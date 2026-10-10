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- Trisha Krishnan: త్రిష సీక్రెట్గా పెళ్లి చేసుకుందా? ఆ ఒక్క ఫోటోతో మొదలైన రచ్చ, నిజమెంత?
Trisha Krishnan: త్రిష సీక్రెట్గా పెళ్లి చేసుకుందా? ఆ ఒక్క ఫోటోతో మొదలైన రచ్చ, నిజమెంత?
Trisha Krishnan: సీనియర్ నటి రాధికా శరత్కుమార్తో కలిసి దిగిన ఓ సెల్ఫీని త్రిష సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. అందులో తన మెడలోని లాకెట్ను దాచేయడంతో కొత్త అనుమానాలు మొదలయ్యాయి.
మరోసారి వార్తల్లో నిలిచిన త్రిష..
సౌత్ ఇండియా స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ తన పర్సనల్ లైఫ్ విషయాలతో మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. సీనియర్ నటి రాధికా శరత్కుమార్తో కలిసి దిగిన ఓ సెల్ఫీని త్రిష తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో షేర్ చేసింది. అయితే, ఆ ఫోటోలో తన మెడలో ఉన్న లాకెట్ కనిపించకుండా ఓ హార్ట్ ఎమోజీతో కవర్ చేసింది. దీంతో సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చే మొదలైంది. అసలు త్రిష ఆ లాకెట్ను ఎందుకు దాచింది? దీని వెనుక ఏదైనా ప్రత్యేక కారణం ఉందా? అని నెటిజన్లు తెగ ఆరా తీస్తున్నారు.
విజయ్తో డేటింగ్ రూమర్స్ మధ్యలో మరో కొత్త చర్చ!
కోలీవుడ్ స్టార్ బ్యూటీ త్రిష ఈమధ్య సినిమాల కంటే వ్యక్తిగత విషయాలతోనే ఎక్కువగా ట్రెండ్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, స్టార్ హీరో విజయ్తో త్రిష పేరును ముడిపెడుతూ రకరకాల వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే, వీరిద్దరి బంధం గురించి సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న వార్తల్లో ఎంతవరకు నిజం ఉందనేది మాత్రం ఇంకా క్లారిటీ లేదు.
విజయ్ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి, అలాగే ఆయనతో త్రిష సన్నిహితంగా ఉంటుందనే వార్తలు కోలీవుడ్లో ఇప్పటికే హాట్ టాపిక్గా మారాయి. ఇలాంటి టైమ్లో త్రిష సోషల్ మీడియాలో పెట్టే ప్రతి పోస్ట్, ఫోటో మీద అభిమానులు, నెటిజన్లు స్పెషల్ ఫోకస్ పెడుతున్నారు.
రాధికతో సెల్ఫీ.. లాకెట్ హైడ్!
తాజాగా త్రిష, సీనియర్ నటి రాధికా శరత్కుమార్తో కలిసి దిగిన ఓ సెల్ఫీని ఇన్స్టా స్టోరీలో పెట్టింది. ఈ ఫోటోలో త్రిష తన మెడలో వేసుకున్న చైన్ లాకెట్ను ఓ హార్ట్ ఎమోజీతో కవర్ చేయడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
సెలబ్రిటీలు తమ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడం కామనే. కానీ, ఈ ఫోటోలో లాకెట్ కనిపించకుండా ఎమోజీ పెట్టడమే ఇప్పుడు కొత్త అనుమానాలకు దారి తీసింది. ఆ లాకెట్లో ఏముంది? త్రిష కావాలనే దాన్ని దాచిందా? లేక వేరే కారణం ఏదైనా ఉందా? అని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
త్రిష సీక్రెట్గా పెళ్లి చేసుకుందా?
లాకెట్ను ఎమోజీతో కవర్ చేయడాన్ని గమనించిన కొందరు, అది విజయ్కి సంబంధించినది అయి ఉంటుందని ఊహిస్తున్నారు. మరికొందరు మాత్రం, ఆ లాకెట్ కేరళ క్రిస్టియన్ సంప్రదాయంలో పెళ్లి సమయంలో వేసుకునే 'మిన్ను' (తాళిబొట్టు) లాగా ఉందని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
దీంతో త్రిష ఏమైనా సీక్రెట్గా పెళ్లి చేసుకుందా? అనే ప్రశ్న సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కానీ, ఈ ఊహాగానాలకు ఎలాంటి అధికారిక ఆధారాలు లేవు. కేవలం ఓ ఫోటోలో లాకెట్ను దాచేసినంత మాత్రాన త్రిషకు పెళ్లయిపోయిందని ఫిక్స్ అవ్వడం కరెక్ట్ కాదు.
ఈ విషయంపై త్రిష క్లారిటీ ఇస్తుందా?
ప్రస్తుతానికి త్రిష షేర్ చేసిన ఈ ఫోటో, ఆ లాకెట్ మ్యాటర్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. త్రిష ఆ లాకెట్ను ఎందుకు దాచింది? దాని వెనుక ఉన్న అసలు కథ ఏంటి? దీనిపై ఆమె ఏమైనా స్పందిస్తుందా? అని ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే, త్రిష వైపు నుంచి ఏదైనా అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు ఈ వార్తలను కేవలం రూమర్స్గానే చూడాలి. ఈ లాకెట్ వ్యవహారం ముందు ముందు ఎలాంటి మలుపు తీసుకుంటుందో వేచి చూడాల్సిందే.