- Home
- Entertainment
- 70th Filmfare Awards: ఫిల్మ్ ఫేర్లోనూ పుష్పగాడి రూల్.. బెస్ట్ యాక్టర్స్ ఎవరంటే? టోటల్ లిస్ట్
70th Filmfare Awards: ఫిల్మ్ ఫేర్లోనూ పుష్పగాడి రూల్.. బెస్ట్ యాక్టర్స్ ఎవరంటే? టోటల్ లిస్ట్
70th Filmfare Awards: ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డుల వేడుక ఘనంగా జరిగింది. ఇందులో అల్లు అర్జున్ నటించిన `పుష్ప 2` మూవీ సత్తా చాటింది. అలాగే `గుంటూరు కారం`, `కమిటీ కుర్రోళ్లు` మూవీస్ అవార్డులను అందుకున్నాయి.
ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డుల్లో అల్లు అర్జున్ `పుష్ప 2` రూలింగ్
70వ ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డుల వేడుక శనివారం రాత్రి జరిగింది. కేరళా టూరిజంతో కలిసి నిర్వహించిన ఈ వేడుక కొచ్చిలో జరిగింది. చాలా గ్రాండ్గా ఈ ఈవెంట్ని నిర్వహించారు. ఈ ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డుల్లో తెలుగు విభాగంలో `పుష్ప2` సినిమా సత్తా చాటింది. అత్యధికంగా అవార్డులు దక్కించుకుంది. దీనికి ఏకంగా ఐదు అవార్డులు రావడం విశేషం. ఉత్తమ నటుడిగా అల్లు అర్జున్, నటిగా నివేదా థామస్ నిలిచారు. మరి తెలుగు సినిమా కేటగిరిలో అవార్డులు అందుకున్న మూవీస్ ఏంటో టోటల్ లిస్ట్ చూద్దాం.
70వ ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డు లిస్ట్ (తెలుగు)
బెస్ట్ ఫిల్మ్- పుష్ప 2
బెస్ట్ డైరెక్టర్ - సుకుమార్ (పుష్ప 2)
బెస్ట్ ఫిల్మ్ (క్రిటిక్స్) - లక్కీ భాస్కర్ (వెంకీ అట్లూరి)
బెస్ట్ యాక్టర్ - అల్లు అర్జున్ (పుష్ప 2)
బెస్ట్ యాక్టర్(క్రిటిక్స్) - తేజ సజ్జా (హనుమాన్)
బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ - నివేదా థామస్ (35 చిన్న కథ కాదు)
బెస్ట్ యాక్ట్రెస్(క్రిటిక్స్) - కాజల్ అగర్వాల్ (సత్యభామ)
బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్ - అమితాబ్ బచ్చన్ ( కల్కి 2898 ఏడీ)
బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్ట్రెస్ - అంజలి ( గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి)
బెస్ట్ మ్యూజిక్ - దేవిశ్రీ ప్రసాద్ (పుష్ప 2)
బెస్ట్ లిరిక్ - రామజోగయ్య శాస్త్రి (చుట్టమల్లే -దేవర)
గుంటూరు కారం, కమిటీ కుర్రోళ్లకి రెండు అవార్డులు
బెస్ట్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్(మేల్) - శ్రీ కృష్ణ (కుర్చీ మడతపెట్టి-గుంటూరు కారం)
బెస్ట్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్(ఫిమేల్) - శిల్పా రావు (చుట్టమల్లె-దేవర)
బెస్ట్ డెబ్యూ డైరెక్టర్ - యదు వంశీ (కమిటీ కుర్రోళ్లు)
బెస్ట్ డెబ్యూట్ హీరో - సందీప్ సరోజ్ (కమిటీ కుర్రోళ్లు)
బెస్ట్ డెబ్యూట్ ఫిమేల్ - నయన్ సారిక (గం గం గణేష)
బెస్ట్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ - నితిన్ జిహాని చౌదరీ(కల్కి 2898 ఏడీ), రామకృష్ణ అండ్ మోనికా(పుష్ప 2)
బెస్ట్ కొరియోగ్రఫీ - శేఖర్ మాస్టర్ (కుర్చి మడతపెట్టి-గుంటూరు కారం)