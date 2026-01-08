- Home
నవీన్ పొలిశెట్టి `అనగనగా ఒక రాజు` మూవీతో ఈ సంక్రాంతి బరిలోకి దిగుతున్నాడు. అయితే ఆయనకు చిరంజీవి, రవితేజ, శర్వానంద్ ల నుంచి గట్టి పోటీ ఉండబోతుందని తెలుస్తోంది.
`అనగనగా ఒక రాజు`తో సంక్రాంతి బరిలోకి నవీన్ పొలిశెట్టి
సంక్రాంతికి ఐదు తెలుగు సినిమాలు పోటీ పడుతున్న విషయం తెలిసిందే. అందులో కుర్ర హీరో నవీన్ పొలిశెట్టి కూడా ఉన్నాడు. ఆయన `అనగనగా ఒక రాజు` చిత్రంతో సంక్రాంతి బరిలోకి దిగారు. ఇందులో మీనాక్షి చౌదరీ హీరోయిన్గా నటించింది. మారి దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగ వంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తుండగా, శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పిస్తోంది. నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీ సంక్రాంతి కానుకగా ఈ నెల 14న విడుదల కాబోతుంది.
ప్రమోషన్స్ లో బిజీగా నవీన్, మీనాక్షి
నవీన్ పొలిశెట్టి గతంలో `ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస్ ఆత్రేయ`, `జాతిరత్నాలు`, `మిస్ శెట్టి మిస్టర్ పొలిశెట్టి`తో హ్యాట్రిక్ హిట్ కొట్టాడు. ఇప్పుడు మరో హిట్ కోసం వస్తున్నారు. తన మార్క్ కామెడీని, ఫ్యామిలీ అంశాలను మేళవించిన `అనగనగా ఒక రాజు` చిత్రంతో ఈ సంక్రాంతికి రచ్చ చేసేందుకు వస్తున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా టీమ్ వరుసగా ప్రమోషన్స్ తో ఆకట్టుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే. నవీన్ పొలిశెట్టి, మీనాక్షి ఇద్దరూ ఈ ప్రమోషన్స్ లో పాల్గొంటూ సినిమాని ఆడియెన్స్ కి చేరువ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు ట్రైలర్ని విడుదల చేశారు.
`అనగనగా ఒక రాజు` మూవీ ట్రైలర్
దాదాపు మూడు నిమిషాల నిడివితో రూపొందిన 'అనగనగా ఒక రాజు' ట్రైలర్ ఆద్యంతం ఎంటర్టైనింగ్గా సాగింది. `అనగనగా ఒక రాజు.. ఆ రాజుకి చాలా పెద్ద మనసు. ఆ మనసులోకి ధగధగా మెరిసిపోయే నగలు వేసుకొని యువరాణి దిగింది` అంటూ నాగార్జున వాయిస్ ఓవర్ తో ట్రైలర్ ఆసక్తికరంగా ప్రారంభమైంది. ఊరి పెద్దమనిషిలా బుల్లెట్ బండి మీద నవీన్ పొలిశెట్టి పాత్రను పరిచయం చేసిన తీరు బాగుంది. నోట్ల కట్టను గుడిలోని హుండీలో వేయబోతూ `కన్నాన్ని పెద్దది చేయండి` అని పూజారితో చెప్పడం క్రేజీగా ఉంది. మంత్రాన్ని తిరిగి చెప్పమని పూజారి అంటే.. మీనాక్షి చౌదరి గుండ్రంగా తిరగడం నవ్వులు పూయించింది.
