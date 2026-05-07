Raaka Movie: `పుష్ప`తో `రాకా`కి క్రేజీ లింక్.. అల్లు అర్జున్ ప్లాన్ తెలిస్తే మతిపోవాల్సిందే
Raaka Movie: అల్లు అర్జున్ నటిస్తోన్న 'రాకా'పై భారీ బజ్ ఉంది. ఇటీవల విడుదల చేసిన ఆయన ఫస్ట్ లుక్ అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. అయితే దీనికి 'పుష్ప: ది రైజ్'తో సంబంధం ఉందనే ప్రచారం ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది. మరి ఆ లింకేంటనేది చూస్తే.
అంచనాలు పెంచిన రాకా ఫస్ట్ లుక్
పుష్పరాజ్ నుంచి స్ఫూర్తి
సినిమాలో బలమైన కథ, హీరోయిజం ఉంటే భాషతో సంబంధం లేకుండా సక్సెస్ అవుతుందని 'పుష్ప: ది రైజ్' నిరూపించింది. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹350 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి, పాండమిక్ తర్వాత కొత్త రికార్డులు సృష్టించింది. అందుకే, 'రాకా' టీమ్తో సహా చాలామంది మేకర్స్ 'పుష్ప రాజ్' లాంటి పవర్ఫుల్ పాత్రను సెంటర్గా పెట్టి సినిమాలు తీసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం
'రాకా' అనే టైటిల్ను చాలా ఆలోచించి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. 'పుష్ప' అనే పేరు కేవలం టైటిల్గా మిగిలిపోకుండా ఒక బ్రాండ్గా మారినట్లే, 'రాకా' మేకర్స్ కూడా అలాంటి గుర్తింపును సృష్టించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. 'రాకా' అంటే 'పౌర్ణమి' అని అర్థం. ఇది శక్తి, పరిపూర్ణత, పరివర్తనకు సంకేతం. 'పుష్ప'లోని పాత్ర లాగే 'రాకా'లోనూ అల్లు అర్జున్ పాత్ర చాలా పవర్ఫుల్గా, భారీ స్థాయిలో ఉండబోతోందని దీన్ని బట్టి తెలియజేస్తోంది.
స్ట్రాటజీ, స్టార్ పవర్
అయితే, 'రాకా' సినిమా 'పుష్ప'కు సీక్వెల్ కాదు. ఈ రెండు సినిమాలకు ఎలాంటి సంబంధమే లేదు. కాకపోతే మూవీని తీసే విధానంలో ఉంది. అంటే, పాన్-ఇండియా స్థాయిలో ఆకట్టుకునేలా హీరో-సెంట్రిక్ కథను చెప్పడం. దర్శకుడు అట్లీ డైరెక్షన్లో, దీపికా పదుకొణె, జాన్వీ కపూర్, మృణాల్ ఠాకూర్, టైగర్ ష్రాఫ్, రష్మిక మందన్న లాంటి భారీ తారాగణం ఈ సినిమాలో ఉండబోతోందని సమాచారం. మొత్తానికి, 'రాకా', 'పుష్ప' మధ్య లింక్ కథకు సంబంధించింది కాదు, కేవలం స్ట్రాటజీ, స్టార్ పవర్కు సంబంధించిందని టాక్. `పుష్ప 2`తో ఇండియాలోనే ఒక బిగ్గెస్ట్ స్టార్గా అల్లు అర్జున్ నిలిచారు. ఇప్పుడు `రాకా`తో ఆయన గ్లోబల్ స్టార్గా నిలబడాలనే ప్రయత్నంలో ఉన్నట్టు సమాచారం.