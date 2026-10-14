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- Yash Ramayana Look: 'రామాయణం'లో యశ్ రావణుడి గెటప్పై బాలీవుడ్ నటుడి షాకింగ్ కామెంట్స్.. ఏం మారలేదు అంటూ..
Yash Ramayana Look: 'రామాయణం'లో యశ్ రావణుడి గెటప్పై బాలీవుడ్ నటుడి షాకింగ్ కామెంట్స్.. ఏం మారలేదు అంటూ..
భారతీయ పురాణాల్లో రావణాసురుడి పాత్రకు ఉండే క్రేజే వేరు. అలాంటి పవర్ఫుల్ రోల్లో మన రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటిస్తుండటంతో 'రామాయణం' సినిమాపై అంచనాలు పెరిగిపోయాయి. యశ్ గెటప్పై నటుడు ఆర్య బబ్బర్ చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
రామాయణం
నితీష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణం' సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇందులో యశ్ రావణుడిగా నటిస్తున్నాడు. అయితే, యశ్ లుక్లో కొత్తదనం ఏమీ లేదని, 'కేజీఎఫ్' సినిమాలో చూసిన గడ్డం, మీసాల స్టైల్నే ఇక్కడా కంటిన్యూ చేస్తున్నారని బాలీవుడ్ నటుడు ఆర్య బబ్బర్ అన్నాడు. ఈ కామెంట్స్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.
రావణుడి పాత్ర
పురాణాల్లో రావణుడి పాత్ర చాలా పవర్ఫుల్. ఆ పాత్రను తెరపై ఎలా చూపిస్తారనే ఆసక్తి అందరిలోనూ ఉంటుంది. దానికి తోడు యశ్ లాంటి పాన్ ఇండియా స్టార్ ఆ రోల్ చేస్తుండటంతో ప్రతి చిన్న అప్డేట్ కోసం అభిమానులు ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. సరిగ్గా ఇలాంటి టైమ్లో ఆర్య బబ్బర్ చేసిన కామెంట్స్ చర్చకు దారితీశాయి.
ముఖంలో పెద్దగా మార్పు ఏమీ లేదు
రీసెంట్గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆర్య బబ్బర్ మాట్లాడుతూ.. 'రామాయణం'లో యశ్ మేకప్, కాస్ట్యూమ్స్ తీసేస్తే, ముఖంలో పెద్దగా మార్పు ఏమీ కనిపించడం లేదన్నాడు. కేజీఎఫ్ సినిమాలో యశ్ మెయింటైన్ చేసిన గడ్డం, మీసం, ఓవరాల్ లుక్కి.. ఇప్పుడున్న రావణుడి గెటప్కి చాలా పోలికలు ఉన్నాయని ఆయన విమర్శించాడు.
కొత్త ఫీలింగ్
లుక్ గురించి విమర్శించినా, యశ్ యాక్టింగ్ గురించి మాత్రం ఆర్య బబ్బర్ పాజిటివ్గానే స్పందించాడు. తెరపై యశ్ నటన చూశాక కచ్చితంగా ఓ కొత్త ఫీలింగ్ కలుగుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పాడు. బయట కనిపించే లుక్ ఒకటైతే, తన నటనతో ఆ పాత్రకు ప్రాణం పోయడం మరొకటి అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డాడు.
సైఫ్ లుక్పై దారుణమైన ట్రోల్స్
ఇదే ఇంటర్వ్యూలో ఓం రౌత్ డైరెక్ట్ చేసిన 'ఆదిపురుష్' సినిమా గురించి కూడా ఆర్య బబ్బర్ మాట్లాడాడు. ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ఆ సినిమాలో సైఫ్ అలీ ఖాన్ రావణుడిగా చేశాడు. అప్పట్లో సైఫ్ లుక్పై దారుణమైన ట్రోల్స్ వచ్చాయి. కానీ, ఆర్య బబ్బర్ మాత్రం సైఫ్ అలీ ఖాన్ నటనను మెచ్చుకున్నాడు.
క్యారెక్టర్ డిజైన్, లుక్ విషయంలో విమర్శలు
దర్శకుడి ఆలోచన, గైడెన్స్ ప్రకారమే నటులు తమ పాత్రలు చేస్తారని ఆర్య బబ్బర్ గుర్తుచేశాడు. కాబట్టి, క్యారెక్టర్ డిజైన్ లేదా లుక్ విషయంలో విమర్శలు వచ్చినప్పుడు, దానికి పూర్తిగా నటులనే తప్పుబట్టడం కరెక్ట్ కాదన్నాడు. ఈ లాజిక్తోనే 'ఆదిపురుష్'లో సైఫ్ నటనను ఆయన వెనకేసుకొచ్చాడు.
నాటకాల్లో వేసే రావణుడి పాత్ర
నాటకాల్లో తను వేసే రావణుడి పాత్రకు, సినిమాల్లో కనిపించే రావణుడి పాత్రకు చాలా తేడా ఉంటుందని ఆర్య బబ్బర్ చెప్పాడు. స్టేజ్ మీద క్యారెక్టర్ను ప్రజెంట్ చేసే విధానం వేరుగా ఉంటుంది. అదే సినిమాలో అయితే విజువల్స్, మేకప్, కెమెరా, టెక్నికల్ అంశాలు ఆ పాత్రకు ఓ కొత్త కోణాన్ని ఇస్తాయని వివరించాడు.
'రామాయణం' సినిమాపై క్యూరియాసిటీ
మొత్తానికి యశ్ రావణుడి గెటప్పై ఆర్య బబ్బర్ చేసిన కామెంట్స్ 'రామాయణం' సినిమాపై క్యూరియాసిటీని మరింత పెంచాయి. ఒకవైపు విమర్శలు ఉన్నా, యశ్ యాక్టింగ్పై అంచనాలు మాత్రం తగ్గలేదు. యశ్ ఈ పాత్రకు ఎలా ప్రాణం పోశాడనేది సినిమా రిలీజ్ అయ్యాకే క్లారిటీ వస్తుంది. అప్పటివరకు ఈ లుక్ గురించిన చర్చలు నడుస్తూనే ఉంటాయి.