Asha Bhosle: లెజెండ్రీ సింగర్ ఆశా భోస్లేకు గుండెపోటు.. ఆసుపత్రిలో చికిత్స, ప్రస్తుత పరిస్థితి ఇదే
Singer Asha Bhosle: ప్రఖ్యాత గాయని ఆశా భోస్లే గుండెపోటుకు గురై ముంబైలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో చేరారు. ప్రస్తుతం అత్యవసర విభాగంలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
ఆశా భోస్లేకు గుండెపోటు
ప్రఖ్యాత గాన దిగ్గజం ఆశా భోస్లే గుండెపోటుకు గురై ఆసుపత్రిలో చేరినట్లు సమాచారం. ఆమెను ముంబైలోని Breach Candy Hospitalలో శనివారం, ఏప్రిల్ 11న చేర్చారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఆసుపత్రి అత్యవసర వైద్య విభాగంలో చికిత్స పొందుతున్నారని వైద్యులు వెల్లడించారు. ఇప్పటివరకు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు లేదా ఆసుపత్రి యాజమాన్యం నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
అత్యవసర విభాగంలో చికిత్స
ఆసుపత్రి వైద్యుడు ప్రతిత్ సమ్దాని ఈ విషయంపై మాట్లాడుతూ, ఆశా భోస్లేకు గుండెపోటు వచ్చిందని, ప్రస్తుతం ఆమెకు అత్యవసర విభాగంలో చికిత్స అందిస్తున్నామని తెలిపారు. ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితిపై మరిన్ని వివరాలు త్వరలో వెల్లడించే అవకాశముందని సూచించారు. అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు ఆమె త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
ఆశా భోస్లే భారతీయ సంగీత రంగంలో అత్యంత గొప్ప, బహుముఖ ప్రతిభ కలిగిన గాయకుల్లో ఒకరు. దాదాపు 70 ఏళ్లకు పైగా సాగిన ఆమె కెరీర్లో అనేక భాషల్లో, విభిన్న శైలుల్లో వేలాది పాటలు పాడారు. ఆమె గాత్రం భారతీయ సంగీతానికి ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది.
మొదటి పాట 1943లో
ఆమె మొదటి పాట 1943లో వచ్చిన మరాఠీ చిత్రం ‘మాజా బాల్’లో పాడారు. తర్వాత 1948లో హిందీ చిత్రం ‘చునారియా’లో ‘సావన్ ఆయా’ పాటతో బాలీవుడ్లో ప్రవేశించారు. గానంతో పాటు ఆమె నటనలో కూడా తన ప్రతిభను చూపించారు. 2013లో ‘మై’ అనే మరాఠీ చిత్రంలో నటించారు. గానంతో పాటు వంటకాల్లో కూడా ఆమెకు ఆసక్తి ఉంది. దుబాయ్, కువైట్ ప్రాంతాల్లో ఆమె పేరుతో కొన్ని రెస్టారెంట్లు కూడా ఉన్నాయి.
20కి పైగా భాషల్లో పాటలు
ఆశా భోస్లే అనేక భారతీయ, విదేశీ భాషల్లో పాటలు పాడారు. మొత్తం 20కి పైగా భాషల్లో గానం చేశారు. 2006లో ఆమె స్వయంగా తాను 12,000 పాటలు పాడినట్లు వెల్లడించారు. సంగీత దర్శకులు శంకర్ జైకిషన్, సచిన్ దేవ్ బర్మన్, ఆర్ డీ బర్మన్, ఓ పీ నయ్యర్, ఇళయరాజా, బప్పి లహరి, ఏ ఆర్ రెహమాన్ వంటి ప్రముఖులతో కలిసి పనిచేశారు.
పద్మ విభూషణ్
ఆమె తన కెరీర్లో అనేక అవార్డులు అందుకున్నారు. ఉత్తమ మహిళా గాయకురాలిగా 7 ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులు గెలుచుకున్నారు. లైఫ్టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు కూడా అందుకున్నారు. 2000లో దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు, 2008లో పద్మ విభూషణ్ పురస్కారాలు ఆమెకు లభించాయి. ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్యం పై అభిమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.