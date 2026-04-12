- Home
- Entertainment
- Asha Bhosle: 16 ఏళ్లకే ప్రేమ,పెళ్లి.. అత్తింట్లో నరకం చూసిన ఆశా భోస్లే.. ఎలా బయటపడింతో తెలుసా?
Asha Bhosle: 16 ఏళ్లకే ప్రేమ,పెళ్లి.. అత్తింట్లో నరకం చూసిన ఆశా భోస్లే.. ఎలా బయటపడింతో తెలుసా?
ప్రముఖ గాయని ఆశా భోస్లే కన్నుమూశారు. ఆమె సంగీత ప్రపంచంలో చెరగని ముద్ర వేశారు. తన మొదటి పెళ్లిలో ఎదుర్కొన్న హింస గురించి ఎన్నో విషయాలను ఆశా కొన్ని సందర్భాల్లో షేర్ చేసుకున్నారు. అత్తింట్లో నరకం నుంచి ఆశా ఎలా బయటపడ్డారంటే?
కుటుంబానికి దూరమై.. ప్రేమ వివాహం
ఆశా భోస్లే కేవలం 16 ఏళ్ల వయసులో తనకంటే వయసులో చాలా పెద్దవాడైన గణపత్రావ్ భోస్లేను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ నిర్ణయం ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు నచ్చలేదు. ముఖ్యంగా, తన సోదరి లతా మంగేష్కర్తో ఈ పెళ్లి తీవ్ర అగాధాన్ని సృష్టించింది.
ఆమెది సంప్రదాయ కుటుంబం కావడంతో, ఈ బంధాన్ని వాళ్లు అంగీకరించలేకపోయారు. తన జీవితంలోని కీలక దశలో ఈ నిర్ణయం తన వాళ్ల నుంచి దూరం చేసిందని, అది తనను మానసికంగా ఎంతో కుంగదీసిందని ఆశా కొన్ని ఇంటర్వ్యూలలో గుర్తుచేసుకున్నారు.
నరకంగా మారిన ఆశా భోస్లే వివాహ బంధం
ప్రేమ వివాహంగా మొదలైన వీరి బంధం, కొద్దికాలానికే కష్టాలమయంగా మారింది. గణపత్రావ్ భోస్లేతో తన బంధంలో ఎన్నో అవమానాలు, హింసను ఎదుర్కొన్నానని ఆశా భోస్లే స్వయంగా వెల్లడించారు. కాలం గడిచేకొద్దీ పరిస్థితి మరింత దారుణంగా మారింది.
చివరకు ఆమె మూడో బిడ్డతో గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు, తనను ఇంటి నుంచి వెళ్లిపొమ్మన్నారు. ఇది ఆమె జీవితంలో అత్యంత బాధాకరమైన దశ. అయినా, ఆ తర్వాత ఆమె ఎలాంటి పగ పెంచుకోకుండా, తన పిల్లలపై దృష్టి పెట్టి, ప్రశాంతంగా తన జీవితాన్ని తిరిగి నిర్మించుకున్నారు.
ఆర్.డి. బర్మన్తో మళ్లీ చిగురించిన ప్రేమ
మొదటి భర్త నుంచి విడిపోయిన తర్వాత, ఆశా భోస్లే జీవితంలోకి లెజెండరీ కంపోజర్ ఆర్.డి. బర్మన్ రూపంలో ప్రేమ మళ్లీ వచ్చింది. వీరిద్దరూ 1980లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరి బంధం ఎంతో ప్రేమగా, గౌరవప్రదంగా సాగింది. వారి బంధంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికీ.. వాటిని దాటుకుంటూ.. సంతృప్తికరమైన జీవితానని కొనసాగించారు. వీరిద్దరూ కలిసి భారతీయ సంగీతంలో కొన్ని ఐకానిక్ పాటలను సృష్టించారు. చరిత్రలో గొప్ప గాయకులలో ఒకరిగా ఆమె స్థానాన్ని సుస్థిరం చేశారు.