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- Yamuna: 55 ఏళ్ల వయసులో ఇంత అందంగానా? యమున బ్యూటీ సీక్రేట్ ఏంటో తెలుసా? రోజు ఏం తింటుంది?
Yamuna: 55 ఏళ్ల వయసులో ఇంత అందంగానా? యమున బ్యూటీ సీక్రేట్ ఏంటో తెలుసా? రోజు ఏం తింటుంది?
Yamuna: ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి దాదాపు 35 ఏళ్లు అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆమె వయసు దాదాపు 55 ఏళ్లు.. అయినా సరే 30 ఏళ్లు అంటే నమ్మేస్తారు. స్టార్ నటి యమున ఇలా ఎలా గ్లామర్ ను మెయింటేన్ చేస్తున్నారు. ఆమె వెల్లడించిన టాప్ సీక్రెట్..
ప్రేక్షకుల మనసు దోచిన నటి
తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకుల మనసుల్లో తన నటనతో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న సీనియర్ నటి యమున. కన్నడ నటి అయినా.. తెలుగు వారి ఆడపడుచుగా ఆమె గుర్తింపు సాధించుకుంది. హీరోయిన్ గా, సీరియన్ నటిగా ఎంతో పేరు తెచ్చుకుంది. సెంటిమెంట్ సీన్స్ కు పెట్టింది పేరు యమున. ఆమె స్క్రీన్ మీద ఏడ్చిందంటే.. మహిళా ప్రేక్షకులు కూడా కన్నీరు పెట్టేవారు. అంతలా తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసుల్లో స్థానం సంపాదించుకుంది యమున.
55 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఇంత అందంగానా?
యమున ఇండస్ట్రీకి వచ్చి దాదాపు 35 ఏళ్లు య్యింది. ప్రస్తుతం ఆమె వయసు దాదాపు 55 ఏళ్లు. కానీ ఆమెకు 30 ఏళ్లు అన్నా నమ్మేస్తారు అలా అందాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటుంది సీనియర్ నటి. ఈ వయసులో కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా, యంగ్గా , గ్లామరస్గా కనిపిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంటారు. సాధారణంగా వయసు పెరిగే కొద్దీ వచ్చే శారీరక మార్పులను అధిగమించి, ఆమె ఇప్పటికీ అదే గ్లోతో మెరిసిపోవడానికి వెనుక కారణం ఏంటి? ఈ విషయంపై ఓ యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలో యమున స్పందించింది. తన హెల్త్ గ్లామర్ సీక్రేట్ ను వెల్లడించింది.
ఆహార నియమాలు , మానసిక అలవాట్లు
యమున గ్లామర్ సీక్రేట్ తన లైఫ్ స్టైల్. రోజు వారి జీవనశైలి (Lifestyle), ఆహార నియమాలు , మానసిక అలవాట్ల గురించి ఆమె తన ఇంటర్వ్యూలలో స్పష్టంగా పంచుకున్నారు. ప్రకృతిసిద్ధమైన ఆహారపు అలవాట్లు (Diet Routine) చాలా ముఖ్యం. యమున తన దినచర్యలో ఆహారానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. ప్రాసెస్ చేసిన జంక్ ఫుడ్కు దూరంగా ఉంటూ, ప్రతిరోజూ పండ్లు, ఆకుకూరలు , పీచు పదార్థాలు (Fiber Content) ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకుంటారు. శరీరం తేమగా, కాంతివంతంగా ఉండటానికి రోజుకు తగినంత నీరు తాగడం ఆమె ముఖ్యాంశంగా భావిస్తారు. అతిగా తినకుండా, శరీరానికి ఎంత అవసరమో అంత మాత్రమే తినడం ఆమె అలవాటు. క్రమశిక్షణతో కూడిన వ్యాయామం, ధ్యానం వయసును నియంత్రణలో ఉంచే ప్రక్రియలో అత్యంత ముఖ్యమైనవని ఆమె నమ్ముతారు.
