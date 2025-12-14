ఆరేళ్ల పాటు సహజీవనం చేసి, ఇద్దరు పిల్లలకు తండ్రయ్యాక నిశ్చితార్థం చేసుకున్న నటుడు
బాలీవుడ్ నటుడు అర్జున్ రాంపాల్, రియా చక్రవర్తి పోడ్కాస్ట్లో గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్తో తన నిశ్చితార్థాన్ని వెల్లడించారు. ప్రేమ, దుఃఖం, తండ్రిగా తన అనుభవాల గురించి మాట్లాడారు.
లాంగ్-టైమ్ పార్టనర్ తో అధికారికంగా నిశ్చితార్థం
ధురందర్ సినిమా భారీ విజయాన్ని మాత్రమే కాకుండా, అర్జున్ రాంపాల్ వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ ఆనందంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తోంది. ఈ సినిమా రూ.300 కోట్లకు చేరువవుతుండగా, రియా చక్రవర్తి కొత్త పోడ్కాస్ట్ 'చాప్టర్ 2'లో ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన జీవితంలోని ఓ ముఖ్యమైన మైలురాయిని బయటపెట్టారు.
ప్రేమ, సంబంధాల గురించి సాధారణంగా మొదలైన సంభాషణ, తన లాంగ్-టైమ్ పార్టనర్ గాబ్రియెల్లా డెమెట్రియేడ్స్తో అధికారికంగా నిశ్చితార్థం చేసుకున్నట్టు రాంపాల్ వెల్లడించే క్షణంగా మారింది. ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా కెమెరా ముందు ఈ విషయాన్ని చెప్పారు.
మాకు నిశ్చితార్థం జరిగింది
రియా ఎపిసోడ్ ప్రివ్యూను పంచుకున్న తర్వాత ఈ వార్త బయటకు వచ్చింది. అందులో గాబ్రియెల్లా, "మాకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు, కానీ భవిష్యత్తులో ఏమో?" అని వ్యాఖ్యానించారు. వెంటనే రాంపాల్, "మాకు నిశ్చితార్థం జరిగింది! మీ ప్రోగ్రామ్లోనే ఈ విషయాన్ని బయటపెట్టాం," అని ప్రకటించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.
ఇద్దరు కుమారులు
2019 నుంచి కలిసి ఉంటున్న ఈ జంటకు అరిక్, అరివ్ అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. వీరు ప్రేమ, పేరెంట్హుడ్, వారి సంబంధం ఎలా పెరిగిందనే విషయాల గురించి మాట్లాడారు.
గాబ్రియెల్లా మాట్లాడుతూ, "మీ ప్రేమ షరతులతో కూడి ఉంటుంది; ఒక వ్యక్తి ఇలా ప్రవర్తిస్తే, వారికి నా ఆమోదం లేదా ఆప్యాయత లభిస్తుంది. కానీ పిల్లలతో అలా చేయలేరు కదా?" అని అన్నారు.
తల్లి గ్వెన్ మరణాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ
2018లో తన తల్లి గ్వెన్ మరణాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ రాంపాల్ దుఃఖం గురించి కూడా మాట్లాడారు. "తల్లిదండ్రులు చనిపోయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎవరూ మిమ్మల్ని సిద్ధం చేయలేరు. అందుకే తల్లిదండ్రులను కోల్పోవడం ఒక అవయవాన్ని కోల్పోవడం లాంటిదని నేను చెబుతుంటాను."
గాబ్రియెల్లా సరదాగా మాట్లాడుతూ, అర్జున్ 'చాలా హాట్గా' ఉండటం వల్ల తాను అతన్ని సంప్రదించలేదని చెప్పింది. దానికి రాంపాల్ నిజాయితీగా, "లేదు, లేదు. ఆమె అందంగా ఉందని నేను ఆమె వెంటపడ్డాను, కానీ ఆ తర్వాత అంతకు మించి ఉందని అర్థం చేసుకున్నాను." అని బదులిచ్చారు.
ధురందర్'లో మేజర్ ఇక్బాల్ పాత్ర
ఇన్నేళ్లుగా ఇద్దరూ తమ సంబంధాన్ని గోప్యంగా ఉంచినప్పటికీ, 'ధురందర్'లో మేజర్ ఇక్బాల్ పాత్రతో రాంపాల్ కెరీర్ మళ్లీ పుంజుకుంటున్న సమయంలో ఈ నిశ్చితార్థం ప్రకటన వచ్చింది.
మొదటి భార్యతో విడాకులు
అర్జున్ రాంపాల్కు గతంలో మెహర్ జెసియాతో వివాహం జరిగింది. ఆమె 1990లలో భారత ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో ప్రముఖ సూపర్ మోడల్. ఈ జంట 1998లో పెళ్లి చేసుకుని, రెండు దశాబ్దాల తర్వాత 2018లో విడిపోతున్నట్టు ప్రకటించారు.
విడిపోయినప్పటికీ, అర్జున్, మెహర్ తమ కుమార్తెలు మహికా, మైరాల కోసం మంచి స్నేహపూర్వక సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. వారిద్దరి జీవితాల్లోనూ పిల్లలు ముఖ్యమైన భాగంగా ఉన్నారు.