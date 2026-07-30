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- Raaka: 1000 కోట్ల బడ్జెట్, నలుగురు హీరోయిన్లు, అల్లు అర్జున్ కోసం అంతకు మించి ప్లాన్ చేస్తోన్న అట్లీ?
Raaka: 1000 కోట్ల బడ్జెట్, నలుగురు హీరోయిన్లు, అల్లు అర్జున్ కోసం అంతకు మించి ప్లాన్ చేస్తోన్న అట్లీ?
Raaka: అల్లు అర్జున్, డైరెక్టర్ అట్లీ కాంబినేషన్లో రాబోతున్న రాకా సినిమా కోసం డైరెక్టర్ అట్లీ కొత్త ప్లాన్ వేశాడటన్న వార్తల వైరల్ అవుతోంది. అల్లు అర్జున్ అభిమానులకు అదిరిపోయే ట్రీట్ రెడీ అవుతున్నట్టు సమాచారం. ఇంతకీ ఏం చేయబోతున్నారు.
అల్లు అర్జున్ కోసం అట్లీ మాస్టర్ ప్లాన్..
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, దర్శకుడు అట్లీ కాంబినేషన్లో రాబోతున్న రాకా సినిమా గురించి ఒక క్రేజీ అప్డేట్ చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ సినిమా ఊహించిన దానికంటే చాలా పెద్ద స్థాయిలో ఉండబోతోందట. ఈ సినిమాను రెండు భాగాలుగా తీయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారట. ఇందులో రెండు వేర్వేరు ప్రపంచాలు, కాలాలకు సంబంధించిన కథలు ఉంటాయని తెలుస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ బడ్జెట్ అక్షరాలా వెయ్యి కోట్ల పైనే ఉంటుందని అంటున్నారు. ఇదే నిజమైతే, భారతీయ సినిమా చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన చిత్రాల్లో ఒకటిగా రాకా నిలిచిపోతుంది.
రెండు వేర్వేరు కాలాల్లో 'రాకా' కథ
ప్రముఖ కథనం ప్రకారం, 'రాకా' కథ రెండు విభిన్న కాలాల్లో సాగుతుందట. ఒకటి పురాణ, వేద కాలానికి చెందిన గిరిజన నేపథ్యం కాగా, మరొకటి ప్రస్తుత ఆధునిక కాలం. ఈ రెండు కాలాల కథలు ఒకదానికొకటి సంబంధం కలిగి ఉంటాయని, కథలోని అసలు రహస్యాన్ని వివరిస్తాయని తెలుస్తోంది. కథను రెండు భాగాలుగా విభజించడం వల్ల పాత్రలను, విజువల్స్ను, కథాంశాన్ని మరింత వివరంగా చెప్పేందుకు అట్లీకి, ఆయన టీమ్కు అవకాశం దొరుకుతుంది. ఈ రెండు భాగాల ఫార్మాట్, భారీ తారాగణం కారణంగా సినిమాపై అంచనాలు అప్పుడే ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి.
నలుగురు హీరోయిన్లు వేర్వేరు టైమ్లైన్స్లో
రాకా సినిమాలో హీరోయిన్ల పాత్రలు కూడా రెండు కాలాలకు చెందినవిగా విభజించారని అంటున్నారు. ఆధునిక కాలానికి చెందిన కథలో మృణాల్ ఠాకూర్ నటిస్తుండగా, చారిత్రక కాలానికి చెందిన కథలో దీపికా పదుకొణె, జాన్వీ కపూర్, రష్మిక మందన్న పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే, వారి పాత్రల వివరాలు, వాటి మధ్య ఉన్న సంబంధంపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. ఈ రెండు కాలాల కథలను కలుపుతూ అల్లు అర్జున్ పాత్ర కీలకంగా సాగుతుందని టాక్.
ఇంకా షూట్ చేయని షారుఖ్ ఖాన్ గెస్ట్ రోల్
'రాకా' సినిమా గురించి వస్తున్న వార్తల్లో అందరినీ ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తున్న విషయం షారుఖ్ ఖాన్ గెస్ట్ రోల్. అయితే, ఈ సూపర్ స్టార్కు సంబంధించిన కీలక సన్నివేశాల చిత్రీకరణ ఇంకా జరగలేదని తెలుస్తోంది. విదేశాల్లో జరగబోయే షెడ్యూల్లో ఈ క్యామియోను షూట్ చేస్తారని అంటున్నారు. కానీ, ఆ లొకేషన్ ఎక్కడ, ఆ సీన్ ఎలా ఉండబోతుంది అనే వివరాలు మాత్రం బయటకు రాలేదు.
అధికారిక ప్రకటన కోసం ఎదురుచూపులు
సినిమాపై ఇంత హైప్ నడుస్తున్నప్పటికీ, దీనిని రెండు భాగాలుగా తీస్తున్నారనే విషయంపై మేకర్స్ నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. బడ్జెట్, కథాంశం, ఇతర నటీనటుల గురించి కూడా చిత్ర యూనిట్ ఇప్పటివరకు స్పందించలేదు. అయితే, వస్తున్న వార్తలే నిజమైతే, పురాణ గాథలతో కూడిన ఓ భారీ ఫ్రాంచైజీగా ఈ సినిమా చరిత్ర సృష్టించడం ఖాయం.