చిరంజీవి, రవితేజ, శర్వానంద్లకు నవీన్ పోటీ
నవీన్ పొలిశెట్టి, మీనాక్షి చౌదరి పాత్రలను మలిచిన తీరు, ఆ పాత్రల నుంచి కామెడీని పుట్టించిన తీరు కట్టిపడేసింది. నవీన్, మీనాక్షి ప్రేమకథకు వచ్చిన సమస్య ఏంటి? ఆ సమస్య నుంచి ఎలా బయటపడ్డారు? అనే ఆసక్తిని కలిగిస్తూ ట్రైలర్ ను రూపొందించారు. `పండగకు అల్లుడు వస్తున్నాడు` అంటూ ఎద్దులబండిపై నవీన్ ను చూపిస్తూ సంక్రాంతికి పండుగ సందడి అంతా తమ సినిమాలోనే ఉందనే విషయాన్ని చూపించారు మేకర్స్. ట్రైలర్ మాత్రం ఆకట్టుకుంది. సంక్రాంతికి పండక్కి కావాల్సిన అన్ని అంశాలను మేళవింపుతో ఈ మూవీని రూపొందించినట్టు ట్రైలర్ని బట్టి అర్థవుతుంది. నవీన్ పొలిశెట్టి తన కామెడీ టైమింగ్ తో మరోసారి మెప్పించారు. నవీన్, మీనాక్షి మధ్య కెమిస్ట్రీ చక్కగా కుదిరింది. యువరాజు కెమెరా పనితనం, మిక్కీ జె మేయర్ నేపథ్య సంగీతం ట్రైలర్ కు మరింత అందాన్ని తీసుకొచ్చాయి. ఇదిలా ఉంటే ఈ సంక్రాంతికి వస్తోన్న సినిమాలన్నీ ఇలా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్లుగానే రూపొందాయి. చిరంజీవి `మన శంకరవరప్రసాద్ గారు`, రవితేజ `భక్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి`, శర్వానంద్ `నారి నారి నడుమ మురారి` కథలన్నీ ఒకేలా ఉన్నాయి. దీంతో నవీన్కి చిరు, రవితేజ, శర్వానంద్లతో గట్టి పోటీ ఉండబోతుందని తెలుస్తోంది.
ఆ లోటుని భర్తీ చేస్తా -నవీన్ పొలిశెట్టి
`అనగనగా ఒక రాజు' చిత్ర ట్రైలర్ ఆవిష్కరణ వేడుక హైదరాబాద్ లోని శ్రీరాములు థియేటర్ లో గురువారం జరిగింది. ఈ వేడుకకు నవీన్ పొలిశెట్టి, మీనాక్షి చౌదరి, దర్శకుడు మారి, నిర్మాత సూర్యదేవర నాగవంశీతో పాటు చిత్ర బృందం హాజరైంది. ఇందులో నవీన్ పొలిశెట్టి మాట్లాడుతూ, `ఈ సంక్రాంతికి మీ కుటుంబంతో కలిసి చూసి ఎంజాయ్ చేసేలా సినిమాని రూపొందించాం. మొదటి నుంచి చివరివరకు నవ్వుతూనే ఉంటారు. అదే సమయంలో అందమైన భావోద్వేగాలు కూడా ఉంటాయి. దర్శకుడు మారి మొదటి సినిమా అయినా చాలా బాగా తెరకెక్కించారు. ఈ సంక్రాంతికి నా అభిమాన హీరోలు ప్రభాస్ గారు, చిరంజీవి గారు, రవితేజ గారి సినిమాలు కూడా విడుదలవుతున్నాయి. అన్ని సినిమాలు విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. నాకు జరిగిన ఒక రోడ్డు ప్రమాదం వల్ల నా సినిమా రావడం ఆలస్యమైంది. ఆ లోటుని భర్తీ చేసేలా `అనగనగా ఒక రాజు` సినిమా రెట్టింపు వినోదాన్ని అందిస్తుంది` అని అన్నారు.
అనగనగా ఒక రాజు పైసా వసూల్ మూవీ - మీనాక్షి చౌదరీ
కథానాయిక మీనాక్షి చౌదరి మాట్లాడుతూ,`ఇందులో నేను చారులత పాత్ర పోషించాను. ఇది నా మనసుకు దగ్గరైన పాత్ర. ఇది పక్కా పైసా వసూల్ ఫిల్మ్` అని తెలిపారు. దర్శకుడు మారి మాట్లాడుతూ, `ట్రైలర్ లాగే సినిమా కూడా ఉంటుంది. నవీన్ ని కొత్తగా చూస్తారు. ఎంటర్టైన్మెంట్ తో పాటు ఎమోషన్స్ కూడా బాగా పండాయి. నవీన్ గారు, మీనాక్షి గారి మధ్య కెమిస్ట్రీ చక్కగా కుదిరింది. సంక్రాంతికి తగ్గ ఓ మంచి వినోదభరిత చిత్రమిది` అని తెలిపారు. నిర్మాత సూర్యదేవర నాగవంశీ మాట్లాడుతూ, `ట్రైలర్ లో ఎలాగైతే పంచ్ లు పేలాయో.. సినిమా అంతా అలాగే పంచ్ లు పేలుతాయి. రెండు గంటల పాటు మిమ్మల్ని నవ్విస్తూ నవీన్ శైలిలో సాగే సినిమా ఇది. కుటుంబంతో కలిసి సినిమాకు రండి. సినిమా అంతా నవ్వుతూనే ఉంటారు. పండగ సినిమాకి కావాల్సిన అన్ని అంశాలు ఇందులో ఉంటాయి` అని చెప్పారు.