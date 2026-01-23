- Home
బాడీ షేమింగ్ గురించి అడిగిన ప్రశ్నకు డింపుల్ క్వీన్ రచితా రామ్ బోల్డ్ సమాధానం ఇచ్చారు. 'అమ్మాయిలు ఎందుకు లావు అవుతారు? వాళ్లకు ఎదురయ్యే శారీరక సమస్యలు ఏంటి?' అనే దానిపై రచితా రామ్ మాట్లాడారు.
రచితా రామ్
శాండల్వుడ్ నటి, 'లేడీ బాస్' రచితా రామ్ దశాబ్దానికి పైగా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు. ఇటీవల 'కల్ట్' సినిమా ప్రమోషన్లో బాడీ షేమింగ్పై మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు ఆమె స్ట్రాంగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు.
రచితా రామ్ బోల్డ్గా
బాడీ షేమింగ్ ప్రశ్నకు డింపుల్ క్వీన్ రచితా రామ్ బోల్డ్గా సమాధానమిచ్చారు. 'అమ్మాయిలు ఎందుకు లావవుతారు? వారి శారీరక సమస్యలేంటి?' అనే దానిపై మాట్లాడారు. 'ఎవరేమన్నా నేను పట్టించుకోను' అన్నారు.
డిప్రెషన్లోకి వెళ్లి
బాడీ షేమింగ్తో ప్రాణాలు తీసుకున్న వారిని 'మూర్ఖులు' అన్నారు. డిప్రెషన్లోకి వెళ్లి ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు. వారి శరీరం గురించి వారికే తెలుస్తుంది. PCOD, ఒత్తిడి వల్ల కూడా లావవుతారు అని చెప్పారు.
ఏడుస్తూ కూర్చోలేం
నెలసరి గురించి రచితా రామ్ మాట్లాడుతూ.. "పీరియడ్స్కి ముందు, తర్వాత అమ్మాయిలు నీరసించిపోతారు. అందరినీ మెప్పించలేం. ఇది మన శరీరం, మన జీవితం. ఎవరో ఏదో అన్నారని ఏడుస్తూ కూర్చోలేం" అన్నారు.
డిప్రెషన్లోకి వెళ్లొద్దు
"మనం ఎలా ఉన్నా మన శరీరాన్ని మనం పూజించాలి. వేరేవాళ్లు ఏదో అన్నారని డిప్రెషన్లోకి వెళ్లొద్దు. నాకు ఏం కావాలో నాకు తెలుసు. సరిగ్గా నిద్రపోకపోయినా లావవుతారు" అని రచితా రామ్ అభిప్రాయపడ్డారు.
నెగెటివ్ కామెంట్స్ని పట్టించుకోవద్దు
"బాడీ షేమింగ్తో ఆత్మహత్య చేసుకునేవాళ్లు కచ్చితంగా మూర్ఖులే. నెగెటివ్ కామెంట్స్ని పట్టించుకోవద్దు. పాజిటివ్ విషయాలు చూడాలి" అని రచితా రామ్ అన్నారు. ఆమె మాటలకు నెటిజన్లు సపోర్ట్ తెలుపుతున్నారు.