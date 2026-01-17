- Home
- అక్షయ్ కుమార్ 25వ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ.. భార్యతో ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారో చూశారా, వైరల్ వీడియో
ట్వింకిల్తో అక్షయ్ పెళ్లిరోజు వేడుక: అక్షయ్ కుమార్ తన వ్యక్తిగత జీవితంలో పెళ్లి సిల్వర్ జూబ్లీ జరుపుకున్నారు. తన భార్య ట్వింకిల్ ఖన్నాతో 25వ వివాహ వార్షికోత్సవాన్ని చాలా క్యూట్గా, ఫన్నీగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు.
అక్షయ్ కుమార్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ
సోషల్ మీడియాలో, నటుడు ట్వింకిల్ ఫన్నీ డ్యాన్స్ వీడియోను షేర్ చేశారు. వారి బంధం, హాస్యాన్ని చూపిస్తూ అక్షయ్ ఒక ప్రేమపూర్వక నోట్ రాశారు.
25వ పెళ్లిరోజు
25వ పెళ్లిరోజున అక్షయ్ ఒక పోస్ట్ షేర్ చేశారు. "విచిత్ర పరిస్థితుల్లో నవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండు, ఆమె అదే చేస్తుంది" అని ట్వింకిల్ తల్లి పెళ్ళికి ముందు చెప్పిన మాటలను గుర్తుచేసుకున్నారు.
మా అత్తగారు నిజమే చెప్పారు
"25 ఏళ్లయింది, మా అత్తగారు నిజమే చెప్పారు. ఆమె కూతురు జీవితంలో డ్యాన్స్ చేస్తూ వెళ్తుంది" అని అక్షయ్ అన్నారు. తమ ప్రయాణాన్ని "ఇద్దరం ప్రేమించే పిచ్చి" అని వర్ణించారు.
మనకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు
చివరగా అక్షయ్, "నన్ను నవ్విస్తూ, ఆలోచింపజేసే నా భార్యకు చీర్స్! మనకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు, టీనా" అన్నారు.
అక్షయ్, ట్వింకిల్ పెళ్లి
అక్షయ్, ట్వింకిల్ జనవరి 17, 2001న పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు, కొడుకు ఆరవ్, కూతురు నితార. ఈ జంట బాలీవుడ్లో అత్యంత ఇష్టపడే జంటలలో ఒకటి.
టూ మచ్ విత్ కాజోల్ అండ్ ట్వింకిల్
ట్వింకిల్ ఖన్నా ఇప్పుడు నటనకు దూరంగా ఉన్నారు. ఆమె చివరిగా కాజోల్తో కలిసి 'టూ మచ్ విత్ కాజోల్ అండ్ ట్వింకిల్'లో కనిపించారు.
పెద్ద ప్రాజెక్ట్లు
మరోవైపు, అక్షయ్ కుమార్ చేతిలో ఎప్పుడూ పెద్ద ప్రాజెక్ట్లు ఉంటాయి. అతని రాబోయే చిత్రాలలో 'హైవాన్', 'వెల్కమ్ టు ది జంగిల్', 'హేరా ఫేరీ 3' ఉన్నాయి.