- Home
- Entertainment
- Anupama Parameswaran: ఆ రెండేళ్లూ నరకం చూశా.. ప్రియుడి మానసిక వేధింపులపై ఓపెన్ అయిన అనుపమ.. ఎవరో తెలుసా?
Anupama Parameswaran: ఆ రెండేళ్లూ నరకం చూశా.. ప్రియుడి మానసిక వేధింపులపై ఓపెన్ అయిన అనుపమ.. ఎవరో తెలుసా?
Anupama Parameswaran: ప్రముఖ నటి అనుపమ పరమేశ్వరన్ తన వ్యక్తిగత జీవితం, గతంలో సాగించిన ఒక బ్రేకప్ స్టోరీపై చేసిన కామెంట్స్ సంచలనంగా మారాయి. తన రెండేళ్ల టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్, నార్సిసిస్టిక్ మానసిక వేధింపుల గురించి ఓపెన్ అయ్యారు.
అనుపమ జీవితాన్ని నరకంగా మార్చిన ఆ హీరో కొడుకు ఎవరు?
సినీ పరిశ్రమలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యంగ్ అండ్ టాలెంటెడ్ హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్. పదేళ్ల సుదీర్ఘ కెరీర్లో ఎలాంటి వివాదాలకు చోటు ఇవ్వకుండా కేవలం నటనపైనే దృష్టి పెట్టిన ఈ మలయాళ బ్యూటీ, గత కొంతకాలంగా లవ్ అండ్ బ్రేకప్ రూమర్స్తో నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తోంది.
ఒక ప్రముఖ యువ హీరోతో ఆమె ప్రేమాయణం నడిపిందని, ఆ తర్వాత మనస్పర్థల కారణంగా ఇద్దరూ విడిపోయారంటూ సినీ వర్గాల్లో అనేక కథనాలు ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. ఈ రూమర్స్పై సైలెంట్గా ఉన్న అనుపమ, తాజాగా ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన గత రిలేషన్షిప్కు సంబంధించిన చేదు అనుభవాలను బయటపెట్టి అందరికీ షాక్ ఇచ్చింది.
అపరిచితుడిలా మారిన ప్రియుడు.. నార్సిసిస్టిక్ వేధింపులు
తన జీవితంలో ఎదురైన ఆ చేదు జ్ఞాపకాల గురించి మాట్లాడిన అనుపమ, గత రెండేళ్ల కాలంలో తాను అనుభవించిన నరకాన్ని పూసగుచ్చినట్లు వివరించింది. తాను ఒక తీవ్రమైన నార్సిసిస్టిక్ అబ్యూజ్ కు గురయ్యానని, ఒక విషపూరితమైన బంధంలో బందీ అయ్యానని వెల్లడించింది.
తన మాజీ ప్రియుడు ఒక రోజు 'రెమో'లా ఎంతో ప్రేమగా, ఆప్యాయంగా ఉంటూ ప్రపంచంలోనే ఉత్తమ వ్యక్తిగా కనిపించేవాడని, కానీ మరుసటి రోజే విక్రమ్ 'అపరిచితుడు' సినిమాలోని క్యారెక్టర్ లాగా అత్యంత దారుణంగా, క్రూరంగా ప్రవర్తించేవాడని గుర్తుచేసుకుంది. మళ్లీ ఆ తర్వాత రోజు చిన్నపిల్లాడిలా ఏడుస్తూ క్షమాపణలు కోరేవాడని, ఈ సైకిల్ నిరంతరం రిపీట్ అయ్యేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
కెరీర్పై ఆంక్షలు.. క్యారవాన్లో ఏడ్చిన రోజులు
ప్రేమ పేరుతో తన జీవితంలోకి వచ్చిన ఆ వ్యక్తి, క్రమక్రమంగా తనను పూర్తిగా కంట్రోల్ చేయడం ప్రారంభించాడని అనుపమ తెలిపింది. తాను వేసుకునే దుస్తుల నుంచి, సోషల్ మీడియాలో పెట్టే పోస్టుల వరకు ప్రతీ విషయాన్ని ఆయనే నియంత్రించేవాడని పేర్కొంది.
ఆఖరికి తాను నటిస్తున్న సినిమాల ఎంపికలోనూ, ప్రమోషన్స్కు హాజరయ్యే విషయంలోనూ ఆంక్షలు విధించేవాడని చెప్పింది. తన కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్ సాధించిన 'డ్రాగన్' సినిమా ప్రమోషన్లకు కూడా ఈ తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడి కారణంగానే హాజరుకాలేకపోయానని స్పష్టం చేసింది. షూటింగ్ సెట్స్లో క్యారవాన్లోకి వెళ్లి ఒంటరిగా ఏడ్చేదాన్ని అని, పానిక్ ఎటాక్స్, తీవ్రమైన డిప్రెషన్తో బాధపడ్డానని ఆమె వెల్లడించింది.
మూడే నెలల్లో ఎంగేజ్మెంట్ డ్రామా.. గోల్డ్ డిగ్గర్ విమర్శలకు చెక్
రిలేషన్షిప్ ప్రారంభమైన కేవలం మొదటి రెండు డేట్లకే అతడు తనను ఇంటికి తీసుకెళ్లి కుటుంబ సభ్యులకు పరిచయం చేశాడని, మూడు నెలలు తిరక్కుండానే నిశ్చితార్థం, పెళ్లి గురించి ఒత్తిడి తెచ్చారని అనుపమ చెప్పింది. అయితే ఆ తొందరపాటు సరికాదని, తనకు ఇంకా సమయం కావాలని కోరి ఆ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించినట్లు తెలిపింది.
తనను గోల్డ్ డిగ్గర్ అని విమర్శించే వారికి సమాధానమిస్తూ.. తాను కనుక ఆ రోజు ఆ ప్రపోజల్కు ఓకే చెప్పి ఉంటే, ఈపాటికి తమ బంధం విడాకులతో ముగిసేదని బదులిచ్చింది. ఆ బంధంలో ప్రేమ కంటే తనను పూర్తిగా ఆధిపత్యం కిందకి తెచ్చుకోవాలనే ప్రయత్నమే ఎక్కువగా కనిపించిందని వివరించింది.
ఆ ‘అపరిచితుడు’ ఎవరు?
ఇంటర్వ్యూలో తన బాధనంతా వెళ్లగక్కిన అనుపమ, ఆ మాజీ ప్రియుడు ఎవరనేది మాత్రం అధికారికంగా బయటపెట్టలేదు. దీంతో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో, ఫిలిం నగర్ సర్కిల్స్లో అసలు ఆ అపరిచితుడు ఎవరు అనే చర్చ ఊపందుకుంది. గతంలో తమిళ ప్రముఖ హీరో కుమారుడు, యంగ్ హీరోతో అనుపమ డేటింగ్లో ఉందంటూ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో కథనాలు కూడా వచ్చాయి.
ఈ క్రమంలో అనుపమ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆ హీరో కుమారుడి గురించేనంటూ నెటిజన్లు, సినీ విశ్లేషకులు ఊహాగానాలు చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా, ప్రస్తుతం ఆ విషపూరిత బంధం నుంచి బయటపడి స్వేచ్ఛను పొందుతున్నానని, తనలాంటి పరిస్థితి మరెవరికీ రాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఈ విషయాలను బహిర్గతం చేశానని అనుపమ స్పష్టం చేసింది. రాబోయే రోజుల్లోనైనా ఆ అపరిచితుడు ఎవరో అనుపమ చెబుతుందో లేదో చూడాలి మరి.