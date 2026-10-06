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- Trisha: 40 ఏళ్లు దాటాక విటమిన్ డి కోసం త్రిష ఏం చేస్తోందో తెలుసా? ఇది ఎందుకంత ముఖ్యం?
Trisha: 40 ఏళ్లు దాటాక విటమిన్ డి కోసం త్రిష ఏం చేస్తోందో తెలుసా? ఇది ఎందుకంత ముఖ్యం?
Trisha: త్రిష రీసెంట్గా 'విటమిన్ డి కోసం కొంచెం సన్ టైమ్' అంటూ పెట్టిన పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది. అసలు 40 ఏళ్లు దాటాక ఎముకలు, కండరాల ఆరోగ్యానికి విటమిన్ డి ఎందుకు అవసరమో తెలుసుకుందాం.
సూర్యకిరణాలను ఆస్వాదిస్తున్న త్రిష
స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష సినిమాలతో పాటు సోషల్ మీడియాలోనూ ఫుల్ యాక్టివ్గా ఉంటారు. తన పర్సనల్, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్కి సంబంధించిన విషయాలను తరచూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేస్తుంటారు. తాజాగా విటమిన్ డి గురించి త్రిష పెట్టిన ఓ పోస్ట్ నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది.
సౌత్ ఇండియన్ బ్యూటీ క్వీన్ త్రిష (43) రీసెంట్గా ఉదయం పూట ఎండలో నిలబడి సూర్యకిరణాలను ఆస్వాదిస్తున్న ఫొటోలను షేర్ చేశారు. దానికి 'విటమిన్ డి కోసం కొంచెం సన్ టైమ్' అని ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యాప్షన్ కూడా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ పోస్ట్ ఫ్యాన్స్ దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
దీనిపై త్రిష పెద్దగా వివరాలేమీ ఇవ్వలేదు. కానీ, 40 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత శరీరంలో వచ్చే మార్పుల వల్ల విటమిన్ డి చాలా కీలకం అవుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
40 తర్వాత విటమిన్ డి ఎందుకు ముఖ్యం?
వయసు 40 దాటాక ఎముకలు, కండరాలు, శరీర జీవక్రియల్లో నెమ్మదిగా మార్పులు వస్తాయి. ఇలాంటి టైమ్లో శరీరం క్యాల్షియంను సరిగ్గా గ్రహించేలా విటమిన్ డి సాయపడుతుంది. ఎముకల బలాన్ని కాపాడటంతో పాటు కండరాలు చురుగ్గా పనిచేయడంలో ఇది కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది.
వయసు పెరిగే కొద్దీ ఎముకల సాంద్రత తగ్గడం, కండరాల బలం పడిపోవడం కామన్. దీనివల్ల నీరసం రావడం, కిందపడితే గాయాలయ్యే ఛాన్స్, ఎముకలు విరిగే ప్రమాదం పెరుగుతాయి. అందుకే శరీరంలో తగినంత విటమిన్ డి ఉండేలా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం అని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు.
ఎండలో కూర్చుంటే సరిపోతుందా?
సూర్యరశ్మి శరీరంలో విటమిన్ డి ఉత్పత్తికి సాయపడుతుంది. కానీ, అందరికీ ఒకే రకమైన ఎండ సరిపోతుందని చెప్పలేం. చర్మం రకం, వయసు, వాతావరణం, వేసుకునే బట్టలు, ఉండే ప్రాంతం, కాలుష్యం.. ఇలా చాలా అంశాలు విటమిన్ డి ఉత్పత్తిపై ప్రభావం చూపిస్తాయి.
కాబట్టి కేవలం ఎండలో కూర్చున్నంత మాత్రాన శరీరానికి కావాల్సినంత విటమిన్ డి దొరుకుతుందని అనుకోవద్దు. మీకు విటమిన్ డి లోపం ఉందనే అనుమానం వస్తే, రక్త పరీక్ష చేయించుకుని డాక్టర్ సలహా తీసుకోవడం మంచిది. ఎండ నుంచి శరీరానికి ఎంత విటమిన్ డి అందుతుందో కచ్చితంగా అంచనా వేయలేమని వైద్యులు అంటున్నారు.
విటమిన్ డి లోపం లక్షణాలు ఏంటి?
విటమిన్ డి లోపం ఉన్నప్పుడు అందరిలోనూ ఒకేలాంటి లక్షణాలు కనిపించకపోవచ్చు. కొందరిలో ఈ లోపం తక్కువగా ఉంటే, చాలా కాలం పాటు ఎలాంటి లక్షణాలు బయటపడవు.
మరికొందరికి కండరాల నొప్పులు, ఎముకల్లో అసౌకర్యం, నీరసం లేదా ఎప్పుడూ అలసిపోయినట్లు అనిపించొచ్చు. అయితే, ఈ లక్షణాలు కేవలం విటమిన్ డి లోపం వల్లే వస్తాయని కచ్చితంగా చెప్పలేం. వేరే ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల కూడా ఇలా జరగొచ్చు.
అందుకే ఊరికే నీరసంగా ఉందని చెప్పి ఇష్టమొచ్చినట్లు విటమిన్ డి సప్లిమెంట్లు వాడటం కరెక్ట్ కాదు. ఎముకలు, కండరాల ఆరోగ్యానికి తగినంత ప్రోటీన్ ఫుడ్, రెగ్యులర్ వ్యాయామం, సరిపడా సూర్యరశ్మి కూడా అవసరమే.
40 దాటగానే సప్లిమెంట్లు వాడాలా?
40 ఏళ్లు దాటిన ప్రతి ఒక్కరూ విటమిన్ డి సప్లిమెంట్లు వాడాలని రూల్ ఏమీ లేదు. టెస్టుల్లో విటమిన్ డి లోపం ఉందని తేలినప్పుడు లేదా డాక్టర్లు సూచించినప్పుడు మాత్రమే వీటిని వాడాలి. విటమిన్ డి మోతాదుకు మించి తీసుకుంటే ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. శరీరంలో క్యాల్షియం లెవల్స్ అసాధారణంగా పెరిగిపోవడం అందులో ఒకటి.
కాబట్టి 40 ఏళ్లు దాటాయి కదా అని సొంతంగా సప్లిమెంట్లు వేసుకోకుండా, మీ శరీరానికి నిజంగా ఏం కావాలో తెలుసుకుని డాక్టర్ సలహాతో వాడటం మంచిది. మొత్తానికి త్రిష పెట్టిన 'సన్ టైమ్' పోస్ట్ విటమిన్ డి గురించి మరోసారి చర్చకు దారితీసింది. అయితే ఆరోగ్యం విషయంలో సొంత వైద్యం కంటే నిపుణుల సలహా తీసుకోవడమే సేఫ్.