అక్కను మించిపోయిన `ఊ అంటావా` సింగర్.. ఒక్క సాంగ్తో పాన్ ఇండియా సింగర్ అయిన మంగ్లీ చెల్లి తెరవెనుక స్టోరీ
Indravathi Chauhan: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనంతపురం జిల్లా, బసినేపల్లె తాండాలో పుట్టిన బంజారా అమ్మాయి సింగర్ ఇంద్రవతి మొదట 'బోల్ బేబీ బోల్' అనే రియాలిటీ షోతో కెమెరా ముందుకు వచ్చింది. ఆ తర్వాత 'జాజిమొగులాలి' పాటతో సినిమా రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది.
ఒకే ఒక్క పాటతో ఇంద్రవతికి గుర్తింపు
సినిమా రంగంలో 'లక్' ఎప్పుడు ఎవరిని వరిస్తుందో చెప్పలేం. కొందరు దశాబ్దాల పాటు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా రాని పేరు, గుర్తింపు, మరికొందరికి ఒకే ఒక్క పాటతో వచ్చేస్తుంది. దీనికి బెస్ట్ ఉదాహరణ 'ఊ అంటావా మావ' ఫేమ్ గాయని ఇంద్రవతి చౌహాన్. పాపులర్ సింగర్ మంగ్లీ చెల్లెలుగా కెరీర్ మొదలుపెట్టిన ఈమె, ఇప్పుడు తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక సామ్రాజ్యాన్ని సృష్టించుకుంది.
ఇంద్రవతి సోషల్ మీడియాలో రచ్చ
ఊ అంటావా పాటతో పాపులర్ అయిన ఇంద్రవతి
సంగీత దర్శకుడు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ 'పుష్ప' సినిమాలోని 'ఊ అంటావా మావ' పాట కోసం ఓ కొత్త వాయిస్ వెతుకుతున్నప్పుడు ఆయనకు ఇంద్రవతి కనిపించింది. సమంత ఫైర్ లాంటి డ్యాన్స్కు ఇంద్రవతి కంచు కంఠం, ఆ 'రా' నెస్ పక్కాగా సరిపోయాయి. పాట రిలీజ్ అయిన కొన్ని గంటల్లోనే ట్రెండ్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత కుర్రాళ్లని ఊపేసింది.
అవార్డులందుకున్న ఇంద్రవతి
ఈ పాట కోసం 2022లో ఇంద్రవతి 'ఉత్తమ నేపథ్య గాయని'గా పలు అవార్డులను అందుకుంది. ఎలాంటి శాస్త్రీయ సంగీత శిక్షణ లేకపోయినా, ఆమె గొంతులో ఉన్న సహజమైన బలం వినేవారిని అలరింప చేసింది.
ఇంద్రవతి స్వస్థలం
ఇంద్రవతి గాయనే కాదు, డాన్సర్ కూడా
ఇంద్రవతి మోస్ట్ వాంటెడ్ సింగర్
అక్క మంగ్లీ జానపద లోకాన్ని దున్నేస్తుంటే, చెల్లెలు ఇంద్రవతి సినిమా ప్రపంచంలో మోస్ట్ వాంటెడ్ సింగర్. మొత్తానికి ఈ అక్కాచెల్లెళ్లిద్దరూ సౌత్ ఇండియా సంగీత ప్రపంచాన్ని ఏలుతున్నారనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అయితే అక్క ఇటీవల ఒక స్కామ్లో ఇరుక్కున్న విషయం తెలిసిందే.