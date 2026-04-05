Ramayana: సాయి పల్లవి కన్నా ముందు సీతగా అదరగొట్టిన హీరోయిన్లు వీళ్లే, మొదటి సీత ఎవరో తెలుసా?
రామాయణ టీజర్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి పెద్ద సంచలనంగా మారింది. ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. నితీశ్ తివారీ డైరెక్షన్లో వస్తున్న ఈ సినిమాలో సాయి పల్లవి సీతగా నటిస్తోంది.
సాయి పల్లవి సీత పాత్ర
అన్నా సాలుంకే
భారతదేశంలో సినిమా ప్రారంభమైన రోజుల్లో మహిళలు నటించడంపై నిషేధం ఉండేది. అందుకే, హీరోయిన్ల పాత్రలను కూడా మగవాళ్లే పోషించేవారు. రామాయణం ఆధారంగా వచ్చిన మొదటి సినిమా 1917లో విడుదలైన 'లంకా దహన్'. ఇందులో నటుడు అన్నా సాలుంకే సీత పాత్రను పోషించారు. అంతేకాదు, ఆయన రాముడి పాత్రలో కూడా నటించడం విశేషం.
వెండితెరపై మొదటి సీత
వెండితెరపై మొదటి సీతగా దుర్గా ఖోటే నిలిచారు. ఆమె దేబాకి బోస్ తీసిన బెంగాలీ చిత్రం 'సీత'లో ఈ పాత్రను పోషించారు. ఇదే సినిమాలో పృథ్వీరాజ్ కపూర్ రాముడి పాత్రలో నటించారు. ఆ తర్వాత, 1936లో వచ్చిన ఒడియా సినిమా 'సీతా బిబాహ'లో ప్రభావతి సీతగా కనిపించారు. అనంతరం, 1943లో వచ్చిన 'రామ్ రాజ్య' చిత్రంలో శోభనా సమర్థ్ సీత పాత్రలో నటించారు.
శ్రీదేవి సీతగా
ప్రాంతీయ భాషల సినిమాల్లోనూ చాలామంది సీతగా నటించారు. 1958లో వచ్చిన తమిళ చిత్రం 'సంపూర్ణ రామాయణం'లో పద్మిని సీత పాత్ర పోషించారు. మలయాళ చిత్రం 'సీత'లో కుశలకుమారి నటించగా, 'సీతారామ కల్యాణం 'లో గీతాంజలి సీతగా కనిపించారు. 60-70 దశకాల్లో అంజలీ దేవి, చంద్రకళ తెలుగు సినిమాల్లో సీత పాత్రలు పోషించారు. 1976లో వచ్చిన తమిళ చిత్రం 'దశావతారం'లో శ్రీదేవి కూడా సీతగా నటించారు. జయప్రద 'సీతా కల్యాణం', 'లవకుశ' వంటి పలు తెలుగు, హిందీ చిత్రాల్లో సీతగా మెప్పించారు.
సీరియల్లో దీపికా చిఖ్లియా సీతగా
టీవీ సీరియళ్లలో సీత పాత్రకు విపరీతమైన క్రేజ్ వచ్చింది. రామానంద్ సాగర్ 'రామాయణ్' సీరియల్లో దీపికా చిఖ్లియా సీతగా నటించి ఇంటింటా పాపులర్ అయ్యారు. దీపికాతో పాటు దెబినా బెనర్జీ, మదిరాక్షి ముండ్లే, రుబీనా దిలైక్, రీనా కపూర్, నేహా సర్గమ్, శిల్పా ముఖర్జీ వంటి వారు కూడా వేర్వేరు సీరియళ్లలో సీత పాత్రలో నటించారు.