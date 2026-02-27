- Home
- Aazhi Movie Review: శరత్కుమార్ 'ఆళి' మూవీ రివ్యూ.. సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ మెప్పించిందా?
Aazhi Movie Review: మాధవ్ రామదాసన్ దర్శకత్వంలో శరత్కుమార్, వైయాపురి, శ్రీజిత్ రవి, బిర్లా బోస్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'ఆళి' సినిమా శుక్రవారం విడుదలైంది. ఈ సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఎలా ఉందో రివ్యూలో చూద్దాం.
ఆళి మూవీ రివ్యూ
నాగర్కోయిల్ ప్రాంతంలో చట్టవ్యతిరేక పనులు చేసే డాన్ మూర్తి (శరత్కుమార్). ఆయన కూతురు (దేవిక సతీష్) అదే కాలేజీలో చదివే అరుల్ (ఇంద్రజిత్ జగజిత్) అనే కుర్రాడిని ప్రేమిస్తుంది. ఈ విషయం తెలియడంతో మూర్తి రగిలిపోతాడు. అరుల్ను కిడ్నాప్ చేసి, నడిసంద్రంలో ఒక పడవలోని ఐస్ రూమ్లో బంధిస్తాడు. ఆ తర్వాత జరిగే ప్రాణాల పోరాటమే ఈ సినిమా కథ.
`ఆళి` సినిమాలో ఎవరు ఎలా చేశారంటే?
పొడవాటి జుట్టు, దట్టమైన గడ్డంతో మూర్తి పాత్రలో శరత్కుమార్ జీవించేశారు. ఎక్కువ డైలాగ్స్ లేకుండా, బాడీ లాంగ్వేజ్తోనే క్రూరత్వాన్ని పండించారు. హీరోగా నటించిన ఇంద్రజిత్ జగజిత్ కూడా అద్భుతంగా నటించాడు. శరత్కుమార్తో పోటీపడి యాక్షన్ సీన్స్లో ఆకట్టుకున్నాడు. దేవిక సతీష్, వైయాపురి, శ్రీజిత్ రవి, బిర్లా బోస్ తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు.
ఆళి మూవీ ఎలా ఉందంటే?
ఈ సినిమాలో లక్కీ అనే కుక్క కూడా ఒక ముఖ్య పాత్ర పోషించింది. క్లైమాక్స్లో యజమానిపై అది చూపించే విశ్వాసం కదిలిస్తుంది. సినిమా చాలా భాగం ఒకే బోటులో జరిగినా, కెమెరా యాంగిల్స్ బోర్ కొట్టించవు. జాస్సీ గిఫ్ట్ సంగీతంలో 'అళగే ఉయిర్ నీయడి' పాట బాగుంది. రసూల్ పూకుట్టి సౌండ్ డిజైన్.. నడిసంద్రంలో ఉన్న ఫీలింగ్ను ఇస్తుంది. దర్శకుడు మాధవ్ రామదాసన్ ఒక సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ను చక్కగా తెరకెక్కించారు.
ఆళి మూవీలో ప్లస్సులు, మైనస్లు
ప్లస్ పాయింట్స్: శరత్కుమార్ మేకోవర్, నటన సినిమాకు పెద్ద బలం. నడిసంద్రంలో వచ్చే సర్వైవల్ సీన్స్ ఉత్కంఠ రేపుతాయి. పెంపుడు కుక్క పాత్ర కూడా ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అవుతుంది. మైనస్ పాయింట్స్: సెకండాఫ్లో కథ చాలాసేపు ఒకే చోట సాగడం కాస్త విసుగు తెప్పిస్తుంది. క్లైమాక్స్కు ముందు వచ్చే పాటలు సినిమా వేగానికి అడ్డుపడ్డాయి.
`ఆళి` మూవీ ఫైనల్ నోట్
'ఆళి'.. ఒకరి అధికారం, మరొకరి ప్రాణపోరాటం మధ్య నడిసంద్రంలో సాగే ఆసక్తికరమైన ప్రయాణం. స్క్రీన్ప్లేలో వేగం మరికొంత ఉండుంటే ఇంకా బాగుండేది. అయినప్పటికీ, శరత్కుమార్ నటన, డిఫరెంట్ మేకింగ్ కోసం ఈ సినిమాను ఒకసారి చూడొచ్చు.