వ్యాయామం, భోజనం.. రెండు ముఖ్యమే..
యమున తన దినచర్య గురించి మాట్లాడుతూ.. '' నేను రోజు ఉదయం లేవగానే అంతా బాగుండాలి.. బాగుంటాను అనే పాజిటీవ్ థాట్ తో లేస్తాను.. మార్నింగ్ లేవగానే రెండు గ్లాసుల వాటర్ తాగుతాను.. రోజు 20 నిమిషాలు వ్యాయమం చేస్తాను.. ఇక తప్పకుండా 1 గంట కచ్చితంగా మెడిటేషన్ చేస్తాను. ఆతర్వాత 10 గంటలకు పక్కాగా భోజనం చేస్తాను. గతంలో బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసేదాన్ని.. కానీ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా భోజనం చేస్తున్నాను. ఇక సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకూ ఫ్రూట్స్, మజ్జిగ, మధ్యలో కాఫీ.. లాంటివి తీసుకుంటాను. ఇక 6 లోపు డిన్నర్ కంప్లీట్ చేస్తాను. ఎంత డైట్ ఫాలో అయినా కూడా మన మనసు ఎంత పాజిటీవ్ గా ఉంటే.. అంత మంచి ఆరోగ్యం ఉంటుంది. గట్ హెల్త్ కు మైండ్ కి లింక్ ఉంటుంది. కాబట్టి తినేప్పుడు చాలా ప్రశాంతంగా ఉండాలి. ఫోన్, టీవీ లేకుండా ప్రతీ ముద్దను ఎంజాయ్ చేస్తూ తినాలి. మా అమ్మగారు చెప్పిన సూత్రాన్ని పాటిస్తాను. ఇక ఇవన్నీ కాకుండా మా అమ్మగారి నుంచి వచ్చిన జీన్స్ నుంచి నాకు ఈ హెల్త్ వచ్చింది'' అని యమున అన్నారు.
లైఫ్ ప్టైల్ లో మార్పుల తో ఆరోగ్యం..
నిత్యం యోగా, వాకింగ్ లేదా తేలికపాటి వర్కౌట్స్ చేయడం ద్వారా తన శరీరాన్ని ఫ్లెక్సిబుల్గా, ఆరోగ్యంగా ఉంచుకుంటారు యమున. మనసు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడే ముఖంలో ఆ కాంతి ప్రతిబింబిస్తుందని యమున చెబుతారు. రోజువారీ ధ్యానం వల్ల ఆమె ఒత్తిడిని సమర్థవంతంగా జయిస్తారు. మానసిక శాంతి, పాజిటీవ్ మైండ్ సెట్ అందానికి కేవలం బాహ్య సంరక్షణే కాకుండా, అంతర్గత ప్రశాంతత కూడా అంతే అవసరం అని యమున అభిప్రాయపడ్డారు. సహజ సిద్ధమైన చర్మ సంరక్షణ (Skin Care) కోసం కృత్రిమమైన కాస్మోటిక్ ప్రొడక్ట్స్ కంటే ఇంట్లోనే లభించే సహజ సిద్ధమైన చిట్కాలు, ఆలోవెరా, పసుపు వంటి ప్రకృత్యుత్పత్తులనే ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. తన సౌందర్యానికి నిద్ర కూడా కీలకం అని ఆమె అన్నారు. టైమ్ కు నిద్రపోవాలి, పడుకునేముందు ఫోన్ పక్కన పెట్టడం, టైమ్ కు పడుకుని త్వరగా నిద్ర లేవడం ఆరోగ్యకరమైన అలవాటు అని. తన హెల్త్ సీక్రెట్ ఇదే అన్నారు యమున. చాలామంది నన్ను అడిగారు... ఇప్పుడు చెపుతున్నా.. మీరు కూడా పాటించండి అని యయున అందరిని కోరారు.