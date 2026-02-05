- Home
- అల్లు అర్జున్ కి షాక్.. నెట్ఫ్లిక్స్లో ధురంధర్ దుమారం, పుష్ప 2, యానిమల్ సినిమాలను దాటి నెం.1 స్థానం
థియేటర్లలో రికార్డులు బద్దలు కొట్టిన ధురంధర్' ఇప్పుడు OTTలో కూడా చరిత్ర సృష్టిస్తోంది. ఈ సినిమా జనవరి 30న నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ మొదలుపెట్టి, మొదటి వీకెండ్లోనే థియేటర్ల తర్వాత వచ్చిన అన్ని సినిమాలను అధిగమించింది.
నెట్ఫ్లిక్స్లో ధురంధర్ దుమారం..
'ధురంధర్' నెట్ఫ్లిక్స్లో మొదటి మూడు రోజుల్లో 7.6 మిలియన్ వ్యూస్ సాధించింది. థియేటర్ రిలీజ్ తర్వాత ఒక భారతీయ సినిమా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పై ఓపెనింగ్ వీకెండ్లో 7 మిలియన్ల మార్కును దాటడం ఇదే మొదటిసారి. ఈ ఘనతతో ఈ సినిమా చాలా పెద్ద బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలను వెనక్కి నెట్టింది.
పుష్ప 2 కి 'ధురంధర్ షాక్..
రణబీర్ కపూర్ 'యానిమల్' డిజిటల్ ఓపెనింగ్ వీకెండ్లో 6.2 మిలియన్ వ్యూస్ పొందింది. హృతిక్ రోషన్ 'ఫైటర్' 5.9 మిలియన్ వ్యూస్, అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప 2: ది రూల్' సుమారు 5.8 మిలియన్ వ్యూస్ సాధించాయి. 'ధురంధర్' ఈ సినిమాలన్నింటినీ భారీ తేడాతో అధిగమించి షాక్ ఇచ్చింది.
గ్లోబల్ స్థాయిలోనూ టాప్లో 'ధురంధర్'
నెట్ఫ్లిక్స్ గ్లోబల్ డేటా ప్రకారం, 'ధురంధర్' చాలా దేశాల్లో నాన్-ఇంగ్లీష్ సినిమాల టాప్ 10 జాబితాలో ఉంది. ఈ సినిమా మొత్తం 26.1 మిలియన్ గంటల వీక్షణ సమయాన్ని నమోదు చేసింది. పాకిస్థాన్లో థియేటర్ రిలీజ్పై నిషేధం ఉన్నా, అక్కడ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో ట్రెండ్ అవుతోంది మూవీ.
ధురంధర్ స్టార్కాస్ట్, కథ
ఈ సినిమాలో రణవీర్ సింగ్ ఒక భారతీయ గూఢచారి పాత్రలో నటించాడు. అతను శత్రు దేశంలోకి ప్రవేశించి ఉగ్రవాద నెట్వర్క్ను నాశనం చేసే మిషన్పై వెళ్తాడు. అతనితో పాటు అక్షయ్ ఖన్నా, అర్జున్ రాంపాల్, సంజయ్ దత్, ఆర్. మాధవన్ లాంటి బలమైన నటులు ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపిస్తారు.
అందరి చూపు ధురంధర్ 2 పైనే
'ధురంధర్' అద్భుత విజయం తర్వాత, ప్రేక్షకులు దాని సీక్వెల్ 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సినిమా మార్చి 19, 2026న థియేటర్లలో రిలీజ్ అయి, బాక్సాఫీస్ వద్ద యశ్ సినిమా 'టాక్సిక్'తో నేరుగా పోటీ పడబోతోంది.