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- Aishwarya Lekshmi: ఆ చెత్త పనుల వల్లే ఇన్స్టాగ్రామ్కు గుడ్బై చెప్పా.. నిజాలు బయటపెట్టిన హీరోయిన్
Aishwarya Lekshmi: ఆ చెత్త పనుల వల్లే ఇన్స్టాగ్రామ్కు గుడ్బై చెప్పా.. నిజాలు బయటపెట్టిన హీరోయిన్
సోషల్ మీడియాలో తన ఫోటోలను ఏఐ టెక్నాలజీతో మార్ఫింగ్ చేయడంపై హీరోయిన్ ఐశ్వర్య లక్ష్మి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అందుకే ఇన్స్టాగ్రామ్కు గుడ్బై చెప్పినట్లు ఆమె క్లారిటీ ఇచ్చారు.
విసిగిపోయి ఇన్స్టాగ్రామ్కు గుడ్బై చెప్పిన ఐశ్వర్య లక్ష్మి!
సోషల్ మీడియాలో సెలబ్రిటీల ఫోటోలు వైరల్ అవ్వడం కామనే. కానీ ఈ మధ్య ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) టెక్నాలజీని వాడి హీరోయిన్ల ఫోటోలు, వీడియోలను మార్ఫింగ్ చేస్తున్న ఘటనలు ఎక్కువయ్యాయి. ఈ ట్రెండ్ చూసి ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్లు భయపడుతున్నారు. సరిగ్గా ఇలాంటి సమస్యతోనే విసిగిపోయిన పాపులర్ హీరోయిన్ ఐశ్వర్య లక్ష్మి, ఇన్స్టాగ్రామ్కు దూరంగా ఉండాలని ఒక కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అంతేకాదు, ప్రస్తుతానికి మళ్లీ సోషల్ మీడియాలోకి వచ్చే ఉద్దేశం తనకు లేదని ఆమె తేల్చి చెప్పారు.
నా ఫోటోలు అలా వాడటం నచ్చలేదు
తన ఫోటోలను ఏఐ ద్వారా మార్ఫింగ్ చేసి క్రియేట్ చేస్తున్న వీడియోల మీద ఐశ్వర్య లక్ష్మి తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తన పర్మిషన్ లేకుండా ఫోటోలను మార్చి, అసభ్యంగా చూపించడాన్ని తట్టుకోలేనని ఆమె అన్నారు. అలాంటి చెత్త వీడియోలను చూడటం ఇష్టం లేకే సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉంటున్నట్లు ఆమె చెప్పారు.
సమాజంలో ఈ సమస్య ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉండొచ్చు. కానీ దానికి దూరంగా ఉండటం వల్ల తనకు ప్రశాంతత దొరికిందని ఆమె అన్నారు. తన పర్సనల్ ఫోటోలను వేరే వాళ్లు ఇష్టం వచ్చినట్లు వాడుకుంటుంటే చూస్తూ ఊరుకోలేనని, అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానని ఆమె మాటలను బట్టి అర్థమవుతోంది.
బ్రాండ్ డీల్స్ కంటే ప్రశాంతతే ముఖ్యం!
సాధారణంగా సినిమా వాళ్లకు సోషల్ మీడియా అనేది సినిమాల ప్రమోషన్స్, అభిమానులతో టచ్లో ఉండటం, బ్రాండ్ ప్రమోషన్స్ చేసుకోవడానికి ఒక పెద్ద ప్లాట్ఫామ్. కానీ ఐశ్వర్య లక్ష్మి ఈ విషయంలో చాలా డిఫరెంట్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇన్స్టాగ్రామ్కు దూరం అవ్వడం వల్ల కొన్ని బ్రాండ్ డీల్స్ కోల్పోయి ఉండొచ్చు. అయినా సరే, దీనివల్ల నటిగా తనలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగిందని ఆమె చెప్పారు.
సోషల్ మీడియాలో అంతా బాగుంది అని ఫేక్గా చూపించుకునే ప్రెజర్ నుంచి ఇప్పుడు తనకు విముక్తి దొరికిందన్నారు. కెరీర్లో ఎన్ని అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నా, ఎప్పుడూ సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నట్లు నటించడం తనకు ఇష్టం లేదన్నారు. ఆన్లైన్లో ఒక ఫేక్ లైఫ్ చూపించడం కంటే, తనకి నచ్చినట్లు బతకడమే ఇష్టమని ఆమె క్లారిటీ ఇచ్చారు.
వెబ్ సిరీస్తో ఆకట్టుకున్న హీరోయిన్
సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉన్నా, ఐశ్వర్య లక్ష్మి తన కెరీర్లో మాత్రం చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు. రీసెంట్గా బాలాజీ మోహన్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన తమిళ వెబ్ సిరీస్ '#లవ్'లో ఆమె నటించారు. ఇందులో తారా అనే క్యారెక్టర్లో కనిపించి తన యాక్టింగ్తో ఆడియన్స్ను మెప్పించారు. సౌందర్య రజనీకాంత్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఈ సిరీస్ ద్వారా ఆమె ఓటీటీలో ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ సొంతం చేసుకున్నారు.
ఏఐ మార్ఫింగ్పై జాన్వీ కపూర్ ఫైర్
హీరోయిన్ల ఫోటోలను పర్మిషన్ లేకుండా మార్ఫింగ్ చేస్తున్న ఏఐ టెక్నాలజీపై బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ కూడా గతంలో సీరియస్ అయ్యారు. ఆడవాళ్ల ఫోటోలను వాళ్లకి తెలియకుండా అసభ్యంగా మార్చి షేర్ చేయడం చాలా దారుణమైన విషయమని ఆమె మండిపడ్డారు.
మొత్తానికి, ఏఐ టెక్నాలజీ క్రియేటివిటీకి కొత్త దారులు చూపిస్తున్నా, దాన్ని మిస్యూజ్ చేస్తే మాత్రం మనుషుల ప్రైవసీకి, పరువుకు పెద్ద ముప్పు తప్పదు. ఐశ్వర్య లక్ష్మి తీసుకున్న నిర్ణయం ఈ సమస్య తీవ్రతను మరోసారి అందరికీ తెలిసేలా చేసింది. టెక్నాలజీని వాడేటప్పుడు బాధ్యతగా ఉండటం, ఎదుటివాళ్ల ప్రైవసీకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం ఎంత ముఖ్యమో ఈ ఘటన మనకు గుర్తు చేస్తోంది.