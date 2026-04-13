- Asha Bhosle Net Worth: ఫ్యామిలీకి వందల కోట్లు వదిలివెళ్లిన లెజెండరీ సింగర్.. ఆశా భోంస్లే ఆస్తులు ఎంతంటే?
Asha Bhosle Net Worth: లెజెండరీ సింగర్ ఆశా భోంస్లే కోట్లాది రూపాయల ఆస్తికి యజమాని. తన కుటుంబం కోసం ఆమె వదిలి వెళ్లిన ఆస్తుల విలువ ఎంత? ఆశా భోంస్లే నికర ఆస్తి విలువ ఎంత ఉంటుందనేది చూద్దాం.
10 ఏళ్ల వయసులోనే సింగర్గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిన ఆశా భోంస్లే
ఆశా భోంస్లే తన కెరీర్ను కేవలం 10 ఏళ్ల వయసులోనే ప్రారంభించారు. 1943లో వచ్చిన మరాఠీ సినిమా 'మాఝా బాల్' కోసం 'చలా చలా నవ బాలా' అనే తన మొదటి పాటను పాడారు. అనతికాలంలోనే ఆమె భారతదేశపు గొప్ప గాయకులలో ఒకరిగా ఎదిగారు. ఎన్నో ఎవర్గ్రీన్ హిట్ పాటలను ఆలపించి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
ఆశా భోంస్లే నికర ఆస్తి విలువ ఎంత?
ఆశా భోంస్లే నికర ఆస్తి విలువ సుమారు రూ. 200-250 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. తన 8 దశాబ్దాల సుదీర్ఘ గాన ప్రస్థానంలో ఆమె ఈ సంపదను కూడబెట్టారు. ఎక్కువగా స్థిరాస్థులు, వ్యాపారాలపై ఆమె ఎక్కువగా పెట్టుబడి పెట్టారట. ఈ ప్రయాణంలో ఆమె ఎన్నో సూపర్ హిట్ పాటలను అందించారు.
ఆశా భోంస్లే అంతర్జాతీయ రెస్టారెంట్ చైన్
ఆశా భోంస్లే కేవలం పాడటమే కాదు, తన వంట ప్యాషన్ను కూడా బిజినెస్గా మార్చారు. 'ఆశాస్' పేరుతో ఆమె ఒక రెస్టారెంట్ చైన్ను ప్రారంభించారు. ఇది దుబాయ్, యూకే, గల్ఫ్ దేశాల్లో విస్తరించి ఉంది. దీని ద్వారా కూడా ఆమెకు భారీగా ఆదాయం వస్తుంది. పాటలతోపాటు నిరంతరంగా ఆమెకి ఈ ఆదాయం వస్తుంది.
విలాసవంతమైన బంగ్లాలు
ఆశా భోంస్లేకు ముంబై, పుణె నగరాల్లో పలు విలాసవంతమైన బంగ్లాలు ఉన్నాయి. వాటి మొత్తం విలువ సుమారు రూ. 80-100 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. ఆమె లైఫ్ స్టయిల్ కూడా అంతే లగ్జరీగా ఉంటుంది. ఆశా భోంస్లే తన కెరీర్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా లైవ్ కాన్సర్ట్లు చేశారు. దుబాయ్, అమెరికా, కెనడా, ట్రినిడాడ్ వంటి దేశాల్లో ఆమె చేసిన షోలు లక్షలాది మంది అభిమానులను ఉర్రూతలూగించాయి. ఆమె గాత్రం మ్యాజిక్ ప్రతిచోటా వ్యాపించింది.