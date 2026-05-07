Raaka : అల్లు అర్జున్ రాకా మూవీకి, పుష్ప కి లింకేంటో తెలుసా? అసలు కథ ఇదే
అల్లు అర్జున్ భారీ బడ్డెట్ మూవీ 'రాకా'పై దేశ వ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అంతే కాదు ఈ సినిమాకు 'పుష్ప: ది రైజ్'తో సంబంధం ఉందనే ప్రచారం కూడా జరుగుతోంది. ఇది నిజమా లేక మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీనా?
పోలికలు మొదలయ్యాయి
అల్లు అర్జున్ 'రాకా' సినిమా టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ రిలీజైనప్పటి నుంచి అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. దీనికి 'పుష్ప: ది రైజ్'తో సంబంధం ఉందనే వార్తలు ఈ ఆసక్తిని మరింత పెంచాయి. రెండు సినిమాల కథలకు అధికారికంగా ఎలాంటి సంబంధం లేకపోయినా, 'పుష్ప' దేశవ్యాప్తంగా సృష్టించిన ప్రభావమే ఈ పోలికలకు కారణం. 'ప్రాంతీయ' సినిమాల పై అభిప్రాయాన్నే 'పుష్ప' మార్చేసింది.
పుష్ప ఫార్ములా నుంచి స్ఫూర్తి
ఒక బలమైన పాత్ర, కథ ఉంటే భాషతో సంబంధం లేకుండా సక్సెస్ అవుతుందని 'పుష్ప: ది రైజ్' నిరూపించింది. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹350 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి, పాండమిక్ తర్వాత కొత్త రికార్డులు సృష్టించింది. అందుకే, 'రాకా' టీమ్తో సహా చాలామంది నిర్మాతలు 'పుష్ప రాజ్' లాంటి పవర్ఫుల్ పాత్రను లీడ్ గా సినిమాలు తీసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం
'రాకా' అనే టైటిల్ను చాలా ఆలోచించి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. 'పుష్ప' అనే పేరు కేవలం టైటిల్గా మిగిలిపోకుండా ఒక బ్రాండ్గా మారినట్లే, 'రాకా' మేకర్స్ కూడా అలాంటి గుర్తింపును సృష్టించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. 'రాకా' అంటే 'పౌర్ణమి' అని అర్థం. ఇది ఒక పవర్ కు సంకేతం. 'పుష్ప'లోని పాత్ర లాగే 'రాకా'లోనూ అల్లు అర్జున్ పాత్ర చాలా పవర్ఫుల్గా, భారీ స్థాయిలో ఉండబోతోంతున్నట్టు తెలుస్తోంది.