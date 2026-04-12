ఆశా భోస్లేకు ఏమైంది? మనవరాలు చెప్పిన లేటెస్ట్ హెల్త్ అప్డేట్
ప్రముఖ గాయని ఆశా భోస్లే ముంబైలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఆమెకు కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయిందంటూ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు మొదటిసారిగా అసలు కారణం చెప్పారు.
Image Credit : Getty
ఆసుపత్రిలో చేరిన ఆశా భోస్లే
లెజెండరీ సింగర్ ఆశా భోస్లే ఏప్రిల్ 11 (శనివారం)న ముంబైలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో చేరారు. 92 ఏళ్ల వయసులో ఆమె ఆరోగ్యం క్షీణించిందన్న వార్త తెలియగానే అభిమానులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. సోషల్ మీడియాలో ఆమె ఆరోగ్యంపై చర్చ మొదలైంది.
Image Credit : Getty
ఆశా భోస్లేకు కార్డియాక్ అరెస్ట్
ఆశా భోస్లేకు కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయిందని, ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉందని తొలుత వార్తలు వచ్చాయి. అయితే, ఈ వార్తలను ఎవరూ అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు. ఇలాంటి కథనాలతో అభిమానులు, ఇండస్ట్రీ వర్గాలు మరింత ఆందోళన చెందాయి.
Image Credit : Instagram@zanaibhosle
ఆశా భోస్లే హెల్త్ అప్డేట్ ఇచ్చిన మనవరాలు
పెరుగుతున్న పుకార్ల మధ్య, ఆశా భోస్లే మనవరాలు జనాయ్ భోస్లే సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టి క్లారిటీ ఇచ్చారు. 'మా నానమ్మ ఆశా భోస్లే తీవ్రమైన అలసట, ఛాతీ ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా ఆసుపత్రిలో చేరారు. దయచేసి మా ప్రైవసీకి గౌరవం ఇవ్వండి. చికిత్స కొనసాగుతోంది, అంతా బాగుంటుందని ఆశిస్తున్నాం. మీకు పాజిటివ్ అప్డేట్స్ ఇస్తాం' అని ఆమె రాశారు.
Image Credit : Getty
ఆశా భోస్లే ఆసుపత్రిలో చేరడానికి అసలు కారణం
ఆశా భోస్లే ఆరోగ్యం పాడవడానికి కారణం అలసట, ఛాతీ ఇన్ఫెక్షన్ మాత్రమేనని, కార్డియాక్ అరెస్ట్ కాదని కుటుంబం స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం ఆమెకు చికిత్స కొనసాగుతోంది. వైద్యులు ఆమె ఆరోగ్యాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
Image Credit : Getty
ఆశా తాయ్ కోసం కొనసాగుతున్న ప్రార్థనలు
92 ఏళ్ల ఆశా భోస్లే ఆసుపత్రిలో చేరారన్న వార్తతో, దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులు, సెలబ్రిటీలు ఆమె త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఆమె కోసం ప్రార్థనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరూ ఆమె త్వరగా కోలుకోవాలని ఆశిస్తున్నారు.
Image Credit : Getty
అత్యధిక పాటలు పాడిన గాయని ఆశా భోస్లే
సంగీత చరిత్రలో అత్యధిక పాటలు పాడిన గాయనిగా 2011లో గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఆశా భోస్లేని గుర్తించింది. అప్పటికి ఆమె దేశంలోని అన్ని భాషల్లో దాదాపు 11,000కు పైగా పాటలు పాడారు. 2000లో ఆమెకు దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు, 2008లో దేశ రెండో అత్యున్నత పురస్కారం పద్మవిభూషణ్ లభించాయి.
