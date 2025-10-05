- Home
Arbaaz Khan: ప్రముఖ నటుడు 58 ఏళ్ళ వయసులో తండ్రి అయ్యారు. అతని భార్య పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఆ నటుడికి ఆల్రెడీ 22 ఏళ్ళ కొడుకు ఉన్నాడు. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం.
58 ఏళ్ళ వయసులో తండ్రైన అర్బాజ్ ఖాన్
నటుడు అర్బాజ్ ఖాన్, అతని భార్య, మేకప్ ఆర్టిస్ట్ షురా ఖాన్ తల్లిదండ్రులయ్యారు. వీరికి అక్టోబర్ 5, 2025, ఆదివారం రోజున ఒక ఆడబిడ్డ పుట్టింది. డిసెంబర్ 2023లో పెళ్లి చేసుకున్న ఈ జంట, తమ ఆనందాన్ని సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకున్నారు. తమ జీవితంలో కొత్త అధ్యాయంలోకి అడుగుపెడుతున్నందుకు కృతజ్ఞతలు, సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.అర్బాజ్ తండ్రి కావడం ఇది రెండోసారి. అతనికి ఇప్పటికే మాజీ భార్య మలైకా అరోరాతో 22 ఏళ్ల కొడుకు అర్హాన్ ఖాన్ ఉన్నాడు.
మలైకాతో విడాకులు
అర్బాజ్, షురా డిసెంబర్ 25, 2023న అతని సోదరి అర్పితా ఖాన్ శర్మ ముంబై నివాసంలో జరిగిన వేడుకలో అధికారికంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ వేడుకకు దగ్గరి కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు హాజరయ్యారు. అర్బాజ్ ఫ్లోరల్ ప్రింటెడ్ బంధ్గాలా సూట్ ధరించగా, షురా పాస్టెల్ రంగు లెహంగాలో మెరిసిపోయింది.ఆ సమయంలో, అర్బాజ్ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలను ఒక హృదయపూర్వక సందేశంతో పంచుకున్నాడు. తను, షురా జీవితాంతం ప్రేమ, అన్యోన్యతతో కొత్త ప్రయాణం మొదలుపెడుతున్నామని, తమ కొత్త ప్రయాణానికి అందరి ఆశీస్సులు కోరాడు. అంతకు ముందు అర్బాజ్ ఖాన్ 1998లో మలైకా అరోరాని పెళ్లి చేసుకున్నారు. పెళ్ళైన 19 ఏళ్ళ తర్వాత వీరిద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు.
మళ్లీ తండ్రి కావడంపై అర్బాజ్
జూన్ నెలలో, 58 ఏళ్ల ఈ నటుడు ఒక ఇంటర్వ్యూలో షురా గర్భవతి అనే వార్తను ధృవీకరించాడు. ఈ వార్త ఇప్పటికే అందరికీ తెలిసిందని, రెండు కుటుంబాలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాయని చెప్పాడు. తమ మొదటి బిడ్డకు స్వాగతం పలకడానికి సిద్ధమవుతున్న ఈ సమయం తమకు చాలా ఉత్సాహంగా, ఆనందంగా ఉందని అర్బాజ్ వివరించాడు.
టెన్షన్ గా ఉంది, కానీ గొప్ప అనుభూతి
చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్లీ తండ్రి కావడంపై అర్బాజ్ మాట్లాడుతూ, తనకు కొంచెం టెన్షన్ గా ఉందని ఒప్పుకున్నాడు. తల్లిదండ్రులుగా మారే ఎవరికైనా, రెండోసారి అయినా, ఇలాంటి భావనలు సహజమని వివరించాడు. ఈ అనుభవం తన జీవితంలోకి కొత్త ఆనందాన్ని, బాధ్యతను తెచ్చిందని, దాన్ని తను ఎంతో అభినందిస్తున్నానని చెప్పాడు.
తండ్రిగా బాధ్యతతో ఉంటా
తల్లిదండ్రులుగా ఎలా ఉంటారు అని అడిగినప్పుడు, మంచి తల్లిదండ్రులుగా ఉండటానికి ఎలాంటి నిర్దిష్ట నియమాలు లేవని అర్బాజ్ నొక్కి చెప్పాడు. అతని దృష్టిలో, పిల్లలతో ఉండటం, శ్రద్ధ చూపడం, గమనించడం, ప్రేమించడం ముఖ్యం. తను తన కూతురికి తన వంతుగా ఉత్తమమైనది చేయాలని, ఆమెకు ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉండే తండ్రిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు పంచుకున్నాడు.
వారి ఆడబిడ్డ రాకతో, అర్బాజ్, షురా ప్రేమ, ఆశీస్సులు, కుటుంబ ఆప్యాయతల మధ్య కలిసి ఒక అందమైన కొత్త ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు.