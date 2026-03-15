ఆలియా భట్ ను బాక్సాఫీస్ క్వీన్గా మార్చిన 5 సినిమాలు.. ఒక మూవీ కలెక్షన్లు తెలిస్తే షాకే!
ఆలియా భట్కు 33 ఏళ్లు నిండాయి. ఆమె 1993 మార్చి 15న ముంబైలో ప్రముఖ నిర్మాత-దర్శకుడు మహేశ్ భట్ ఇంట్లో పుట్టారు. చిన్నప్పటి నుంచే హీరోయిన్ అవ్వాలని కలలు కన్న ఆలియా, ఆ కలను నిజం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలోని టాప్ హీరోయిగా కొనసాగుతున్నారు.
16
ఆలియా భట్ కెరీర్
ఆలియా భట్ 'స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్' సినిమాతో తన యాక్టింగ్ కెరీర్ను ప్రారంభించారు. ఆమె మొదటి సినిమానే బ్లాక్బస్టర్ అయింది. ఆ తర్వాత వరుసగా ఎన్నో హిట్ సినిమాలు చేశారు. ఆమెను బాక్సాఫీస్ క్వీన్గా మార్చిన 5 భారీ వసూళ్ల సినిమాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
26
గల్లీ బాయ్ సూపర్ హిట్
2019లో వచ్చిన ఆలియా భట్ సినిమా 'గల్లీ బాయ్' సూపర్ హిట్ అయింది. రూ.75 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.234 కోట్లు వసూలు చేసింది.
36
గంగూబాయి కఠియావాడి
2022లో వచ్చిన ఆలియా భట్ సినిమా 'గంగూబాయి కఠియావాడి' బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసింది. రూ.100 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ సినిమా రూ.209.77 కోట్ల వ్యాపారం చేసింది.
46
ఆర్ఆర్ఆర్ రికార్డు..
2022లోనే ఆలియా భట్ నటించిన 'RRR' సినిమా విడుదలైంది. రూ.500 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా, బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డు స్థాయిలో రూ.1387 కోట్లు వసూలు చేసింది.
56
ఫిల్మ్ బ్రహ్మాస్త్ర
2022లో వచ్చిన ఆలియా భట్ సినిమా 'బ్రహ్మాస్త్ర' బడ్జెట్ రూ.375 కోట్లు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేస్తూ రూ.431 కోట్లు సంపాదించింది.
66
ఫిల్మ్ రాకీ ఔర్ రాణి కీ ప్రేమ్ కహానీ
ఆలియా భట్ సినిమా 'రాకీ ఔర్ రాణి కీ ప్రేమ్ కహానీ' 2023లో వచ్చింది. రూ.160 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా, ఏకంగా రూ.356.61 కోట్లు వసూలు చేసింది.
