Arun Vijay: అలిపిరి మెట్లపై స్టార్ హీరో ఫ్యామిలీ, వైరల్ ఫొటోస్.. తిరుమలలో సందడి
Actor Arun Vijay : నటుడు అరుణ్ విజయ్ తన కుటుంబంతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
17
Image Credit : insta
నటుడు అరుణ్ విజయ్
తమిళ నటుడు అరుణ్ విజయ్ తన కుటుంబంతో కలిసి తిరుమల శ్రీవెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు.
27
Image Credit : insta
తిరుమల కొండపై..
సాధారణంగా వీఐపీలు, సెలబ్రిటీలు తమ వాహనాల్లో నేరుగా తిరుమల కొండపైకి వెళ్లి స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు.
37
Image Credit : insta
మెట్ల మార్గంలో నడుచుకుంటూ
కానీ, అరుణ్ విజయ్ మాత్రం తన కుటుంబంతో కలిసి మెట్ల మార్గంలో నడుచుకుంటూ వెళ్లి స్వామివారిని దర్శించుకోవడం విశేషం.
47
Image Credit : insta
అరుణ్ విజయ్ భార్య, కూతురు, కొడుకు
ఈ ఫోటోలో అరుణ్ విజయ్ భార్య, కూతురు, కొడుకును చూడొచ్చు. ఈ ఫ్యామిలీ ఫోటో అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.
57
Image Credit : insta
క్యూట్ ఫోటో
తిరుమల మెట్లపై సందడి చేస్తున్న అరుణ్ విజయ్ కొడుకు అర్నవ్. ఈ క్యూట్ ఫోటో నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటోంది.
67
Image Credit : insta
సోషల్ మీడియాలో వైరల్
తన కూతురు, కొడుకుతో కలిసి నటుడు అరుణ్ విజయ్. ఈ ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
77
Image Credit : insta
శ్రీవారి దర్శనం
శ్రీవారి దర్శనం అనంతరం ఆలయం వెలుపల కుటుంబంతో కలిసి అరుణ్ విజయ్ ఫోటో దిగారు.
