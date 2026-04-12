Asha - RD Burman Love Story : బాలీవుడ్ సంగీత రూపురేఖలు మార్చేసిన ఆశా బర్మన్ ప్రేమకథ
కొన్ని ప్రేమకథలు జ్ఞాపకాల్లోనే ఉండిపోతాయి. మరికొన్ని తరతరాలుగా బతికే ఉంటాయి. ఆశా భోస్లే, ఆర్.డి. బర్మన్ ల కథ రెండో రకం. వాళ్ళిద్దరి ప్రేమ.. పాటల్లో పెనవేసుకుని, ఇప్పటికీ వినిపిస్తూనే ఉంది.
ఆశా భోస్లే, ఆర్.డి. బర్మన్ల ప్రేమ కథ
ఆశా భోస్లే, ఆర్.డి. బర్మన్ల కథ గ్రాండ్గా మొదలవలేదు. రికార్డింగ్ స్టూడియోల్లో, రిహార్సల్స్ మధ్య వాళ్ళ బంధం మొదలైంది. అప్పటి హిందీ సినిమా సంగీతానికి ఓ పద్ధతి ఉండేది. కానీ బర్మన్ ఆ పద్ధతిని దాటి ఆలోచించారు. ఆశా గొంతులో ఉన్న ధైర్యాన్ని, కొత్తదనాన్ని ఆయన గుర్తించారు. 'పియా తూ అబ్ తో ఆజా', 'దమ్ మారో దమ్' లాంటి పాటలు కేవలం హిట్స్ అవ్వడమే కాదు, ఓ కొత్త ట్రెండ్ను సృష్టించాయి. ఈ పాటల పుట్టుకలోనే.. సంగీతం దాటిన ఓ బంధం వాళ్ళ మధ్య మొదలైంది.
హిందీ సినిమా సంగీతంలో మార్పులు..
బర్మన్ జాజ్, రాక్, క్యాబరే లాంటి కొత్త సౌండ్స్తో ప్రయోగాలు చేసేవారు. ఆశా ఆ మార్పులను స్వీకరించారు. ప్రతి కొత్త ట్యూన్కు తగ్గట్టు తన గొంతును మార్చుకున్నారు. ఒకరిపై ఒకరికి ఉన్న నమ్మకంతోనే ఇది సాధ్యమైంది. వాళ్ళిద్దరూ కలిసి హిందీ సినిమా సంగీతం వినిపించే తీరునే మార్చేశారు. చివరికి 1980లో వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నారు.
మరణం లేని మ్యూజిక్ కపుల్..
కానీ వాళ్ళ ప్రేమ ఎప్పుడూ వార్తల్లో నిలవలేదు. చాలా వ్యక్తిగతంగా ఉండిపోయింది. బర్మన్కు పాట ముఖ్యం కానీ విలాసాలు కాదని ఆశా తర్వాత గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆయన కెరీర్లో కష్టకాలంలోనూ ఆమె తోడుగా నిలిచారు. ఆయన మరణం తర్వాత, ఆయన పాటలు పాడుతున్నప్పుడు ఆమె ఎన్నోసార్లు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఈ ఇద్దరు ప్రస్తుతం ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలి పెళ్లినా.. పాటల రూపంలో వాళ్ళ సంగీతం మాత్రం ఇప్పటికీ బతికే ఉంది.