- Katrina Kaif: తన సినిమాలో కత్రినా కైఫ్ ఉంటే చాలు ఆ హీరోకి పండగే.. 7 సినిమాలు చేస్తే ఇన్ని హిట్లా?
Katrina Kaif: తన సినిమాలో కత్రినా కైఫ్ ఉంటే చాలు ఆ హీరోకి పండగే.. 7 సినిమాలు చేస్తే ఇన్ని హిట్లా?
అక్షయ్ కుమార్ ప్రస్తుతం 'భూత్ బంగ్లా' సినిమాతో వార్తల్లో ఉన్నాడు. ఈ సినిమా మంచి ప్రదర్శన కనబరుస్తోంది. అక్షయ్ చాలా మంది హీరోయిన్లతో నటించినా, కత్రినా కైఫ్ అతనికి అత్యంత లక్కీ హీరోయిన్గా నిలిచింది.
నమస్తే లండన్
2007లో వచ్చిన రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా 'నమస్తే లండన్'. విపుల్ అమృత్లాల్ షా దర్శకత్వం వహించి, నిర్మించారు. ఈ సినిమాలో రిషి కపూర్, అక్షయ్ కుమార్, కత్రినా కైఫ్, నీనా వాడియా, జావేద్ షేక్, ఉపేన్ పటేల్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. రూ.21 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా రూ.71.4 కోట్లు వసూలు చేసి హిట్గా నిలిచింది.
సింగ్ ఈజ్ కింగ్
అక్షయ్ కుమార్-కత్రినా కైఫ్ జంటగా నటించిన 'సింగ్ ఈజ్ కింగ్' 2008లో విడుదలైంది. అనీస్ బజ్మీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ యాక్షన్ కామెడీలో ఓం పురి, రణవీర్ షోరే, నేహా ధూపియా, జావేద్ జాఫ్రీ, సోనూ సూద్, సుధాంశు పాండే ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. రూ.30 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ చిత్రం రూ.136 కోట్లు సంపాదించి సూపర్హిట్గా నిలిచింది.
వెల్కమ్
2007లో వచ్చిన 'వెల్కమ్' ఒక కంప్లీట్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్. దీనికి అనీస్ బజ్మీ దర్శకత్వం వహించారు. అనిల్ కపూర్, నానా పటేకర్, అక్షయ్ కుమార్, కత్రినా కైఫ్, పరేష్ రావల్, మల్లికా షెరావత్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. రూ.32 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా రూ.117.91 కోట్లు వసూలు చేసి బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది.
హమ్కో దీవానా కర్ గయే
2006లో వచ్చిన రొమాంటిక్ డ్రామా 'హమ్కో దీవానా కర్ గయే'. రాజ్ కన్వర్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. అక్షయ్ కుమార్, కత్రినా కైఫ్, బిపాసా బసు, అనిల్ కపూర్ నటించిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద యావరేజ్గా నిలిచింది. రూ.17 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా రూ.27 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేసింది.
దే దనా దన్
2009లో వచ్చిన 'దే దనా దన్' ఒక కామెడీ చిత్రం. దీనికి ప్రియదర్శన్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాలో అక్షయ్ కుమార్, సునీల్ శెట్టి, కత్రినా కైఫ్, పరేష్ రావల్, సమీరా రెడ్డి, నేహా ధూపియా నటించారు. రూ.40 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన ఈ సినిమా రూ.81.90 కోట్లు వసూలు చేసి హిట్గా నిలిచింది.
తీస్ మార్ ఖాన్
'తీస్ మార్ ఖాన్' 2010లో వచ్చిన కామెడీ సినిమా. ఫరా ఖాన్ దీనికి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో అక్షయ్ కుమార్, అక్షయ్ ఖన్నా, కత్రినా కైఫ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. రూ.45 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా రూ.101.89 కోట్లు వసూలు చేసి యావరేజ్గా నిలిచింది.
సూర్యవంశీ
అక్షయ్ కుమార్-కత్రినా కైఫ్ జంటగా నటించిన యాక్షన్ డ్రామా 'సూర్యవంశీ' 2021లో విడుదలైంది. ఈ సినిమాలో అజయ్ దేవగన్, రణవీర్ సింగ్ అతిథి పాత్రల్లో కనిపించారు. జావేద్ జాఫ్రీ, వివన్ భతేనా, నిహారికా రైజాదా, జాకీ ష్రాఫ్, గుల్షన్ గ్రోవర్, నికితిన్ ధీర్, సికిందర్ ఖేర్, అభిమన్యు సింగ్, కుముద్ మిశ్రా కూడా నటించారు. రూ.160 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా రూ.294.91 కోట్లు వసూలు చేసి హిట్గా నిలిచింది.
