బ్రహ్మాస్త్ర డైరెక్టర్ అయాన్ ముఖర్జీ, 'ది టెంపుల్ గర్ల్'గా ఫేమస్ అయిన డిజిటల్ క్రియేటర్ నమ్రత మోహన్ను కలిశారు. భారతీయ పురాణాలు, కథల గురించి వీరి మధ్య జరిగిన ఈ మీటింగ్, సినిమా వర్గాల్లో కొత్త ఆసక్తిని రేపుతోంది.
Image Credit : Asianet News
ఓ సాధారణ మీటింగ్.. కానీ చర్చ మాత్రం సీరియస్
అయాన్ ముఖర్జీ, నమ్రత మోహన్ మధ్య జరిగిన ఈ మీటింగ్ మామూలు పరిచయంతో మొదలైంది. కానీ, కాసేపటికే అది సీరియస్ చర్చగా మారింది. గుడులు, హిందూ పురాణాలు, ఈ తరం వారికి ఆ కథలను ఎలా చెప్పాలనే విషయాలపై లోతుగా చర్చించుకున్నామని నమ్రత తెలిపారు. సినిమా తీసే ముందు ఒక డైరెక్టర్ ఇంతలా రీసెర్చ్ చేయడం, ఓపికగా విషయాలు వినడం చాలా అరుదని ఆమె అయాన్ను మెచ్చుకున్నారు. ఈ మీటింగ్ గురించి తెలియగానే ఆన్లైన్లో ఫ్యాన్స్ చర్చ మొదలుపెట్టారు.
Image Credit : Instagram
ఎవరీ నమ్రత మోహన్?
'ది టెంపుల్ గర్ల్'గా సోషల్ మీడియాలో నమ్రత మోహన్ చాలా ఫేమస్. భారతీయ ఆలయాల సంప్రదాయాలు, వారసత్వం, మన నాగరికతకు సంబంధించిన కథలపై ఆమె కంటెంట్ చేస్తుంటారు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆమెకు 1.8 మిలియన్లకు పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. మన సంప్రదాయ జ్ఞానాన్ని నేటి తరానికి అర్థమయ్యేలా చెప్పడంలో ఆమెకు మంచి పేరుంది.
Image Credit : Instagram
పురాణాలపై అయాన్కు తగ్గని ఆసక్తి
పురాణాలను వెండితెరపై చూపించడంలో అయాన్ ముఖర్జీ ఎప్పుడూ ముందుంటారు. ఆయన తీసిన 'బ్రహ్మాస్త్ర' సినిమాతో పురాతన భారతీయ కాన్సెప్ట్లను ఆధునిక సినిమా భాషలో చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. ఇప్పుడు నమ్రతతో మీటింగ్ తర్వాత, ఆయన భవిష్యత్ ప్రాజెక్టులపై మళ్లీ ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. ముఖ్యంగా బ్రహ్మాస్త్ర యూనివర్స్ను మరింత విస్తరించే అవకాశం ఉందని ఫ్యాన్స్ అనుకుంటున్నారు. అధికారికంగా ఏ ప్రకటనా రాలేదు కానీ, మన సంస్కృతికి సంబంధించిన కథలంటే అయాన్కు ఎంత ఆసక్తి ఉందో ఈ మీటింగ్ చూపిస్తోంది.
తరువాత ఏంటి?ఈ మీటింగ్ ఏదైనా కొత్త ప్రాజెక్టుకు దారితీస్తుందా లేదా కేవలం ఒక మంచి చర్చతో ఆగిపోతుందా అనేది చూడాలి. ఏదేమైనా, ఈ కలయికతో పౌరాణిక సినిమాల గురించి జరిగే చర్చల్లో అయాన్ ముఖర్జీ పేరు మరోసారి బలంగా వినిపిస్తోంది.
