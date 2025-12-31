Aishwarya Rajesh: ఇతరుల జీవితం మీకెందుకు? బ్లాక్ బస్టర్ హీరోయిన్ పోస్ట్ వైరల్
Aishwarya Rajesh: తమిళ సినిమాల్లో అడుగుపెట్టి, ఇప్పుడు తెలుగులో సక్సెస్ఫుల్ హీరోయిన్గా రాణిస్తున్న ఓ నటి, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా ఓ వీడియో రిలీజ్ చేసి పవర్ఫుల్ మెసేజ్ ఇచ్చింది.
ఐశ్వర్య రాజేష్
కోలీవుడ్లో మంచి పేరు తెచ్చుకుని, ఆ తర్వాత టాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టి అక్కడ కూడా వరుస విజయాలు అందుకుంటోంది ఓ ప్రముఖ నటి. హీరోయిన్ ప్రాధాన్యమున్న చిత్రాలను ఎంచుకోవడంతో, ఆమెను తదుపరి లేడీ సూపర్స్టార్ అని అభిమానులు పిలుస్తున్నారు.
సౌత్ లో క్రేజీ హీరోయిన్ గా
ఆ నటి మరెవరో కాదు, ఐశ్వర్య రాజేష్. ఆమె తమిళంలో హీరోయిన్ ప్రాధాన్యమున్న ఎన్నో చిత్రాల్లో నటించింది. ముఖ్యంగా, శివకార్తికేయన్ నిర్మించిన 'కనా' సినిమా ఐశ్వర్యకు మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది. ఆ సినిమా తెలుగు, తమిళంలో మంచి విజయం సాధించి, టాలీవుడ్లో ఆమెకు స్థానం కల్పించింది.
సంక్రాంతికి వస్తున్నాం
ఈ ఏడాది తెలుగులో ఆమె నటించిన 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది. దీంతో టాలీవుడ్లో ఆమెకు వరుసగా సినిమా అవకాశాలు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఐశ్వర్య రాజేష్ తెలుగు, తమిళ భాషల్లో బిజీగా నటిస్తోంది.
సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా..
ఈమె సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. రకరకాల దుస్తుల్లో ఫోటోలు పంచుకోవడం, తన సినిమా అప్డేట్స్ ఇవ్వడం వంటివి చేస్తూ అభిమానులతో టచ్లో ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో, ఆమె ఇటీవల షేర్ చేసిన ఓ పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది.
మీ సమయం చాలా తక్కువ
ఇటీవల ఐశ్వర్య రాజేష్ నీలిరంగు దుస్తుల్లో ఓ వీడియోను పంచుకుంది. దానికి, 'మీ సమయం చాలా తక్కువ, కాబట్టి ఇతరుల కోసం జీవిస్తూ దాన్ని వృధా చేయకండి' అని క్యాప్షన్ పెట్టింది. ఈ పోస్ట్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతోంది.