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- Drishyam 3: 500 కోట్ల క్లబ్ లోకి RRR నటుడి సినిమా..బాక్సాఫీస్ విధ్వంసం ఇప్పట్లో ఆగేలా లేదే
Drishyam 3: 500 కోట్ల క్లబ్ లోకి RRR నటుడి సినిమా..బాక్సాఫీస్ విధ్వంసం ఇప్పట్లో ఆగేలా లేదే
అజయ్ దేవగన్ నటించిన 'దృశ్యం 3' సినిమా 15 రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.520 కోట్లు వసూలు చేసింది. అయితే మూడో శుక్రవారం ఈ థ్రిల్లర్ మూవీ కలెక్షన్స్ కాస్త తగ్గాయి. ఇండియాలో రూ.3 కోట్లు రాబట్టగా, మొత్తం దేశీయ నెట్ కలెక్షన్స్ రూ.336 కోట్లకు చేరుకున్నాయి.
15వ రోజు రూ.3 కోట్లు రాబట్టిన దృశ్యం 3
అజయ్ దేవగన్ 'దృశ్యం 3: ది కన్క్లూజన్' సినిమా రోజువారీ వసూళ్లు తగ్గుతున్నా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతోంది. అక్టోబర్ 16 శుక్రవారం నాడు ఈ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ఇండియాలో సుమారు రూ.3 కోట్లు నెట్ వసూలు చేసింది. దీంతో దేశీయ నెట్ కలెక్షన్స్ రూ.336 కోట్లకు చేరాయి.
బాక్సాఫీస్ ట్రాకింగ్ సంస్థ సాక్నిల్క్ లెక్కల ప్రకారం, 15వ రోజు ముగిసేసరికి ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.520.15 కోట్లు గ్రాస్ రాబట్టింది. ఇందులో ఇండియా గ్రాస్ రూ.402.65 కోట్లు కాగా, ఓవర్సీస్ మార్కెట్ నుంచి రూ.117.50 కోట్లు వచ్చాయి.
అక్టోబర్ 15 గురువారం నాడు వచ్చిన రూ.4.25 కోట్లతో పోలిస్తే మూడో శుక్రవారం వసూళ్లు తగ్గాయి. ఓపెనింగ్ డేస్తో పోలిస్తే సినిమా వేగం తగ్గినట్లు ఇది స్పష్టం చేస్తోంది. అయినా సరే, ఓవరాల్ కలెక్షన్స్ మాత్రం చాలా బలంగా ఉన్నాయి.
దృశ్యం 3 బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్: రెండు వారాల్లో సినిమా పెర్ఫార్మెన్స్
అక్టోబర్ 2న థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ అజయ్ దేవగన్ థ్రిల్లర్ మూవీ అదిరిపోయే ఓపెనింగ్స్ రాబట్టింది. మొదటి రోజే రూ.62 కోట్లు వసూలు చేసిన ఈ సినిమా, శనివారం రూ.53.50 కోట్లు, ఆదివారం రూ.61 కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది.
తొలి వారంలో ఈ సినిమా ఇండియా నెట్ కలెక్షన్స్ రూ.245.50 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఆ తర్వాత వీక్డేస్లో వసూళ్లు తగ్గినా, రెండో వీకెండ్ మళ్లీ ఊపందుకుంది. 9వ రోజు రూ.26.50 కోట్లు, 10వ రోజు రూ.22.50 కోట్లు రాబట్టింది.
రెండో వారంలో ఇండియాలో సుమారు రూ.87.50 కోట్లు నెట్ వసూళ్లు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత మళ్లీ కలెక్షన్స్ తగ్గుముఖం పట్టాయి. బుధవారం రూ.5.25 కోట్లు, గురువారం రూ.4.25 కోట్లు రాగా, మూడో శుక్రవారం నాటికి అది రూ.3 కోట్లకు పడిపోయింది.
వీక్డేస్లో వసూళ్లు తగ్గినా బాక్సాఫీస్ వద్ద సత్తా చాటుతున్న దృశ్యం 3
ఓపెనింగ్ వీకెండ్తో పోలిస్తే రోజువారీ కలెక్షన్స్ బాగా తగ్గినప్పటికీ, మూడో వారంలోనూ 'దృశ్యం 3: ది కన్క్లూజన్' సినిమా ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు రప్పిస్తోందని తాజా లెక్కలు చెబుతున్నాయి.
పాపులర్ దృశ్యం ఫ్రాంచైజీలో రావడం ఈ సినిమాకు బాగా కలిసొచ్చింది. సస్పెన్స్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్, గతం తాలూకు పరిణామాల చుట్టూ తిరిగే కథలో విజయ్ సల్గావ్కర్గా అజయ్ దేవగన్ మళ్లీ అదరగొట్టాడు. ఈ ఫ్రాంచైజీ క్రేజ్ వల్లే ఇండియా, ఓవర్సీస్ ప్రేక్షకులను ఈ సినిమా ఆకర్షించగలిగింది.
15 రోజుల తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.520.15 కోట్లు గ్రాస్ రాబట్టిన ఈ థ్రిల్లర్, కమర్షియల్గా భారీ విజయాన్ని నమోదు చేసింది. మూడో వీకెండ్లో ఈ సినిమా ఎంతవరకు నిలబడుతుంది, దేశీయ వసూళ్లను ఏ మేరకు పెంచుకుంటుంది అనేది రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో తేలిపోనుంది.