Akshay Kumar: స్కూల్లో మూడుసార్లు ఫెయిల్ అయ్యా.. అయినా సూపర్ స్టార్ అయ్యా, సీక్రెట్ చెప్పిన క్రేజీ హీరో
బాలీవుడ్ స్టార్ అక్షయ్ కుమార్ ఓ షోలో తన చిన్ననాటి స్నేహితుడిని పరిచయం చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. స్కూల్లో ఫెయిల్ అవ్వడం, వాళ్ల స్నేహం, కష్టాల నుంచి సూపర్ స్టార్గా ఎదిగిన తన ప్రయాణం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు.
Akshay Kumar Shares Rare School Memory
బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ అక్షయ్ కుమార్ 'వీల్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్' లైవ్ ఎపిసోడ్లో తన చిన్ననాటి స్నేహితుడిని పరిచయం చేసి ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరిచారు. ఈ సందర్భంగా తన బాల్యం, స్కూల్ రోజుల్లోని కష్టాల గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడారు.
చాలాసార్లు ఫెయిల్ అయ్యా
అక్షయ్ కుమార్ తన స్కూల్ రోజులను గుర్తుచేసుకుంటూ, తాను ఎప్పుడూ టాపర్ను కాదని ఒప్పుకున్నారు. చదువులో వెనుకబడి, చాలాసార్లు ఫెయిల్ అయ్యానని చెప్పారు. అయినా ఆయన నిజాయితీ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. సక్సెస్కి మార్కులు ముఖ్యం కాదని ఇది నిరూపిస్తుంది.
స్నేహబంధం ఇప్పటికీ బలంగా
అక్షయ్ తన స్నేహితుడు జినేష్ను చూపిస్తూ, కిండర్ గార్టెన్ నుంచి తామిద్దరం కలిసే ఉన్నామని చెప్పారు. వాళ్లిద్దరూ ఫెయిల్ అవ్వడానికి అక్షయే కారణమని జినేష్ సరదాగా అనడంతో అందరూ నవ్వేశారు. వాళ్ల స్నేహబంధం ఇప్పటికీ బలంగా ఉందని ఇది చూపిస్తుంది.
సూపర్ స్టార్గా మారడం
ముంబైలో పెరగడం నుంచి థాయ్లాండ్లో పనిచేయడం, ఆ తర్వాత సూపర్ స్టార్గా మారడం వరకు తన ప్రయాణాన్ని అక్షయ్ గుర్తుచేసుకున్నారు. పాత స్నేహితులను మర్చిపోని అక్షయ్ కథ, పట్టుదల, స్నేహానికి నిదర్శనం.
