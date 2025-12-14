Telugu

హీరోయిన్‌గా నటించిన నిహారిక

మెగా డాటర్‌ నిహారిక ఒకప్పుడు హీరోయిన్‌గా నటించింది. మూడు నాలుగు సినిమాలు చేసింది. కానీ ఒక్కటి కూడా ఆడలేదు. 

entertainment Dec 14 2025
Author: Aithagoni Raju Image Credits:instagram/@niharikakonidela
రెండేళ్లలోనే పెళ్లి పెటాకులు

ఆ తర్వాత మ్యారేజ్‌ చేసుకుని లైఫ్‌లో సెటిల్‌ అయ్యింది. కానీ మ్యారేజ్‌ లైఫ్‌ వర్కౌట్‌ కాలేదు. దీంతో పెళ్లి చేసుకున్న రెండేళ్లలోనే విడాకులు తీసుకున్నారు. 

నిర్మాతగా బిజీగా ఉన్న నిహారిక

ఇప్పుడు నిర్మాతగా బిజీగా ఉంటోంది నిహారిక. ఆ మధ్య `కమిటీ కుర్రోళ్లు` చిత్రాన్ని నిర్మించిన విషయం తెలిసిందే. ఇది పెద్ద విజయం సాధించింది. 

నిర్మాతగా మరో మూవీ

ఇప్పుడు మరో మూవీని నిర్మిస్తోంది. సంగీత్‌ శోభన్‌ హీరోగా నటిస్తోన్న ఈ మూవీ ప్రస్తుతం చిత్రీకరణ దశలో ఉంది. ఇలా వరుసగా నిర్మాతగా తన అభిరుచిని చాటుకుంటోంది నిహారిక. 

చిరంజీవి కోరిక

తెలుగు సినిమాలు గోవా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ లో ప్రదర్శించడం లేదని, మన సినిమాలను అందులో చూడాలని చిరంజీవికి ఎప్పుడూ ఓ కోరిక ఉండేదట. దాన్ని నిహారిక నెరవేర్చింది. 

పెదనాన్న కోరిక తీర్చిన నిహారిక

నిహారిక నిర్మించిన `కమిటీ కుర్రోళ్లు` మూవీ ఇటీవల గోవా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ లో ప్రదర్శించబడింది. దీంతో తన ఆనందం పంచుకుంది నిహారిక. పెదనాన్న కోరిక తీర్చడం ఆనందంగా ఉందని తెలిపింది. 

